Geçilen Değil, Kalınan Bir Şehirdir Ordu

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Uğur TOPARLAK ile röportaj.

Röportaj: Hande Hamdiye Ağırman

Fotoğraflar: Ordu il Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uğur Toparlak, “Ordu, eskiden geçilen bir şehirmiş, şimdi ise geçilen değil, kalınan bir şehir oldu. Ordu’yu görenler, bu güzellik karşısında gözlerine inanamıyor. Çünkü, bu şehir, büyüleyici, bakir doğası ile insanı çekiyor.

Muhteşem sahilleri, koyları, yaylaları, uçsuz bucaksız ormanları, derin vadileri, yeşillikler içinde akan dereleri, doğa harikası şelaleleri, eşsiz menderesleri, bin bir çeşit bitki örtüsü, nadide kültür ve tabiat varlıkları, zengin yöresel lezzetleriyle Ordu, insana huzur veren bir kenttir.” Diyerek, röportajın devamında da bu hafta iki kes konu aldığımız Ordu’nun özelliklerini benzeri övgülerle anlattı. İşte röportajın tamamı

Sayın Müdürüm sizi tanıyabilir miyiz?

1965 Ordu’nun Eskipazar Köyünde dünyaya geldim. İlk eğitimimi Güzelordu ilköğretim okulunda ortaöğretim ve lise eğitimimi Ordu İmam Hatip Lise’sinde tamamladım. Yüksek öğrenimi mi ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladım. Memuriyete 1985 yılında adım atmakla birlikte, 1987 yılında Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde göreve başladım ve 34 yıllık görev sürem içerisinde Saymanlıktan, Şefliğe, Turizm Şube Müdürlüğü’nden, İl Müdür Yardımcılığı’na kadar tüm kademelerde görev aldım. 19 Ağustos 2014 tarihinde ise bakanlık oluru ile Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandım. Aile yaşantıma gelirsek evli ve 2 kız çocuğu babasıyım.

Efendim, turizm ve tanıtım faaliyetleriniz nelerdir?

Ordu, turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Bu potansiyeli değerlendirmek için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik.

2019 yılı içerisinde Yurtiçi fuarlara katılım sağladık bunlar; 31 Ocak -03 Şubat 2019 tarihleri arasında Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı / İstanbul, 04-07 Nisan 2019 3.Hestourex Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Fuarı Kongresi / Antalya, 21-30 Haziran 2019 19.Karadeniz ve Ticaret Fuarı, 26-29 Eylül 2019 10.Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı , 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Ordu Günleri Fuarına katıldık.

Tanıtım çalışmalarımız kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında ilimizde düzenlenen etkinlikler ; 03-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında II.Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) 650 sektör temsilcisi ile beraber Karadeniz Tanıtım Çalıştayını ilimizde gerçekleştirdik, 20 temmuz 2018 Daddralli (üç ülke bir şehir projesi kapsamında) yelkenli teknelerle gelen 100 kişilik ekip ilimizde ağırlanmıştır, 27-28 Temmuz 2018 19 kişilik Medya Blogger'ı ilimizde ağırlanmıştır, 04-05 Kasım 2018 tarihleri arasında 46 kişilik İran Seyahat Acentaları temsilcilerine ilimiz tanıtılmıştır, 20-23 Mart 2019 tarihleri arasında THY Sponsorluğunda 15 Suudi Seyahat Acentası Temsilcisine ilimiz tanıtılmıştır, 12-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında 60 kişilik yerli ve yabancı Daddralli ekibi ilimizde ağırlanmıştır.

İlimizin Turizm Tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkçe ve İngilizce tanıtım metaryelleri bastırılmıştır. Bunlar; Ordu Gezi Rehberi, Ordu Mutfak Kültürü kitabı, Otel ve Seyahat Acentaları el broşürü,Ordunun Meşhur Simaları kitabı, karton Kit, Çanta bastırılmıştır. Türkçe ve İngilizce Ordu Tanıtım Filmleri 1dk, 5dk, 30dk olarak hazırlanmıştır. Ordunun dereleri turizme kazandırılıyor Belgeseli 30dk, Ordu'da bir bulut belgeseli 32dk, Cnn Ordu Belgeseli 30dk, Ordu ilkbahar ve sonbahar belgeselleri hazırlanmıştır.

