Fundyy’den “BEZDİM VALLA” geldi

“Bezmekten bile bezdiğim bir anda bu şarkıyı yazıp besteledim”

Sözü ve müziği kendisine ait olan BEZDİM VALLA şarkısıyla bu günlerde devamlı sesini duyduğumuz FUNDYY ile bir araya geldik. Müziğe nasıl başladığından, şarkılarından ve bundan sonraki hayallerinden bahsettiğimiz FUNDYY, “Bezmekten bile bezdiğim bir anda bu şarkıyı yazıp besteledim” dedi. Hepimizin hayatında “bezdim” dediğimiz bir dönem mutlaka olmuştur ya da olacaktır, işte bu şarkı o dönemlerimizde dinlememiz için bir hediye…

Hoş geldiniz, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nerede doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz?

Merhabalar, öncelikle çok iyiyim çünkü 6 aylık bir aradan sonra BEZDİM VALLA isimli şarkımı sevenlerimle buluşturdum ve şu an trend 4 e kadar ulaştık. Çok mutluyum çok. Onlarsız kötüydüm, sanatımı yapamadığım anlar benim kalbimi çok kırıyor, işkence gibi hissediyorum. Bunlar dışında ise Kırşehir’de doğdum, öğretmen kızıyım, annem ev hanımı. Mükemmel bir ailem var, onlar benim en büyük servetim. Her zaman yanımdalar. Kız kardeşim bu işe atılmamdaki en büyük etken ayrıca.

Müziğe ilk adımınızı nasıl attınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Müziğe evde kendi kendime amatör şarkılar yaparak başladım, Fundyy olma sürecine yani. Temelde çocukluğumdan beri müzik benim aşkım. Okullarımın özel günlerde bayramlarda sanatçısı olarak büyüdüm zaten. Cevherimi böyle keşfettim elbette. Sahneyle aşkımı o zamanlardan toprağa tohum attım.

“Bezdim Valla” nasıl çıktı ortaya? Söz ve müziği de size ait. Hangi duygularla yazdınız bu sözleri?

Çok buhran dolu bir dönemden geçiyordum, asla hiçbir şeyin düzelmesini beklemiyordum ve artık bezmekten bile bezdiğim bir anda bu şarkıyı yazıp besteledim. Biraz kalp kırgınlığım, biraz hayat yorgunluğum derken böyle bir şarkı çıktı meydana. Şarkının çok sevileceğini beste ve söz aşamasında biliyordum. Günümüz trend müzik parametrelerine uygun olmasına ehemmiyet gösterdim.

Peki, kendi hayatında bezdim dediğin anlarda neler yaparsın?

Eve kapanırım maalesef ve kimseyle görüşmem birkaç dostum dışında. Kimseyle alakam kalmaz, ben kendi kendime atlatmayı tercih ederim. İletişime aşırı kapalı oluyorum çünkü negatifimi kimseye yansıtmak istemiyorum. Derin yaşıyorum, herkes beni anlamak zorunda değil gibi geliyor. Bezmelerimin sonu ise yeniden doğuşumla sonuçlanır. Yani güçlenerek çıkarım…

Bir de “Koyu Kahverengi” var, benim favorim de o şarkı… “O da ben gibi ömürlük sever mi” diyor sözlerinde. Birine mi yazıldı bu şarkı?

Koyu kahverengi, Fundyy olmamdaki en büyük mucizedir Yağmur. Diğeri de Gamzende Uyut Beni. Bu ikisi miladım adeta. Evet, birine yazılmıştı o zamanlar…

Mustafa Ceceli ile çalışıyorsunuz değil mi?

Mustafa Ceceli üç projemin aranjesini yaptı. Koyu kahverengi, Gamzende Uyut Beni ve Doğru Liman. Kendisi o kadar zeki bir müzisyen ki, hayranım sanatına. Çok şanslıyım üç projemi ellerine teslim ettiğim için.

Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Hayallerinden bahseder misin?

Müzikte çok farklı yerlere gelmek, kimsenin yapmadığı şarkıları üretmek istiyorum. Yani müzik sektörünün temel taşlarından olmak istiyorum diyelim. Hem besteci, hem söz yazarı olmam bunu istemem için yeterli done bence. İddiam da buradan geliyor aslında.

Neden “Fundyy”?

Fundyy benim markam. İsmimden esinlenerek marka oluşturdum, global izlenimi vermek için de böyle bir dizilim yaptım.

Güzel sohbetin için çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Son olarak neler söylemek istersin?

Sevenlerimden destek ve dualarını üzerimden çekmemelerini istiyorum. Onları çok seviyorum. Hayatımda ölene kadar olmalarını dilerim. Sizlere de çok teşekkür ederim bu güzel röportajı hazırladığınız için Yağmur Hanım. Okuyan herkese sevgi ve selamlar…

Röportaj: Yağmur Tanyıldız