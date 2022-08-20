GİZEM GONCE & AYLİN ESRA EREN ile Hukuk Sohbeti

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinde, yüzlerce yıl öncesinde, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatın liderleri olduğu gerçeğini hatırlayalım. Tarihimize dönüp bakarsak, sadece bugünün dünyasına değil, yarının dünyasına da rol model olacak, sayısız güçlü kadının ayak izini göreceğiz… Ve beni tanıyanlar bilir, başarılı ve güzel kadınların hayranıyımdır. Bugün de hem başarılı hem güzel iki muhteşem kadının misafiri oldum. Ayrıca benim de avukatım olur kendileri... Verdikleri bilgileri iyi okuyun derim. Bu röportajda çok şey konuştuk, eminim ihtiyacı olanlara da yol gösterici olacaktır.

Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim, ofisiniz çiçek bahçesi gibi, sizler de çok güzelsiniz. Nasılsınız?

GİZEM: Merhaba, öncelikle ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etti. Ofisimizi beğenmenize çok sevindim. Çiçeklere olan ilgimi ve sevgimi beni tanıyan dostlarım, müvekkillerim bilirler. Ben de yoğun iş temposundan zaman bulabildikçe her bir çiçekle ilgilenmeye çalışıyorum. Umuyorum siz de iyisinizdir.

AYLİN ESRA: Güzel sözleriniz için öncelikle çok teşekkür ederiz, sizleri ofisimizde ağırlamak ve yüz yüze tanışma fırsatını elde etmek bizler için de büyük mutluluk oldu. Çok iyiyiz sağ olun, adli tatil döneminde olmasına rağmen çalışıyoruz, yoğun bir koşturmaca halindeyiz son günlerde. Sevdiğimiz işi yaptığımız için tatlı bir yorgunluk olsa da mutluyuz.

Nasıl tanıştınız? Kurucusu olduğunuz Gonce&Eren Hukuk Bürosu’ndan bahsedebilir misiniz? Kendi hukuk büronuzu açmaya nasıl karar verdiniz? Büronuzda hukukun hangi alanlarında hizmet veriyorsunuz?

GİZEM: Ortağım Avukat Aylin Esra EREN ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde birlikte eğitim hayatımıza devam ederken tanıştık ve 2009 yılından bu güne kadar dostluğumuz devam etmektedir. Mesleğimizin başından bu yana kendimize ait bir hukuk bürosu kurma hayalimiz her zaman vardı. İkimiz içinde en doğru zamanda ve en güzel yerde 2019 yılında EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Büromuzu kurduk.

AYLİN ESRA: Biz ortağım Av. Gizem GONCE ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencilik dönemimizde tanıştık. 2009 yılından bu yana dostluğumuz, 2019 yılından bu yana da ortaklığımız her gün gelişerek ve büyüyerek devam etmekte. Kendi hukuk büromuzu açma kararımız; okul yıllardan beri kurduğumuz bir hayaldi. Bu hayali, mesleki tecrübelerimizi birçok farklı alanda edindikten sonra kendimizi hazır hissettiğimiz dönemde gerçekleştirmeye karar verdik. Hukuk büromuzda iki ortak avukat olarak birçok farklı alanda hizmet vermekteyiz. Özellikle; aile hukuku, boşanma davaları, miras hukuku, icra hukuku, ceza hukuku, kira hukuku, sözleşmeler hukuku, şirket danışmanlıkları konusunda yoğun çalışıyoruz.

Ayrıca birlikte ortak bir kitap da yazdınız. Kitapta neler anlattınız? Devamı gelecek mi? Başka kitaplar görecek miyiz sizin imzanızla?

GİZEM: Boşanma kararı alan ya da boşanma kararı almayı düşünen çiftlerin evlilik birliğinde yaşadıkları asıl problemlerin neler olduğunu ve bu problemlerin birer boşanma sebebi olup olmayacağının kısa bir özeti diyebiliriz. Biz Av. Aylin Esra Eren ile birlikte “Özel Boşanma Sebepleri” başlıklı kitabımızı yazarken kanun maddeleri, Yargıtay kararları, görüşler, şemalar, dava dilekçe örnekleri ile birlikte konuyu detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerini de esas kabul ederek özel boşanma sebeplerini Türkçeleştirilmiş ifadeler ve yalın bir anlatım ile okuyucunun dikkatine sunduk. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve ilgili daire kararları ile konuyu daha iyi açıklamak, çarpıcı örnekler vererek okuyucunun aklında kalmasını sağlamaya çalıştık. Örnek dava dilekçeleri de ekleyerek avukatlık hizmeti alamayan kişilere kılavuz bir eser hazırladık. Her konu anlatımının sonunda dava dilekçe örnekleri ve Yargıtay kararlarını da ekleyerek hafızalarda özel boşanma sebeplerini daha somut bir şekilde anlaşılır kılmaya çalıştık. Elbette yeni kitabımızı da Kira Hukuku üzerine merak edilen sorulardan oluşan içeriklerle hazırlıyoruz. En kısa sürede basım aşamasında olacak.