Ordu denilince akla ilk gelen nedir?

Fındık, Bal, Çikolata, Kivi ,Balık ilk akla gelir...

Doğasıyla Ordu; Boztepe'si, dereleri, şelaleleri, kanyonları, yaylaları ile muhteşem bir güzelliğe sahip. 4 mevsim Ordu’yu turizme açmak istiyoruz.

Ordu’nun doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, denizi, dereleri, yaylaları ile dünyanın en güzel köşelerinden biri olduğu “Doğa, tarih, kültür ve turizm yan yana Ordu şehri”

Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü ve harika sahili ile Karadeniz'in çağdaş kenti...ORDU

Ordu ilini diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Ordu, eskiden geçilen bir şehirmiş, şimdi ise geçilen değil, kalınan bir şehir oldu. Ordu’yu görenler, bu güzellik karşısında gözlerine inanamıyor. Çünkü, bu şehir, büyüleyici, bakir doğası ile insanı çekiyor.

Muhteşem sahilleri, koyları, yaylaları, uçsuz bucaksız ormanları, derin vadileri, yeşillikler içinde akan dereleri,doğa harikası şelaleleri, eşsiz menderesleri, binbir çeşit bitki örtüsü,nadide kültür ve tabiat varlıkları, zengin yöresel lezzetleriyle Ordu, insana huzur veren bir kenttir.

Ordu, turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Bu potansiyeli değerlendirmek için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Turizm sektörüne yönelik dergilerde Ordu’nun geniş tanıtımını yaptık. Ayrıca,eko-turizmde her geçen gün gelişmektedir. Dünya’da şehrin üzerinden yamaç paraşütü yapılan ender yerlerden birisidir. Şehrin terası konumundaki 510 rakımlı Boztepe yamaç paraşütçülerinin gözdesi haline gelmiştir. Off Road sporu içinde özel olarak hazırlanmış parkurlar vardır.Ordu-Giresun havalimanımız ulaşımı kolaylaştıracak, turizm hareketliliğine ivme kazandıracaktır. Karadeniz-Akdeniz yolu projesi, Çevre yolu projesi önemli projeler arasındadır.

Herkesi Ordu’yu görmeye ve gezmeye davet ediyoruz...

Ordu'nun kültürel faaliyetleri nelerdir?

Kültür alanında Restorasyon çalışmalarımızın yanı sıra kültürel çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Bunlardan en önemlilerinden biri Gazi halk kütüphanesinin 900 m2 olan kullanım alanını 1800 m2 ye çıkararak aynı anda 206 kişiye hizmet veren büyük bir okuma salonu, araştırmaların yapılacağı tarih bölümü, her türlü söyleşinin yapılacağı şark köşesi, revir ve bayan mescit oluşturuldu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı.

Altınordu ilçemiz olmak üzere hiç kütüphane olmayan 3 ilçemizde halk kütüphanelerini hizmete açtık. Bu çalışmaların yanı sıra Ulubey, İkizce, Çatalpınar, Aybastı, Çamaş, Korgan, Perşembe, Fatsa ve Çaybaşı,Gölköy,Ulubey,Mesudiye ilçelerimizin kütüphane hizmet binalarını modernize ederek daha kullanışlı hale getirdik.





Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, Türk sinemasının yerini ve rolünü güçlendirmek, ulusal sinema eserlerini izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak, ilimiz merkez ve ilçelerinde yaşayan ilköğretim öğrencilerimizi ve o yöre insanını sinema ile buluşturmak amacıyla, 2015, 2016, 2017 ,2018 yıllarında 19 ilçeye bağlı 38 mahallede açık hava sineması kurularak, ilköğretim öğrencileri ve yöre halkına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

İlimizde kültürel ve sanatsal etkinliklerin artması görsel sanatların gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Müdürlüğümüzce 2016,2017,2018,2019 yılları arasında ev hanımlarına yönelik “Resim Kursu” düzenlenmiş olup Resim Sergileri açılmıştır.

