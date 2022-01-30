GENÇ SANATÇI HABİB SİVİL İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ

ZAMBAK KARABAY

Habib Sivil kendine sorulan sorulara yanıt vermeden önce kısa da olsa geçmişine dair bilgiler verdi. “Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Sivil, yaptığı açıklamada, sanatı çok sevdiğini belirterek, “Küçük yaşta sanat merakına sahibim. Çamurdan oyuncak yapar onunla oynar mutlu olurdum. Bu merakım bitmediği için Güzel Sanatlar Lisesine gittim.” dedi.

Kar yağdığında herkesin genellikle kardan adam yaptığını belirten Sivil, sanata olan ilgisi nedeniyle farklı bir şey yapmaya karar verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Aslında bu benim ikinci çalışmam. Kar yağdığında dünyanın sekizinci harikalarından olan Nemrut Dağı üzerinde bulunan Antichos'un heykelini yapmıştım. Bu sene ise Zeus'u yaptım. Bunu yaparak çok mutlu oldum. Gelecek yıllarda ise Arsemia antik kentinde bulunan heykelleri yapacağım.”

Sanatını galerilerde sergileyen genç Ressam Habib Sivil ile bizde röportaj yaparak tanıtımına katkı olmasını sağladık...

*Habib Bey merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba… İyiyim desem sadece sizleri kandırmış olurum sebebi de bu konjonktürler de nasıl iyi diyebilirim sadece ruhsal olarak mutlu ve bedenen olaraktan enerjik diyebilirim.

Adıyaman’ın merkez ilçesi Kâhta’da dünyaya geldim. Geniş bir aile de filiz buldum toplam 6 kardeşsiz ben sonda 2.sırada yer alıyorum. Eğitim hayatıma Kâhta’da Yahya Kemal İlkokulu ve ortaokulunda başladım. Daha sonra Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesini kazandım bitirdim. Üniversite hayatıma Elâzığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği programında başlangıcı yaptım ama kısa zaman sonra okul kaydımı sildirmek istedim. İçimde bir boşluk vardı. Tekrar sınava hazırlandım Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş programının özel yetenek sınavında 1.olarak kazanmam sonucu memleketimden uzaklaştım. Şimdi halen Pamukkale Üniversitesi’nde Norm Öğrenci kadrosundayım. Neden Norm Öğrenci kadrosu diyorum: Eğitimci olmak istemiyorum sanat için bir şeyler yapmak istiyorum. Bundan dolaylı araştırma, inceleme ve birçok sanatsal etkinliklere katıldığım için fırsat buldukça üniversite hayatıma devam ediyorum.

Peki, sizlere bir şey sormak istiyorum eğitimde ders notların başarısı mı yoksa gerçek hayatta ki başarı mı?

*Resim yapma sanatına ne zaman başladınız? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu?

Resim yapmaya ilk ilkokul döneminde hobi olarak başladım. Benim gerçekte istediğim gelecekteki işim çok farklıdır. Makine Mühendisi olmak istiyordum. 2009’da çok nadir görülen Wilson (karaciğer yetmezliği) hastalığı teşhisi konuldu. Ondan dolaylı eğitim hayatıma zaman zaman ara vermek zorunda kaldım ve derslerime de odaklanamadım. Okuldan çok hastane ortamında geçirmek zorunda kaldım.

Hayatta küsmedim hobi olarak sanat ile uğraşıyordum. Ortaokul döneminde 2 defa ilçe genelinde resim yarışmasında 1. olunca hobi olarak başladığım sanata neden daha iyi bir yere gelmemek için devam etmiyorum dedim ve görsel sanatlar hocasının peşinde ayrılmadım. O benden kaçıyordu bende onu yakalamak için onun peşini bırakmıyordum en son ikna ettim ve sağ olsun özel olarak ders vermeye başladı. 2 sene bir sanat eğitimi aldım. Adıyaman Güzel Sanatlar lisesini yetenek sınavını kazandım.

*Ressam olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek daha mı ön planda oluyor?

