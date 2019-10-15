Evliliği düşünmüyorum

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

‘’EVLENİP ÇOCUK YAPMAYI İSTERİM AMA DAHA ERKEN’’



Merhabalar İsmail Bey, yıllar önce evlilik düşünmüyorum demiştiniz. Evlilik oldu mu hayatınızda?

Evliliği düşünmüştüm, zaten evliliği çok düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik olmadı hayatımda.

Yeni şarkınız Yala Dur çok dinlendi. Şarkılarınızdaki kadar çapkın mısınız?

Aslında ben hiç çapkın değilim.

Meslektaşlarınız çoluk çocuğa karışıyor sizin hiç çocuk özleminiz yok mu?

İnşallah ileri de evlenip çocuk yaparım henüz erken ve şu an hiç düşünmüyorum.

‘’İLK TUTAN ŞARKIM RAP TADINDA OLAN BİR ŞARKIYDI’’

Günümüzde rap müzik popüler oldu. Sizin şarkılarınızda, şarkıları söyleyiş tarzınız da rap müziğe benziyor. Hiç rap yapmak istediniz mi?

Ben aslında Rap’çi değilim ama buna rağmen ilk tutan şarkım Rap tadında olan bir şarkıydı. Şappur Şuppur baştan sonuna kadar mizah ve rap tadındaydı. Nakarat hariç… Rap müzik revaçta olduğu için rap okumak oldukça yanlış bir şey. Rap içten gelmeli.

Rap müziği popa taşıyan bir isim diyebilir miyiz sizin için?

Rap İngilizce sözlük anlamı olarak ağır eleştiri anlamına gelir. Dolayısıyla pop müzikle karşılaştırılmaz. Hatta pop müziğin üstüne rap okuyabilirsiniz.

Rap müzik hakkında yorumunuz nedir?

Rap müzik heyecandır, birtakım konular daha açık dilde ifade edilebiliyor. Rap müzik sadece trend olarak değil isterim ki daima dinlensin.

‘’MÜZİK PİYASASINDA YERİMİ DOLDURMAK İÇİN EN AZ 14 ENSTRÜMAN’A SAHİP OLMAK GEREKİR’’

Müzik piyasasında eşiniz benzeriniz var mı? Yerinizi kim doldurabilir?

Müzik piyasasında İsmail YK’nın yerini doldurmak için en az 14 enstrüman ve en az 14 sene boyunca gerçek hayran kitlesine sahip olmak gerekir.

İsmail bey sektöre kırgın mısınız? Dostlarınız var mı kimler?

Sektöre kırgınlığım yok. Her şey süper gidiyor. Özellikle konserlerim tüm hızıyla devam ediyor. Gerek Türkiye, gerek yurt dışı çalışmaya devam ediyoruz. Hatta 2 sene öncesine nazaran hareketlilik arttı.

Gelecek aylarda da olağanüstü çalışmalara imzamızı atacağız İnşallah.

‘’FEMİNİST KADINLARA HAYRANIM’’

Sizin için aşk nedir? Kıskanç bir erkek misiniz?

Aşk insanı ya çok mutlu ya da derbeder eder. Ortası kesinlikle yoktur. Kıskanç bir erkek değilim, belki ilerleyen zamanda olurum.

Maço musunuz?

Aslında feminist kadınlara hayranım ama sinirlenince de maço olmamak elde değil (Şaka şaka, gülüyor) Maço değilim.

Kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı şiddetle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben İsmail YK olarak tabii ki de her türlü canlıya karşı yapılan şiddete karşıyım. Kınıyorum.