AYLİN ESRA: Kitabımız; boşanma kararı alan ya da boşanma kararı almayı düşünen çiftlerin evlilik birliğinde yaşadıkları asıl problemlerin neler olduğunu ve bu problemlerin birer boşanma sebebi olup olmayacağının kısa bir özeti diyebiliriz. Biz ortağım Av. Gizem Gonce ile birlikte “Özel Boşanma Sebepleri” başlıklı kitabımızı yazarken kanun maddeleri, Yargıtay kararları, görüşler, şemalar, dava dilekçe örnekleri ile birlikte konuyu detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerini de esas kabul ederek özel boşanma sebeplerini Türkçeleştirilmiş ifadeler ve yalın bir anlatım ile okuyucunun dikkatine sunduk. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve ilgili daire kararları ile konuyu daha iyi açıklamak, çarpıcı örnekler vererek okuyucunun aklında kalmasını sağlamaya çalıştık. Örnek dava dilekçeleri de ekleyerek avukatlık hizmeti alamayan kişilere kılavuz bir eser hazırladık. Her konu anlatımının sonunda dava dilekçe örnekleri ve Yargıtay kararlarını da ekleyerek hafızalarda özel boşanma sebeplerini daha somut bir şekilde anlaşılır kılmaya çalıştık. Bir sonraki kitabımızın hazırlığı Kira Hukuku alanında devam ediyor. Dilerim birçok alanda insanlara faydalı olacak eserler hazırlamaya devam ederiz.

“Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar” demiş Sokrates. Sizin iş hayatınızda riske bakış açınız nasıldır? Mesleğinizde zorluklarla karşılaştığınız durumlar oluyor mu?

GİZEM: Avukatlık mesleğinde müvekkilinizin menfaatlerini gözetebilmek adına tüm süreçlerde koruma sağlayabilmek içinde riskleri önceden görüp bu doğrultuda hazırlık yapmak gerekmektedir. Biz bu konuda ortağım Avukat Aylin Esra EREN ile birlikte titizlikle, hiçbir noktayı atlamadan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp hesaplayarak yol haritası çizmeyi amaç edindik. Müvekkillerimizin lehine olacak şekilde hukuki süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçte doğabilecek risklere karşı da her aşamada önlemlerimiz ve müdahalelerimiz olmaktadır. Mesleğimizi severek yaptığımız için karşılaştığımız zorluklar bizi hiçbir zaman durduramıyoruz. Ancak yöntemimizi değiştirerek süreci takip etmeye gayret ediyoruz.

AYLİN ESRA: Hayatın birçok alanında olduğu gibi iş hayatında ve meslek hayatımızda da riskli, zorlu durumlarla zaman zaman mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Risk almadan, konfor alanından çıkmadan büyük başarılar elde edilemediğini tecrübe ettik. Bu sebeple “Bu iş çok riskli duruyor, bu işin sorumluluğunu almayalım.” şeklinde bir bakış açımız hiçbir zaman olmadı. Biraz cesaret sahibi ve bilgi açısından donanımlı olduğunuz zaman, başaramayacağınız hiçbir iş olamaz. Yaptığımız işin niteliği gereği bize başvuran müvekkillerimiz genelde zorlu bir yol yürümek zorunda kaldıkları için kendilerini bize yol arkadaşı seçiyorlar. Bir dava sürecine girmek -hukuk mezunu olmayan herkes için- korkutucu ve bilinmezliklerle dolu bir süreç. Müvekkillerimizle bu yolda cesur ve sabırlı bir şekilde yürümeyi tercih ettiğimiz zaman, süreç daima kolaylıkla ilerliyor.

Ülkemizde kadınlara uygulanan şiddet ve ölümler hakkında bir avukat ve bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz?

GİZEM: Bu konu avukat olmamın dışında bir kadın olarak beni elbette üzüyor. Şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez ve normalleştirilemez. Fiziksek, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddet son dönemde boşanma davalarında da sıkça karşılaştığımız şiddet türlerinden. Şiddet konusunda 6284 Sayılı Kanun bir nebze olsun önlem alınması açısından önemlidir. Çoğunlukla şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kişilere karşı 6284 sayılı kanun kapsamında koruma ve uzaklaştırma talebinde bulunarak koruma kararları almaya çalışıyoruz.

