GENÇ YAZAR & OYUNCU “DERMAN AKSOY” 

ZAMBAKKARABAY

Sürekli olarak kendini geliştirmekte olan Derman Aksoy oyunculuk ve yazarlık alanında hatırı sayılır işler ortaya koymayı hedeflemektedir. Derman Aksoy araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmekte ve sahne sanatları ile ilgili olarak kendine her geçen gün yeni bir şey katmayı amaçlamaktadır. Ekran önü ve ekran arkası faaliyetleri ile de dikkat çeken Derman Aksoy birçok projeyi hayata geçirmeyi başarmıştır.

Sanatçı Derman Aksoy “IDIOPATHI” adını verdiği Psikolojik Gerilim kitabı ile dikkat çekmektedir. Sayın Derman Aksoy ile yapmış olduğum röportaja vereceği cevapların sanatseverleri memnun edeceğini biliyor ve kendisine başarılar diliyorum...

-Derman Bey merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba Teşekkür ederim Zambak Hanım... Hatay İskenderunluyum... 33 yaşındayım 10 yaşına kadar İskenderun’da yaşadım sonrasında İstanbul’a yerleştik. Aslında Bilgisayar Mühendisiyim okuduğum bölüm ile ilgili pek çalışmadım. Fakat; her ne yapacaksam kendi başıma yapma gayesi içinde oldum. Ailemin uğraştığı iş alanı ile uğraşmak yerine kendi başıma bir şeyler yapabilmek üretebilmek gayesi içindeydim. Her zaman kendi hedeflerim doğrultusunda ilerlemeye çalıştım. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan tabiki destek alarak var oldum. Var olmak her zaman iyi hissettirir az ya da çok bir şeyler yapabiliyor olmak iyi hissettiriyor... Bu hislerimizi sizlerin aracılığınız ile duyurabilmek daha güzel bunun içinde ayrıca teşekkür ederim…

-Yazarlık hayatınız ne zaman başladı? Sizi yazar olmaya yönlendiren ne ve kim olmuştu? Okuyucularımıza bahsederseniz duyarlılığınız da önem arz edecek ve sizi daha iyi tanıyacaklardır...

Aslında yazmaya çocukken başlarız. Yazmak için önce duymak görebilmek anlamak ve idrak etmek lazım bu evreler çocukken başlar zamanla birikir ve bir şekilde ortaya çıkar. Yeterki ortaya çıkarmak isteyelim. Bende bunu yaptım gözlemlerimi birikimlerimi kaleme almayı istedim. Nasıl olurundan çok ne yapabileceğimi planladım bir yerden başladıktan sonra şekillendirmek kolay sadece başlamak lazımdı bende bunu yaptım.

-“ IDIOPATHI” adını verdiğiniz eserinizin konusu nedir? Okuyuculara verdiği mesaj var mı?

Sizinde en başta dediğiniz üzere psikolojik gerilim temalı asıl karakterimiz ve babasının hayatı... Baba kızın yaşadığı İki ayrı hayat, sadece birisi yaşadıkları ile başa çıkıyor birisi baş edemiyor. Hayata bakış açılarımız yaşadığınız olaylar bizleri dibe de çekebilir yukarılara da önemli olan düşmemek değil, düşersek kalkabilmek kim nereye gitmek isterse oraya gider, önemli olan yola çıkabilmek..

-Sanatınıza dair eğitim aldınız mı? Bahseder misiniz? Yoksa yetenek mi ön planda diyorsunuz?

Sanat ile ilgilenen her sanatçının muhakkak eğitim hayatı vardır. Gerek egitim alır yetişir gerek alaylı olarak yetişir hepsi hayata dair hepsi bir egitim. Tabi ki yetenek de önemli iki kavramda birbirine ilişik yaşayan kavramlar. Bende tiyatro oyunculuk eğitimleri seslendirme ve şan egitimleri aldım. Aldığım eğitimleri şuan şekillerdiriyorum diyebimisini

-Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Evet dediğim gibi Bilgisayar Mühendisiyim alanım ile ilgili çok fazla çalışmadım. Ailem Tekstil ve İnşaat sektöründe ticaretle uğraşıyor yanlarında ticaretin kurallarını öğrendim aslında ama öğrenmek yetmiyor tecrübe ve ticaret zekası çok farklıdır. Kazanç ereğiyle her türlü alım-satım ticarettir. Benim ticaretim daha farklı. Ben yazdıklarımı kafamla alır kalemimle satarım :) Naçizane fikrim, kim hangi sektörde olursa olsun, yaşayarak işini icra etmezse ne sevebilir ne de başarılı olabilir.

-Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Türkiye’de ve Dünya’da örnek aldığınız ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Her sanatçımızın tarzı kendine has spesifik olarak o ya da bu diyemem ondan onu bundan bunu seviyorum diyebilirim. Tek bir kişiye değil hepsinin ayrı tecrübe ve deneyiminden yararlanmak daha güzel...

-Sinema oyuncusu yeni ve başarılı bir yüz olarak memnun musunuz?

Sinemada ve bazı dizi projelerinde daha önceki yıllarda çalışma imkanım oldu çok kısa sürdü üniversite eğitimim dolayısı ile bırakmak durumunda kaldım... kaldığım yerden değil de işin mutfak kısmı ile devam etmek istedim. Birilerinin yazdıklarında yazılan karakterleri canlandırmak yerine anlatmak istediklerimi yazarak buna yön verecek değerli sanatçılarımız ile çalışmak beni daha çok ifade ediyor...

