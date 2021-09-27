Fantastik bir dünya: Hayallerde İstanbul

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM



Dijital fotoğraf sanatçısı Yasin Yaman, tarihi dokusu ve konumuyla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a olan hayranlığını; hayvan sevgisi, fantastik ögeler ve tarihi figürlerle birleştirerek foto-manipülasyon çalışmaları yapıyor, ortaya ise hayallerde İstanbul’un tasarımları çıkıyor

Hayalin sınırı yok. Tarihi dokusu, konumu, mimari yapıları, kültürüyle İstanbul; bir görenin bir daha görmek istediği, hayran olduğu ve özlediği şehir. Yazıları, şiirleri, şarkıları, sözleri, fotoğrafları süsleyen bu şehir, bu kez tasarımları süslüyor. Fotoğraf sanatçısı Yasin Yaman, İstanbul’un tarihi yapılarını, semtlerini, dokusunu, mimari eserlerini, fantastik ögeler ve hayvan sevgisiyle buluşturuyor, ortaya ise hayallerde İstanbul’un tasarımları çıkıyor, görenin İstanbul’a olan hayranlığı daha da artıyor. Grafik tasarım alanında farklı teknikler kullanarak foto-manipülasyon çalışması yapan Yasin Yaman, İstanbul’a ve tarihi dokusuna farklı bir gözle bakmayı sağlıyor.

Fantastik bir dünyayı temsil eden çalışmalardan foto-manipülasyon tekniğiyle İstanbul ve tarihi mekân ve tarihi figürler üzerinde tasarım çalışması yapan Yaman, bir sanat eserinde önemsediğinin hem estetik duygu hem de bir mesaj, düşünce verme çabasının olup olmadığıdır diyor ve ekliyor: “Yaptığım çalışmalar birçok resim ve ögenin birleşmesi, bütünleşmesinden meydana gelen foto-manipülasyon tekniğiyle gerçekleşiyor. Fantastik ögeleri İstanbul’la, tarihi yapılarla ve tarihi figürlerle buluşturuyorum. Burada hem soyut hem somut bir duygu ve bilgiyi karşımdakine vermeyi amaçlıyorum. Çünkü tasarımlarımın arkasında mutlaka bir hikâye, bir geçmiş, bir gerçeklik, bir yaşanmışlık bulunuyor. Geriye kalan, tüm bu anıları fantastik bir ögeyle ki bu bir uçan gemi de olabilir, evin içerisinde bir fil de olabilir, buluşturmak kalıyor. Ama her bir desenin, bir ögenin bir dili, anlatmak istediği bir derdi, bir mesajı oluyor.”

“Her bir mimari eser ayrı bir hikâye ve ayrı bir tasarım ilhamı”

Eserlerin genellikle bir hikayesi, bir geçmişi ve tüm zamana hitap eden, yayılan bir teması bulunduğunu belirten Yaman, özellikle farklı siteler vasıtasıyla satışa sunduğu eserlerin de tüm zamana hitap eden özellikte olmasına dikkat ettiğini, gündeme dair çalışmalarının ise anlık olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Instagram’da ve diğer sosyal medya kanallarında oldukça yoğun ilgi göre eserlerinde öncelikle ilham kaynağının İstanbul olduğunu belirten Yaman İstanbul için düşüncelerini şu şekilde belirtiyor: “Her bir mimari yapısı ayrı bir hikâye ve ben bu hikâyeyi tasarım diliyle anlatmak için heyecanlanıyorum. Kimi zaman kimsenin önemsemediği bir tarihi eseri kendi tasarım dilimle bir çalışmaya dönüştürüyorum ve o esere dikkatleri çekmeye çalışıyorum. Yanı sıra tarihi figürlerin, kişilerin hayat hikayeleri de bana ilham olan bir başka şey. Tasarımlarımda hayvanları da kullanıyorum. Hayvan sevgisi de bana ilham olan bir başka şey. Tüm bunlar da çalışmalarıma olan ilgiyi arttırıyor”.

Tarihi yapıları, şehirleri anlatan, organizasyonların, markaların temalarını belirleyen proje ve iş birlikleri üzerinde çalıştığını belirten Yaman’ın eserleri aynı zamanda tablo halinde farklı tekniklerle satışı gerçekleşiyor.

Yasin Yaman kimdir?

Yasin Yaman 1984 yılında İstanbul, Süleymaniye’de doğmuştur. Grafik tasarımı alanında eğitim alan Yaman, grafik tasarımı, UI (arayüz) tasarımı üzerine çeşitli firmalarda ve projelerde çalışmıştır. Yaman, tarihi dokusu ve konumuyla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a olan hayranlığını, hayvan sevgisi, fantastik ögeler ve tarihi figürlerle birleştirerek foto-manipülasyon çalışmaları yapmaktadır. Tasarımları bugüne kadar farklı platformlarda yer alan Yaman, aynı zamanda özel proje ve organizasyonların ana tema görsellerini yine kendine has foto-manipülasyon tekniğiyle gerçekleştirmektedir. Dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla bilinen Yaman; şehir, yaşam, tarihi figür, özel gündem ve temaları kapsayan çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Instagram: instagram.com/ysnya man