Ordu Kültür Sanat Merkezimizde yıllık tutulan istatistiklere göre Etkinlik ve katılımcı sayılarımız...

YILLAR ETKİNLİK SAYISI KATILIMCI SAYISI

2011 162 107.708

2012 225 158.131

2013 324 172.535

2014 269 137.463

2015 221 172.073

2016 190 172.221

2017 223 284.305

2018 161 194.387

Ordu Devlet Tiyatrosu faaliyetleri

SEZON İZLEYİCİ SAYISI

2012-2013 33.900

2013-2014 27.109

2014-2015 20.220

2015-2016 21.773

2016-2017 23.936

2017-201816.774

Ordu'nun turistik yerlerini tanıtır mısınız?

İlimizin her bir köşesi eşsiz güzelliktedir. Başlıca destinasyon alanlarımız Altınordu ilçemizde bulunan Boztepe, Karadenizin ilk Arkeolojik kazı alanı Kurul kalesi, Yoroz , Taşbaşı Mahallesi sıtkıcan caddesi tarihi evler, Bozukkale (Cotyora) İlimizin ilk yerleşim yeridir. Paşaoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi, Perşembe ilçemizde Yason Burnu ve kilisesi, Hoynat adası, Fatsa Bolaman Tarihi Haznedaroğlu Konağı, Ünye Kalesi, Kadılar Yokuşu ve Ünye Müze Ev, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası Menderesler, İkizce Laleli çivisiz camii, Kabadüz Çambaşı Yaylası ve Çambaşı Kayak Merkezi, Gölköy Kalesi, Ulugöl Tabiat Parkı, Korgan Yaylaları, Mesudiye Topçam yaylası, Keyfalan Yaylası ,Yeşilce, Ulubey Ohtamış Şelalesi, Kumru Düzoba yaylası daha birçok yer...

Ordu’nun turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Karadeniz'in ilk arkeolojik kazı alanı Kurul Kalesidir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünce 2010 yılından itibaren başlatılan kazı çalışmalarında 2300 yıl öncesine ait, tapınak ve kale duvarlarına rastlanmıştır. Kurul kalesi Karadeniz Bölgesinde İlk arkeolojik kazı alanıdır. 2010 yılında başlayan kazı çalışmaları 2011 – 2019 yılları arasında devam etmiştir. 2016 yıllında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı katkısı ile yapılan kazı çalışmasında, Kalenin kapısında mermerden bir Kibele heykeli açığa çıkarıldı. Helenistik döneme tarihlenen Kibele heykelleri içerisinde ilk in-situ örneği olmasıyla dikkat çekmektedir. 2018 yılında Kibele Heykelinin Partneri olan 3 farklı heykel çıkartılmıştır.

Fatsa Cıngırt Kalesi Kazı çalışmaları dönemler halinde 2011,2012,2013,2014 yıllarında yapılmıştır. Dönemler halinde kazılara devam edilmesi planlanmaktadır.

Restorasyon çalışmalarımıza gelince; 14 Mayıs 2015 tarihinde başlanan Kahraman Sağra Konağı Restorasyon Uygulama İşi tamamlanmış olup Ordu Fındık Öyküsü Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Eski Vali Konağı Bu yıl içerisinde Çocuk Kütüphanesi olarak hizmete başlamıştır.

2010 yılında projeleri hazırlatılan Ordu Merkez Sıtkıcan Caddesi ve Menekşe Sokakta tarihi evlerin restorasyonu ve sokak düzenlemesi çalışmaları 30.09.2012 tarihinde bitirilmiştir. I. etapta 13 evin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. II.etap için 30 evin restorasyon uygulama işine devam edilmektedir.

2011 yılı Ekim ayından itibaren sekiz (8) tarihi Ünye evi 23.01.2013 tarihinde restorasyonu tamamlanmıştır. Tarihi Taşbaşı Kültür Merkezi Onarım-Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılmaktadır. Mesudiye ilçemizde bulunan Muzadere Kilisesi Restorasyon işi tamamlanma aşamasındadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Ünye Saray Hamamı Restorasyonu 2018 yılında tamamlanmıştır. Kabadüz ilçemizde bulunan Tarihi Başkotanı köprüsü restorasyonunu devam etmektedir.

