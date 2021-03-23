WediaCorp’un Kurucu CEO’su Funda Şen ile Keyifli Bir Söyleşi

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok

değerli bir konuk aldık. Bugüne kadar birçok değerli sanatçıların sesine ses veren müzik sektörümüzün olmazsa olmazı WediaCorp’un kurucu CEO’su Funda Şen ile WediaCorp’un var oluşunu ve müzik dünyasını ele aldığımız çok özel söyleşimizi sizler için derledik...

Öncelikle WediaCorp’a kadar olan iş hayatınızı nasıl özetlersiniz? Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yönetmenlik tecrübeniz size neler kattı?

24 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptım. TSK’nın ilk kadın yönetmenlerindenim. 1500’ün üzerinde eğitim ve belgesel filmi çektik. Disiplin ve kuralları olan bir kurum. Teknolojik yenilikleri deneyimleyen, 1995 yılında interneti kullanan ilk kurum olarak benim de dijital serüvenimin başlamasında büyük bir etkisi oldu.

Wediacorp 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın YouTube kanal yönetimini ve içerik lisanslamasını üstlendi. TSK’dan emekli oldum ancak dijitalde yollarımız yine kesişti.

Aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde AUZEF Perakende Pazarlama ve Mağaza Yönetimi Bölümünde "E-ticaret ve Doğrudan Pazarlama", "Marka ve Marka Stratejileri", "Bağımsız Çalışma" ve "İletişim" derslerini verdim.

Bu anlamda gençlere de her zaman destek olmak yol göstermek beni mutlu ediyor. Dersler dışında üniversitelerde teknoloji ve dijital konulu seminerlerde öğrenciler ile buluşuyorum.

WediaCorp’u kurmaya nasıl karar verdiniz ve bu bağlamda müzik alanına da girişiniz nasıl gelişti?

Türkiye’de bilgisayar ve internetin yaygınlaşmaya başladığı 1995 yılından itibaren teknolojiye yakın ilgi duydum. 2000’li yılların başında dijital yolculuğum başladı ve hala devam ediyor.

Bloggerlığın var olmadığı zamanlarda bile bilmeden blogger olmuştum. Kendime ait bir web sitem vardı ve deneyimlerimi paylaşıyordum. Bir gün yazacağım blog yazısının bir de videosunu çektim. Kimse yazıyı okumamış herkes videoyu izlemişti. O gün dedim ki video gelecekte büyük bir öneme sahip olacak.

2014’te Yakın arkadaşım Zeliha Sunal ile birlikte Amerika üzerinden bir YouTube kanalı oluşturduk ve içerik yüklemeye başladık. Kanal güzel ivme elde etti ve YouTube’un Londra ofisinden bir teklif aldım. İçerikleri yönetebilmem için bir içerik yönetim sistemi tahsis edildi. Bugün ise 6 tane içerik yönetim sistemimiz var bir tanesi de Wediacorp Müzik. İş ortaklarımız arasında zaten sanatçılar ve müzik yapım şirketleri mevcuttu. Bizlerde iş ortaklarımıza daha profesyonel ve daha kapsamlı hizmet vermek adına Wediacorp Müzik’i kurduk. Şu anda albüm ve single çalışmalarımıza 350’den fazla dijital platforma dağıtım gerçekleştiriyoruz. Yapımcılığın yanı sıra Menajerlik, Prodüksiyon ve PR hizmeti veriyoruz.

WediaCorp olarak Azerbaycan’lı müzisyenler ile de çalışıyorsunuz. Bu bağlamda Azerbaycan müzik sektörüne girişiniz nasıl gelişti ve sizce ülkemizde Azeri Müziği kitlesi nasıl bir durumda, nasıl geri dönüşler aldınız?

Wediacorp olarak Azerbaycan pazarına girdiğimizde rakibimiz bulunmuyordu dolayısı ile uzunca bir süre pazar lideri olarak yerimizi koruduk. Azerbaycan'ın devlet televizyonları, en büyük sanatçıları ve sevilen popüler sanatçıları ile çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Dijital müzik platformlarında geri dönüşlerimiz harika.