-Hangi alanlarda oyunculuk performansınız var? Sahne uyumunuz nasıl?

Tiyatro sahnesinde iken ve seslendirmeler yaparken hocalarımız memnundu bizlerden. Onların takdirini almak onore ediyordu bizi. Dediğim gibi çok değerli isimlerle çalışma imkanım oldu. Rahmetli Levent Kırca, Ayşen Gruda, Atilla Yiğit Muhlis Asan, Ayça Eren ve Ali İhsan Bozdemir gibi… Yer aldığım projelerde karakter oyuncusu olarak nitelendirilen grupta yer alıyordum. Ya bir mafya liderinin sağ kolu ya da sivil polis ya da kötü karakter. Mizahım dolayısı ile her rol gelmezdi.

-Oyunların konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

İnsanlarımız sokaklarımız çevremizde var olan hayata dair her olay bunlardan beslenirim kafamda kurgularım ve bunu geliştiririm.

-Prensipli çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Bir işe başladığım o iş olsun olmasın bırakmam tamamladığım yazılar bir sonraki aşamaya geçmesede bir gün hayata geçirebilmek için çabalarım. Bu yüzden kafama yatmayan hiçbir işe kalkışmam. Yazarken yazımın sonuna gelene kadar kafamda çoğu zaman düşünür tasarlarım.

-Geleceğe dair projeleriniz nelerdir? Yazmış olduğunuz kitap okuyucular tarafından beğeni aldı mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sinema Filmi düşüncem var yarı Sosyal Sorumluluk Projesi ile tasarladığım senaryolarım mevcut. Bunları gerçekleştirebilmek uçuk maliyetler gerekiyor tabiki bu maliyetlerin şartlarını kurallarına uygun oluşturamazsam yapımcılığını üstlenerek bunları da gerçekleştireceğim. Kitabıma gelince şuan 3. Baskıda, ilk iki baskıdan farkı biraz daha geliştirdim kurguyu ve konuyu bunun için destek aldığım dostlarım oldu kendilerine teşekkür bölümünde yer verdim.

-Sinema sektöründe gerçekleştirmiş olduğunuz aktivitelerden bahseder misiniz?

Kısa Filmlerde editörlük senaristlik ve yapımcılık rollerini üstlendim yönetmenliğini bir çok senaryoyu birlikte yazdığım Selam Emre Dağıtmaz ile gerçekleştirdim ve bir çok dalda ödüllerde aldık... Şimdiki hedefimiz sinema... :)

-Sanat alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere ne tür önerilerde bulunursunuz?

Birilerinin gelişimi için tabiki tavsiyem var fakat neyi nasıl yapacağını anlatamam her işi ehline bırakmak gerekir. Ben buna yön vermeye çalışırsam kıymetli eğitmenlerimize saygısızlık yapmış olurum diye düşünüyorum tavsiyem ise, bol bol araştırmaları ve eğitime önem vermeleri bunları da uygulamak için bir yerden başlamalarının gerektiğine inanıyorum.

-Malum yaşanan Pandemi dönemi; sanatsal gelişiminize etkili oldu mu?

Gelişmeden çok yazdıklarımı tekrar tekrar süzgeçten geçirmeme ve yeni başlangıçlara adım atmama vesile oldu evde iken bol bol vaktimiz vardı. Okumak için de yazmak için de...

-Türkiye’de sanata dair projelerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Sanat, bir duygunun tasarımın güzelliğin dışa vurumudur bunu gerçekleştiren sanatçılarımız var oldukça her daim ileri gideceğimize inanıyorum...

-Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Faydalı oluyor mu?

Sosyal medya hesaplarımdan en aktif instagramı kullanıyorum twitter çok nadir instagram üzerinden tanıtımlarımı yapmaktayım ve bence başarımı da ileri seviyeye taşıyor.

-Gerçekleştirmiş olduğunuz performansınız ilgi görüyor mu? Manevi değeri nasıl sizce?

Festivaller için çekilen kısa filmlerden aldığımız ödüller ve yazdığım kitabın 3. Baskıya giriyor olması ilgi boyutunda sanırım bunun göstergesi. Manevi boyutu ile tarifsiz bir duygu bir eser bırakabilmek isminizi ölümsüzleştirebilmek gerçekten tarifi olmayan mükemmel bir haz veriyor.

-Performansınıza dair bilgi olması için yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje var mı?

Evet tabiki Kitabım ile ilgili digital platformlardan talep gördüm ne olur bilemem fakat benim önceliğim sinema...

-Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Tamaladığım ve hayata geçireceğim projelerim mevcut bunlar var olmaya da devam edecektir. Yön vererek ilerlemeye devam ediyorum. Kim olduğumuz nerede olduğumuz değil mesele... Hayallerimizin peşinden gidebilmek aslolan. Kimse hayallerini bırakmasın engeller çıkacaktır muhakkak yılmadan gidebilmek lazım. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve beni davet ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleyişi oldu.

Söyleşimize Idıopathı isimli eserimden bir söz ile son vereyim... :)

Unutma, Mutlu olmak seni yaşatır ama, Acı çekersen hayatta kalırsın…