Resmi platformda Ordu'ya gelen turistleri doğru yönlendiren turizm enformasyon memurlarınız var mı?

İl müdürlüğümüz bünyesinde Turizm Enformasyon Memuru Kadrosu mevcut olup Turizm Danışma bürolarımız hizmet vermektedir.

Ordu ilimizin yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Ordu mutfağı, yörenin coğrafi özelliklerine göre şekillenmiştir. Ordu’nun balık, sebze, meyve yönünden zengin Karadeniz kıyısında, dağ-yayla ve deniz kültürünün iç içe olduğu bir yörede bulunması mutfağını zenginleştirmiştir. Balıkçılık, fındık, mısır tarımına, arıcılık ve yaylacılığa bağlı ekonomi Ordu mutfağının oluşmasında önemli etkendir.

İl içerisinde kıyı kuşağı ve kıyı ardı (yüksek kesimler) gibi yörelerde coğrafi koşullardaki değişikliğe bağlı olarak halkın yiyecek ve içeceklerinde farklılıklar görülmektedir.

Kıyı kuşağı yağışlı ve ılıman imlime sahip olduğundan bitkisel ve hayvansal (özellikle balık) temelli beslenmektedir. Özellikle Fatsa ilçesi balık, bal, et, köfte ve ekmeği ile ünlüdür.

Yükseklere çıktıkça iklimin nispeten sertleştiği ( kar daha fazla yağmakta, daha uzun yerde kalmakta vs.) yayla kültürüne geçilmektedir. Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe yörelerinde yaylalara bağlı olarak yapılan hayvancılık uzun yıllardır temel geçim kaynaklarından biridir. Bu nedenle etli-hamurlu, mısır, patates ve buğday ürünlerinin bu yörelerde sofraya gelme sıklığı fazladır. Kıyı kuşağında sığır eti, yükseklerde özellikle yaylalarında ise koyun eti tüketimi daha fazladır. Kapalı toplum yapısına sahip yüksek rakımlı coğrafyalarda yakın zamana kadar geleneksel mutfak kültürünün korunduğu görülmektedir.





Ordu mutfağı, tarihsel gelişim süreci içerisinde aldığı göçlerle zenginlik ve çeşitlilik kazanmıştır. Yörede yaşayanların örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri ile şekillenmektedir. Özellikle Gürcü yemekleri ile Ordu mutfağı zenginleşmiştir.

Ordu mutfağına, balık ve sebze yemekleri, turşu kavurmaları, doğada kendiliğinden yetişen yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekler, hamur işleri ve evde açılan özellikle fındıkla yapılan tatlılar hakimdir.

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Değerli zamanını ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğu bilgiler için Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Uğur TOPARLAK’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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52 Ordu

Doğu Karadeniz’in ergonomik kapısı,

güzel tabiatı ile doğa harikası,

mavi ile yeşilin benzersiz yansıması

ve termal kaynakları ile bir şifa noktası

olan Ordu, turist ağırlama bölgesidir.

Kıyı turizmi, yayla turizmi ve benzeri,

bol turizm potansiyeline sahip olması,

dağlarında trekking, yamaç paraşütü gibi,

sayısız etkinliklere imkan sağlaması,

oldukça zengin sosyal ve kültürel yapısı

ile Ordu, gelişmiş bir turizm merkezidir.

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Bol meyve, sebzenin ve fındığın ana yurdu;

Karadeniz’e coşkuyla akan şelaleler

kayak merkezlerinde göklere uzanan kar,

el sanatına tekrar hayat veren ustalar,

geleneklerin zarif kültürünü yansıtan

tarihi anlatan eski evlerle konaklar,

görülmeye değer hoş minareli camiler,

kardeşlikle birliği çağrıştıran mabetler,

zaferlerin izleriyle zamana direnen

kesme taşlarla örülmüş onlarca kaleler

ile verimli torakların kentidir; Ordu.

Hande Hamdiye Ağırman