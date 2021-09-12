GAZİANTEPLİ İŞ ADAMI FAYAT BAY İLE RÖPORTAJ...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Gaziantep’te 20 yılı aşkındır farklı alanlarda faaliyet gösteren Kürşat Grup, vergi rakamları açısından kentteki birçok fabrikanın dahi önüne geçti. Güvenlik hizmeti alanında İLK’lere imza atan firma binlerce kişinin iş sahibi olmasında önemli rol oynadı. Gazetemize Kürşat Grubun kuruluşunu, ticaret ve hizmet anlayışını anlatan Kürşat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fayat Bay, yıllardır birçok sıkıntıya rağmen işlerinde en iyiyi yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Şimdi Fayat Bay Bey’e soracağım sorulara verdiği cevapları sizler ile paylaşıyorum...

Fayat Bey merhaba ... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Mesleki kimliğinizi okuyucularımızla paylaşır mısınız ?

Merhabalar efendim... Bizler iyiyiz, umarım sizlerde okuyucularımızda iyidirler. 01.02.1955 Gaziantep doğumluyum. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Gaziantep’te yaptım. Daha sonra A.İ.T.A öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 5 çocuklu ailenin en büyüğü benim.

Şirketiniz nasıl kuruldu? Okuyucularımıza bu konuda bilgi verirseniz sizi daha iyi tanıyacaklardır...

Kürşat Güvenlik olarak, Gözetim ve Yönlendirme ile işe 1999 yılında başladık... daha sonra Özel Güvenlik Yasasının çıkmasıyla Özel Güvenlik şirketine dönüştük.

Çok yönlü mesleki kariyeriniz ne zaman başladı? Şimdi neredesiniz ?

Belki söyleyeceğime insanlar ya şaşıracak veya inanmayacak, İlkokuldan sonra Meslek Lisesinin Orta kısmında okumaya başladım ve Ortaokul İkinci Sınıftan itibaren Saat 13:00’dan sonra iş hayatı yoğun bir şekilde hayatımın bir parçası oldu. 1976 yılından itibaren Muhasebeciliği bıraktım ve İmalat Sektörü ile yeni bir hayata başladım... şimdi yarı emekli işleri uzaktan gözetliyorum...

Oğlunuzun adını verdiğiniz bir markasınız ... ne zamandan beri markanız ile yapmış olduğunuz ürünlerinizi tüketici ile buluşturuyorsunuz?

Grubumuz 1993 yılında kuruldu ve çok şükür bugüne kadar devam ediyor.

Gaziantep de büyük şirketler arasında kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vergi rekortmeni olmak için neler yapılıyor?

Hayatım boyunca hiçbir zaman hiç kimse ile kendimi kıyaslamadım... Vergi Rekortmenleri arasına girmek bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Çünkü 6 Adet Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu bir sanayi şehrinde hizmet sektöründe Vergi Rekortmeni olmak kolay iş değildi...

Taşeronluk sistemi hakkında neler söylemek istersiniz? Artı - Eksi nedir sizce?

Taşeron sistemi şu anda bile büyük bir yara olarak devam ediyor ne kurum memnun ne işçi ne de işveren... herkes kan ağlıyor şu anda işverenler kan ağlıyor olağanüstü hal döneminde işleri ellerinden alındı ve sözleşmeler fesih oldu... şimdi herkes kıdem tazminatı ile boğuşuyor, işi elinden alınan insana işten çıkardıkları veya emekli olan işçilerin kıdem tazminatları isteniyor. Örnek olarak (2018 yılında işçi maliyeti 2000 Türk Lirası yıllık kıdem tazminatı 2000 Türk Lirası yıl 2021 işçinin maliyeti 4000 Türk Lirası işçi üç yıl önce işten çıkarmış buna rağmen 4000 Türk Lirası kıdem isteniyor), buna hangi kurum kuruluş veya işveren dayanacak birisi bize akıl versin bu işe bir Sayıştay Denetçisinin verdiği rapor yüzünden ocaklar sönüyor, KHK ile işlerimiz elimizden alındı, tazminatları kurum ödeyecek denildi buna rağmen herkes pişman...