Top listelerinde Türkçe şarkıların ve sanatçıların arasında Azerbaycan sanatçılarımız yer alıyor. YouTube Türkiye trend listelerine yayınladıkları kliplerle üst sıralardan giriyorlar. Bu bizim için büyük bir gurur. Ayrıca bu platformlarda tamamen bizim sanatçılarımıza özel Azerbaycan POP listeleri de yaparak sanatçılarımızı dünyaya da duyurduk. Yapımcısı ve menajeri olduğumuz Sura İskenderli'nin Bir Daha Yak şarkısı organik organik olarak 200 milyon kez izlendi ve Türkiye'nin her bir köşesinde 80'i aşkın konser verdik.

Sizce ülkemizde dijital müzik platformlarından elde edilen gelir, şu an daha az yayınlanan fiziksel (CD, Plak vs.) ürünlerin elde edebileceği gelir oranının altında mı yoksa üstünde midir?

Elbette üstündedir. Bugün herkesin elinde akıllı cep telefonları, tabletler, taşınabilir bilgisayarlar, akıllı saatler var. Özellikle x ve y kuşağının fiziksel cd satın almaya da evde bunu dinlemeye vakit ayıracak zamanı da yok. Herkes telefonundan dijital platformlara üye ve bazen ne dinleyeceklerine bile bu dijital platformlardaki hazır listeler karar veriyor.

Eskiden bir CD çıkarmak için en az 10 şarkı bekliyordu sanatçılar artık tek single ile hem dijital platformlardan hem YouTube’dan gelir elde etmek mümkün.

Şu ana kadar hiç fiziksel ürün yayınlamadınız. İlerleyen zamanlarda CD ya da Plak olarak yayınlamayı düşündüğünüz çalışmalarınız var mı?

Doğru yayınlamadık. Bu işe başladığımız yıllarda yani 2015 de de yayınlamayacağımızı, tamamen dijital müzik yapımcısı olmak üzere hareket ettiğimizi söylemiştik. Öngördüğümüz gibi günümüzde CD teknolojisi de kasetler gibi azalarak bitme noktasına geldi. Artık her yerden müziğe kolayca erişebiliyor. Arabalardaki kaset çalarlar önce CD Çalar’a dönüştü şimdi ise USB bellekler kullanılıyor. istediğimiz şarkıyı yükleyip sıkıldığımız şarkıyı silerek uzun süre kullanabiliyoruz. Ama CD öyle miydi? Maksimum 15 şarkıyı döndüre döndüre uzun yolculuklar yapardık, Bir zaman sonra CD çizilir çalışmazdı.

Bugüne kadar savunduğumuz şey şuydu: Biz sadece dijitale yayın yapıyoruz ve artık herkesin telefonunda olan dijital platformlardan dinleyicilerle buluşuyoruz. Ancak eğer sanatçımız “hatıra kalsın, imzalı eşe dosta dağıtayım” isterse belki sembolik olarak basım gerçekleştirirdik ancak artık otomobillerin sistemlerinde bile CD çalara yer verilmez oldu.

Plak ise ayrı bir keyif ve koleksiyon işi. Benim de evimin bir köşesinde pikap var ve bazı günler şarkıya eşlik eden o minik cızırtılar bana huzur veriyor. Elbette değerli bir projemizde

hatıra plak hazırlayabiliriz neden olmasın?

WediaCorp Müzik olarak ilerleyen zamanlarda şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan farklı olarak yapmayı düşündüğünüz çalışma ve alanlar var mı?

Yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Dünya trendlerinin de ötesinde hiç yapılmamış fikirlerimizde var. İlerleyen dönemlerde bunların duyurularını yapıyor olacağız. Her zaman sanatçı odaklı olduk üreten insanların doğru adresi olma idealinden hiç vazgeçmedik. Üreten insanlar da en az yapımcılar kadar kazanmalı ki daha güzel projelerle sevenleri ile buluşabilsin. Pandemi ile birlikte konser veremeyen pek çok sanatçı dijital taraftaki gelirlerin farkına vardı. Wediacorp olarak üreten insanlara odaklı projelerimizle yeni yeteneklere de fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Yeni markalar yaratıyoruz. Müzik severlerin tercih ettikleri içeriklere daha kolay ulaşabilmesi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya hazırlanıyoruz. İlk günden bu yana mottomuz başarı, fayda ve insan odaklı projeler ile anılmaktı. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan

ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar

diliyoruz…