Göreceli bir soru bu şimdi eğitim almadan çok iyi naif ressamlar var.

Bana göre bir insanda yetenek varsa doğru eğitimler ile birlikte onu daha iyi bir noktaya getirebilir. Bu eğitim Formal veya İnformal eğitimde olabilir. Fark etmez sanat yapmak, sanat eğitimi almak sadece dört duvar arasında değildir.

*Ne tür resimler yapıyorsunuz? Tema oluştururken etkilendiğiniz konu oldu mu? Açıklar mısınız?

Çok güzel bir soru “Ne tür resimler yapıyorsunuz?” sorusu bana bunu hatırlatıyor sanat sanat için mi? Sanat yoksa toplum için mi? Yargılarını geliyor bende o zaman size bu cevabı versem. Sanat ödev için… Özgür değilim maalesef keşke tema ve konu bakımında özgür olsam. O zaman sizlerde gerçek Habib Sivil’i göreceksiniz.

*Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Tabi ki arşivimde çok farklı türlerden çalışmalar var. Umarım bir gün özgürce plastik sanatları bütün dallarını özgürce yapabilirsem. Bütün sanatseverlerinin gözleri önüne çıkartmak istiyorum. Benim şahsi atölyemde özgür olduğum için bütün duygular ile çalışmalarımı yapıyorum bir bakıyorsunuz öfkeli bir şekilde yapmışım sonuç çok iyi çıkıyor bir bakıyorsunuz mutlu, hüzünlü sonuçlar benim için değişmiyor. Sebebi de işimi severek yaptığım için sonuçlarda çok iyi oluyor. Sanat eserlerim ile vermek istediğim mesaj da yapamazsın diyorlar ben de inat ile yapıyorum bütün tapuları yıkmaya geliyorum.

*Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

Türkiye’nin tozlu karanlık sayfalarında faydalandığım veriler. Ben bir seyyah ve araştırmacı olduğumda ülkemizin birçok yerine gidip araştırdım gördüm gezdim. Ailemde bana lakap olarak “Evliya Çelebi” yine nereye gidiyorsun diyorlar. Ailem bana saygı duruyor ve bende özgür olunca daha çok araştırıp inceleme fırsatı buluyorum.

*Yaptığınız sanat eserlerinin mesajı var mı?

Tabi ki dünyada ki birçok tapuları yıkmak, birçok karanlık sayfaları ön plana getirmek, yitip giden canları yaşam özgürlüğü elinde alınmış olan bireylerin sesi olmaya geliyorum.

*Sanatınızı icra ederken karakter oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Evet… Ama çizim üzerinde yapmıyorum karakterin 360 derece kafamda canlandırmasını yapıyorum benim kafamın içi aslında bir banka kasası gibi birçok tasarımı özgürce yapıyorum ve zamanı gelince kasadan gün yüzüne çıkartıyorum.

*Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Şimdiye kadar birçok karma sergiye katıldım ve benim bir prensibim var o sergiye göre yeni bir eser çıkartıyorum var olanı göndermiyorum. Taze fırında çıkmış sanat eseri gibisi var mı sizce? Bana enfes bir haz veriyor.

*Resim yapma dışında heykel de yapıyorsunuz... ne tür çalışmalarınız var?

Resim yapma dışında birçok çalışmam var. Ama şimdiye kalan sayısı çok az genellikle ödev için yaptığımda özgür değilim bende imha ediyorum. Türleri alçı, kil, ahşap, metal, mdf, vb.

*Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Türkiye’de resim sanatı daha iyi bir konuma gelebilir. Biz genç sanatçıları desteklenmesi lazım. Bizler genç bireyler bir filiz oluyoruz bizlere sahip çıkmazsalar gelecekte ne olacak ülkemizdeki sanat?

Maalesef gün geçtikçe ilgi ve bilgi azalıyor genç bireyler sanat bilgisi olanlar ya da ilgisi olanlar yurtdışına gitmek istiyor. Türkiye’de gerektiği değerleri görmedikleri için ya yurtdışına gidiyorlar ya da resim yapmayı bırakıp sevmedikleri başka meslek gruplarında çalışıyorlar. Çok tanıdığım arkadaşlarım ve resim bölümünde mezun olan var, ama kendi işini yapamıyor.

*Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Yabancı sanatçılarda: Michelangelo Merisi Caravaggio, Vincent Van Gogh, Salvador dalí, Leonardo da Vinci, Türk sanatçılarında: Ahmet Güneştekin, Devrim Erbil, İsmail Acar ve Osman Hamdi Bey bu söylediğim sanatçılar beni hayatları olsun yapmış oldukları çalışmalar olsun çok etkiledi. Ve hepsini ayrıca tebrik etmek istiyorum.

Özellikle bir sanatçı diyorsanız Salvador Dali demek istiyorum.

Kafa yapımız çok benziyor benimde kafam çatlak deli olduğumu kabulleniyorum.

Salvador Dali için Dali Deli Dahi diyorlar.

*Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Zaman değerlendirmesi ile geri dönüşü de olsun” düşüncesi ile mi sanatınızı icra edersiniz?

Bazen şartlandırırım. Genellikle fikir aklıma gelince kafamdaki düşüncelerimi hızlı bir şekilde araştırma içerisine giriyorum nasıl yapabilirim hangi teknik hangi araç gereçler ile ortaya çıkartmaya başlarım.

*Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

Sosyal medya hesaplarım var web sitemde yeni açıldı onu alt yapısını hazırlıyorum.

Faydalı oluyor bu sayede dünyadaki diğer sanat çalışmalarını yakında takip ediyorum.

*Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumda? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Maalesef oldu ekonomik olarak zorlandığım için sanat alıcısı bulmak zorlaştı ve biraz sanat ile ara vermek zorunda kaldım başka işlerde çalışmaya sebep oldu. Eser üretmeye etkisi çok yansıdı eser sayılarım ister istemez düştü.

*Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Yeni bireyler tanıyorum bu sayede yeni ufuklar, tarzlar, düşünceler, vb. özellikler benim gelişmeme katkı sağlıyor yeni bilgilere açık bir insanım.

*Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz sergi var mı?

Evet, var finansör arayışı içerisindeyim çok çılgın sergilere imza atmak istiyorum. Tapuları yıkmak istiyorum.

*Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Zincirlerimden ne zaman kurtulursam işte o zaman bir sanat anlayışım ortaya çıkacak. Şimdi kendimi bulma yolunda araştırma, inceleme ve gözlem yapıyorum. Sanat bana göre sonu olmayan dipsiz bir kuyu. Derinlere indikçe insan yeni şeyler keşfediyor, bende bu dipsiz kuyunun sevdalısı olarak aramaya ve keşfetmeye devam edeceğim.

Biz genç bireyler olarak etki ve yetki sahibi insanlardan destek bekliyoruz. Bu genç filizleri yaşatmayı ve desteklenmesi için taleplerimiz var. Bizim önümüze ket vurmasınlar. Yapamasın, olmaz, hayır veya gri cevaplar vermesinler. Çok bir şey istemiyorum. Önümüzü açmalarını istiyorum. Genç bir birey olarak kendi vatanımızda kalmak sanat eserleri üretmek istiyorum bu yolda finansal olarak bizlere destek verilmesi ve fikirlerimizi saygı ile karşılanmasını istiyorum. Tabi eleştirel düşünceye karşı değilim saygı çerçevesi içerisinde olan bütün eleştirel bakışlara açık bir insanım. “Özgürlüğün kilitleri” eserim ise birçok ilkleri barındırmasına rağmen hak ettiği değeri görmedi sorun değil yakın zamanda 5 dilde çevirmiş bir şekilde makalesi olacak ciddi bir tanıtım ile dünya çapında çağrıda bulunacağım. #dünyaduysesimi ile sözlerimi bitiyorum. Bana zaman ayırdığınız için gazete Önce Vatan’a ve size teşekkürlerimi sunuyorum...