Makina, İnşaat ve Gıda alanında neler yaptınız? Başarılarınıza katkılar ne durumda? istediğiniz noktaya ulaştınız mı?

İnşaat işinde şu anda bakım onarım işlerinde devam ediyoruz... Gıda ile ilgili antepfıstığı ve zeytin yetiştiriyoruz asit oranı 0,4’ü geçmeyecek şekilde zeytin yağı üretimi yapıyoruz.

Savunma Sanayi yönünüze gelirsek neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ne durumda?

Savunma Sanayi ile arsanın hafriyat işlerini tamamladık... İnşallah yakında fabrikasını yaptıktan sonra işe başlamayı düşünüyoruz.

Ticari yaşamınız ne durumda? Şehir yapısı etkili oluyor mu? Ticari deyim ile erozyon var mı?

Bu sorunuza göç ile cevap vermek istiyorum, her kafadan bir ses geliyor... kimse gerçek yönüyle bakmak istemiyor onun için önce Mülteci Sorunu halledilmeli.

"Milli servetin çöpe gitme" deyimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Milli servetin çöpe gitmesine kim ilgi duyabilir ki, bu duruma tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak bakmak lazım, gelecek nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakabilmenin yolu Milli Servetin korunması gerektiği gözüyle bakıyorum.

Kimliğinizi oluşturan etkilendiğiniz bir meslek sahibi var mı? Olduysa, kimlerden etkilendiniz?

Önce hocalarımdan etkilendim... ölenlere rahmet eylesin, yaşayan hocalarımın ise elleinden öpüyorum... Allah onlara uzun ömürler versin... ben her şeyimi onlara borçluyum, iş hayatında örnek aldığım insan Hacı Enver Kayalı’dır. Allah ona da uzun ömürler versin.

Türkiye'de "sağlıklı proje" ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Savunma Sanayi Projeleri mükemmel gidiyor. Ayrıca Devlet Planlama Sistemi bana göre tekrar hayata geçirilmeli...

"Devlet İçinde Devlet" ne durumda? Parelel yapı kapsamında neler yapılıyor? Siz durumu nasıl görüyorsunuz?

Paralel yapı ile ilgili Allah ayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. Bu hususta tamamen yalnız yeterli mücadele yapılamıyor... Kriptolar kendilerini kurtarmak için hedef şaşırtıyor.

Yılların mesleki tecrübeleri ile siyasete girmeyi düşündünüz mü? Siyasete nasıl bakıyorsunuz?

Siyasetle ilgilendim ben ülkücüyüm ama şu anda oğlum siyasette Ak Parti de çalışıyor.

Ekonomik kriz hakkında neler söylemek istersiniz? Şu an ki güncel kriz ne durumda?

Zor süreçler tarihimizde her zaman karşımıza çıkmıştır. Her zamanda başarıyla üstesinden millet olarak geldik... şu andaki mevcut durum ise yükselişe doğru gittiğimizin göstergesidir. Ben ülkemizin hak ettiği yere galebilmesi için ekonomik sıçrama yapacağına inanıyorum. Hani güzel bir Atasözü vardır,” Rüzgar Ne Kadar Set Eserse Essin Kayadan Kayadan Alıp Götüreceği Tozdur”... Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Vizyonsal oluşumların fayda ve zararları nelerdir?

Vizyonsal oluşumlar bana göre her zaman faydalıdır... Vizyon; ülkemizin genel felsefesi içinde geleceğe yönelik daha net amaçların belirlenmesidir. Vizyon, Misyon ile sınırları belirlenen hedeflere ulaşmak için neler yapması gerektiği konusundaki bir yol haritasısır. Bu yol haritasının doğru olarak planlanması halinde faydasının çok olacağı kanaatindeyim.

Hayata geçireceğiniz yeni projeleriniz var mı? Her şey yolunda gidiyormu?

Tabii ki her iş insanı gibi ben de her şeyin yolunda gitmesini umut ediyorum... Ancak bu sorunuza ikinci buluşmamızda yaptığımız işleri sayarak cevap vermek istiyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Bizi sabırla okuyan vakit ayıran başta siz olmak üzere herkese saygılar sunuyorum. Hızır yoldaşınız olsun... Sağlıcakla kalın...