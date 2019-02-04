Göbek çevresi yağlarımız ile gelen sağlık

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Hani hep göbek çevremizdeki yağlardan şikayet ediyoruz ya, oysa tıp tekniğinde ki son gelişmeler sayesinde eklem kireçlenmelerinden, kemik kaynama sorunlarına kadar bir çok hastalıkta bu yağlarımızdan elde edilen kök hücreler sayesinde ameliyat olmadan kurtulmamız mümkün görünüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü’nün bu konuda anlattıklarını aklınızın bir köşesine not edin derim.

Erkam Hocam bu kök hücre nedir ve hangi hastalıklarda kullanılır?

Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda işlev kazanmamış olgunlaşmamış vücudun ana hücreleridir. En önemli özelliği uygun ortamlarda ve uygun uyarıcılar ile vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilmesidir. Kök hücreler bu özelliği sayesinde hastalanmış ya da hasarlanmış hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücreler meydana getirmek için kullanılırlar.

Son yıllarda gelişen teknoloji ışığında kök hücreler insan vücudundan özel yöntemler ile elde edildikten sonra çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Elde edilen kök hücreler özel yöntemler ile tedavi için yeterli yoğunluğa ve sayıya ulaştırılır. Kişinin kendine özgü genetik kimliğini taşıyan bu kök hücreler hasarlı ve hastalıklı dokuya uygulanır.

Vücudumuzda birçok bölgede bu ana öncül hücreler bulunur. Damar içi dolaşan kanımızda, büyük kemiklerimizin iliklerinde ve en zengin kaynak olarak da göbek çevresi yağ dokusunda bulunur. Vücutta herhangi bir doku hasarı oluştuğunda, bu hücreler aktive olup hasarlı bölgeye ulaşarak dokunun onarımı ve yenilenme sürecini gerçekleştirirler. Bu sayede hastalıkları iyileştirip, dokuları yenileyebilmektedir.

Bu kök hücre ile tedavi yöntemi ülkemizde de kullanılmakta mı?

Evet Dünyada ve ülkemizde ilgiyle kullanılan bu yöntem bilimsel temellere göre uygulanmaktadır. Özellikle karın bölgesindeki bu yağ dokusu içinde bol miktarda erişkin doku için kök hücre kaynağı sağlamaktadır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisinin uygulandığı hastalıklar başlıca şunlardır;

Osteoartrit ( Eklem kireçlenmeleri )

Kıkırdak hasarları

Osteonekrozlar ve avasküler nekrozlar ( kemik ölümü )

Kemik kaynama sorunları ve kırık tedavisi

Diyabetik ayak, iyileşmeyen yaralar



Bir tedavi için ne kadar bir yağ dokusuna ihtiyaç var?

Tedavi için, önce kişinin kendisinden liposuction yöntemi kullanılarak elde edilen yaklaşık 200 cc yağ dokusu çeşitli işlemlerden geçirilerek kök hücreleri toplanıyor elde edilen bu kök hücreleri oldukça yoğun içeren sıvı hastanın ihtiyacı olan hasarlı bölgeye enjektör yardımıyla uygulanıyor. Adeta ekimi yapılan bu hücreler hasarlı bölgenin özelliklerine göre uyarıyı almasıyla doku iyileşmesini haftalar içinde yapmaktadır. Özellikle kendini yenileme özelliği oldukça az olan eklem kıkırdaklarının yenilenmesi için eklem kireçlenmelerinde umut verici ameliyat dışı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.