AYLİN ESRA: Ülkemizde kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve bunun neticesinde kadın cinayetleri oranlarının artışı son dönemlerde oldukça hız kazandı. Bu durum beni hem bir avukat hem de bir kadın olarak çok üzüyor. Mesleğim hak savunuculuğu olmasına rağmen, ben bile bir şiddet tehdidi aldığım zaman sakin kalmakta zorlanıyorum. Çünkü bulunduğumuz ortamda hiçbirimiz güvende hissedemiyoruz. Hemcinslerime ve kadın meslektaşlarıma yapılan çirkin saldırılar, şiddet eylemlerini gördükçe herkes gibi olumsuz etkileniyorum. Her şeye rağmen kadın haklarını savunmaktan, şiddete karşı durmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyoruz ve bu alanda çalışmalarımıza inancımızı asla kaybetmeden devam ediyoruz.

Şiddet, şantaj ya da hakarete uğrayan kadın ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?

AYLİN ESRA: Öncelikle şiddet mağduru kadınların kendilerini suçlu veya yalnız hissetmemesi gerektiği kanaatindeyim. İhtiyaç duymaları halinde psikolojik destek almanın ayıp olmadığını, yaşadıkları normal olmadığını eğer şiddet mağduru olmaları halinde; haklarını savunmaları gerektiğini, suçluların cezalandırılması için ilgili birimlere başvuru yapmalarını gerektiğini hatırlatmak isterim. Şiddet türleri; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak 4 ana başlık altında toplanmıştır. Şiddet mağduru olan kadınların hangi şiddete maruz kaldıklarını, şiddeti gösterir darp raporu ve sair deliller ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu konuda Savcılık veya Aile Mahkemesinden koruma ve travmayı paylaşmanın onları güçsüz yapmayacağını bilmelerini isterim. Şiddetin hiçbir türlüsünün uzaklaştırma kararı talep etme haklarının olduğunu, savcılığa suç duyurusunda bulunma haklarının olduğunu bilmelerini isterim. Ülkemizde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; Sığınağa gitmeyi talep edebilirsiniz. Geçici koruma talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayanın evden uzaklaşmasını isteyebilir, size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Şiddet uygulayanın sizi telefon/mail/sosyal medya/veya diğer yollardan rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz. Can güvenliğiniz tehdit altındaysa; kimlik/adres/ve diğer tüm bilgilerinizin resmî kayıtlardan gizlenmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa ve henüz bir boşanma davası açmadıysanız; çocuğunuzun geçici velayetini talep edebilirsiniz. Kendiniz ve çocuklar için tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Oturduğunuz evin satılmaması için eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilirsiniz. Geçici maddi yardım ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı talep edebilirsiniz.

Türkiye’de birçok kadın haklarını bilmiyor diye düşünüyorum, haklarını bilip peşine düşmeyen kadınlarımız da var bence. Boşanma durumlarında kadınların hakları nelerdir? Buradan sizin aracılığınız ile tüm kadınlarımızı bilgilendirmek isterim.

GİZEM: Öncelikli olarak boşanma kararı almak çok önemli bir karar olup, sağlıklı yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte tarafların mutlaka hukuki yardım almaları ve eşlerin ayrı ayrı boşanmadan doğan haklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kadın ve erkek olarak Türk Medeni Kanunu’muzda haklar anlamında bir ayrım bulunmamaktadır. Biz ortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte hazırladığımız kitabımızın içeriğinde; özellikle her bir özel boşanma sebebinde neleri talep edebileceklerini kalem kalem detaylıca açıklamaya çalıştık. Bu talepler başlık olarak; maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı, ziynet eşyası alacağı, müşterek çocuk için nafakadır. Boşanma kararı alan taraflar mutlaka bu taleplerini dava dilekçesi ile birlikte mahkemeden talep etmelidirler. Her bir boşanma davası kendi içerisinde tarafların evlilik birliğinde yaşadıkları süreçler sebebiyle farklılık gösterdiğinden, dava sürecindeki ihtiyaçlar ve talepler de farklılık göstermektedir. Ancak sonuca baktığımızda; Türk Medeni Kanunu’nda da açıkça düzenlenen tüm haklar hem kadınlar hem de erkekler için eşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kadının boşanma davası hakkında bilmesi gereken en önemli husus ise; evlilik birliği içerisindeki kusurlu hareketlerin maddi manevi tazminat talep etme sırasında önem arz ettiğidir.

Sohbetiniz, güler yüzünüz, ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca benim de avukatlarım olduğunuz için de… Son olarak neler söylemek istersiniz?

AYLİN ESRA: Keyifli röportajınız ve nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Son olarak; boşanma sürecine girmiş veya şiddet mağduru olmuş herkesin bu hukuki sürecin takibi açısından bir avukattan hukuki destek alarak yürütmelerini hak kaybı yaşamamaları adına öneriyoruz. Özel Boşanma Sebepleri kitabımızı edinip, dava sürecinde neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgilenebileceklerini hatırlatmak isteriz. Sizin avukatlarınız olmak bizim için çok büyük bir gurur.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız