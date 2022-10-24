Genç girişimci Rıza Vurur’dan yeni marka: WİLDPEAR! İşte Rıza Vurur’un yeni markası

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

‘’MARKAMIZIN ÜRÜNLERİ ÖZGÜR BİR YARATICLIĞI İFADE EDİYOR’’



Merhabalar Rıza Bey, merak edilen bir markaya imza attınız. Wildpear’ı bizlere anlatır mısınız?



Wildpear; 2015 yılında kurulan Lüks tüketim alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Local ve global en iyi, en prestijli aksesuarları bir araya getiren lüksü ve yüksek kaliteyi deneyimlemek isteyen herkese VIP hizmet vermektedir. Markamızın çatısı altında bulunan, sınırlı sayıda, yenilikçi ve ikonik ürünlerimiz, mükemmellik arayışını ve daha özgür bir yaratıcılığı ifade ediyor.

Lüks ürünler Türkiye'de alıcı buluyor mu? Pazarı nasıl?



Türkiye lüks pazarını analiz ettiğimizde; Türkiye birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi “Gösteriş Zamanı” fazında bulunuyor ve lüks hala ekonomik statünün sembolü olarak görülüyor. Lüks pazarının, arz ve talep tarafındaki gelişmelere baktığımızda her yıl %7’lik artış görebiliyoruz. Daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Tüketici talebindeki değişimler, tedarik zinciri aksamalarını meydana getiriyor. Bu durum hem yoğunluk hem de temin tarihlerini ileri tarihe ertelemelerine sebep oluyor. Lüks markalara yönelik alışveriş merkezlerinin başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde çok katlı lüks mağazaları açılıyor ve bu mağazaların bazıları yoğunluktan dolayı ön sipariş sistemine geçmiş bulunuyor. Ülkemize gelen ağırlıklı Arap ve Rus turistlerin alım gücü sebebi ile lüks ürünler Türkiye'de alıcı buluyor.





‘’ LÜKS MARKALAR TEK ÇATI ALTINDA’’

Markanızın en çok hangi özelliğine güveniyorsunuz?



Markamızın en çok güvendiğim özelliği; siz değerli konuklarımıza en lüks aksesuar markalarını tek bir çatı altında deneyimleyebileceğiniz multibrand bir hizmet sunmasıdır.

Hedef kitleniz nasıl insanlar?



Sizlerin de bildiği gibi lüks tüketim ihtiyaç değil ihtirazdır. Fakat günümüzde gençlerin de lüks ürünleri, tanıtan veya kullanan vlogger ve sosyal medya influencerlarını kendilerine örnek aldıklarını ve lüks tüketime olan ilgilerinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Tüketim alışkanlarında meydana gelen değişim ve değişen yaşam biçimi trendlerine baktığımızda hedef kitlemiz sadece üst gelir grubunu kapsıyor diyemeyiz. Sosyal medya ile lüks ürünlerin daha da görünür hale gelmeleri gençlerin bu kişilerin satın aldıkları markalara olan ilgisi de artıyor. Bu yüzden hedef kitlemize sadece üst gelir grubu değil orta gelir grubunu da dahil ediyoruz.





‘’Wildpear ismi doğduğum yer Ahlat’tan geliyor’’



Sosyal medyada satışı pazarlamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ticarette sosyal medyanın önemi nedir?



Sosyal medya, günümüzde en yaygın kullanılan pazarlama yöntemlerinden biri olduğu için E- ticaret siteleri için oldukça önemli olan sosyal medya sayesinde ürünlerimizin tanıtımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirip hedef kitlemize çok daha kolay ulaşabilmekteyiz.



Kendinizden bahseder misiniz?

27 Temmuz 1989 Ahlat / Bitlis Doğumluyum ilkokul ve ortaokulu Ahlat’ta bitirip 2005 yılında İstanbul’a yerleştik. Beylikdüzü Başer lisesinden mezun oldum iş hayatına erken yaşlarda başladığım için Üniversiteyi dışardan bitirmeye karar verdim. Askerlikten önce çeşitli hizmet sektörlerinde çalıştım. 2009-2011 yılları arasında askerlik görevimi tamamladıktan sonra ailemin yanında çalışmaya başladım. Mobilya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ayaz Grup aile şirketimizde yönetim kurulu üyesi, aynı şirketin bünyesinde olan Ayaz mobilyada Genel müdür olarak çalışmaya devam ediyorum. 2015 yılında Wildpear markayı kurdum anlamı ise doğduğum yer olan Ahlat’tan geliyor.