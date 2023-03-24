“Etkileyici bakışlar için kirpik lifting yaptırmalısınız”

Yücel Sakat ile bir araya geldik ve cilt bakımından, saç bakımından, kalıcı makyajdan ve kirpik liftingten konuştuk. Yücel Hanım özellikle bakımdan vazgeçmememizin, cildimize ve saçımıza iyi bakmamız gerektiğinin altını çizdi.

Yücel Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Yücel Sakat. Bu işi 22 yıldır yapıyorum. Küçükken elimde cımbız ve makasla dolaşırdım. İlk önce bir kuaförde çırak olarak işe başlamıştım, hatta hala o kuaför duruyor. Oradan sonra İzmir’de çalıştım. Daha sonra tekrar İstanbul’a geldim ve şimdi de kendi iş yerimde çalışıyorum.

Kendi iş yerini açtığınız için mutlu musunuz?

Çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirdim Yağmur Hanım.

Hangi işlemleri yapıyorsunuz?

Birçok işlem bulunmakta. Tırnak işlemleri, cilt bakımları, kalıcı makyaj, kirpik lifting, laminasyon, saç bakımı, saç kesimi, boya, ağda, lazer epilasyon ve tüm saç işlemlerini yapıyoruz.

En çok hangi işlem tercih ediliyor merkezinizde?

Aslında hepsi tercih ediliyor ancak microblading kaş en çok tercih edilen işlemlerimizden biri diyebilirim. Son zamanlarda lazer epilasyon da kadınlar için büyük kolaylık sağladığından o da çok tercih ediliyor. Tabii cilt bakımını da unutmamak gerek. Cilt bakımı çok büyük bir ihtiyaç. Ben danışanlarıma her zaman cilt bakımı yaptırmalarını öneriyorum.

Okuyucularımıza önerebileceğiniz, evde uygulanabilecek, günlük veya haftalık bakım önerileriniz nelerdir?

Haftada bir maske ve peeling uygulamasını evde düzenli bir şekilde tonik, yıkama jelleri ile cilde uygulanmasını tavsiye ediyorum.

İşinizin en çok sevdiğiniz tarafı nedir?

İnsanlarla bir arada olmak, müşterilerimle zamanla aramda bir bağ oluşması ve hatta arkadaş olmamız beni çok mutlu ediyor. İşimin en sevdiğim yanı insanları güzel enerji ile karşılayabiliyor olmam ve onlara bunu hissettirebilmem. Çünkü merkezimden ayrılan her bir insanın işlemlerimden memnun kalması ve mutlu ayrılması en büyük kazancımdır.

Microblading kaş ne demek? Ne kadar kalıcı?

Microblading kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan, kaşlara daha dolgun ve güzel görünüm kazandırmak amacıyla kişinin yüzüne en uygun olarak gerçekleştirilen kaş kontür tekniğidir. Mikroblading Kıl Tekniği Kaş Yapımında, kalıcılık cilt tipine ve diğer bazı faktörlere göre yaklaşık 8ay -18 ay arasında değişmektedir. Bu süre tamamen cilt tipinize göre ve uygulama sonrası bakım kalitesine göre ve kullanılan boyanın kalitesi ve içeriğine göre değişmektedir.

Microblading can acıtır mı?

İğneler vasıtasıyla boya, üst derinin altına işlenmektedir. İşleme başlamadan önce uygulama yapılacak bölge anestezi kremiyle uyuşturularak iğnelerin yarattığı acıyı hafifletilir. Hissedilen acı dayanılmaz olmaz.

Kalıcı oje ne kadar süre dayanır?

Normal ojeler günlük olarak değişim gerekliliğini beraberinde getirirler. Kalıcı oje uygulamalarında ise tırnakta kalma süresi ortalama olarak 2 haftalık süre boyunca devam eder. Bakımların doğru yapılmasıyla süre 1 aya kadar uzayabilmektedir.

Kalıcı oje kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Kalıcı ojenin uçlardan kalkmasını engellemek için tırnakları darbeden korumak önemlidir. Üzerine başka renk oje sürüyorsanız, asetonsuz oje ile çıkarmanızı, çamaşır suyu vb gibi temizleyicilerle temas etmemesini tavsiye ederim.

Biraz da kirpik liftingten bahsedelim isterim. Benim en sevdiğim işlemlerden biri.

Kirpik lifting, kirpiklerinizin özel bir teknikle, kıvrık durmasını sağlayan bir uygulamadır. Etkileyici ve doğal bakışlar için gerçekten çok güzel bir yöntem. Kirpik lifting uygulamasında yağdan ve tozdan arındırıldıktan sonra kirpikler, özel kirpik yapıştırıcısı yardımıyla göz kapağının üzerine konulan silikon pedlere yapıştırılır, iki ayrı solüsyon uygulaması yapılır.

Lifting kirpikleri döker mi?

Hayır, hatta kirpiklerin daha sağlıklı olması için de destek sağlıyor. Doğru bir uygulama yapıldığında ve uzman tarafından işlem gerçekleştirildiğinde lifting kirpik kıllarına ve deriye herhangi bir zarar vermiyor. Eğer kirpiklerinde mevcut bir dökülme varsa, küsen kirpikler lifting ile geri gelmiyor.

Kirpik lifting kaç gün gidiyor?

Kirpikler bu işlem sayesinde daha uzun, bakımlı ve kıvrık görünür. Bu işlemin kalıcılığı kişinin kendi kirpik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak ortalama olarak 2,5-3 ay kadar rahatlıkla kullanılabilir.

Peki lifting yaptırdıktan sonra rimel sürülür mü?

Kirpik lifting uygulamasının yapıldığı gün makyaj yapmamanız gerekir. 24 saat bekledikten sonra rimel, far gibi uygulamalara geçebilirsiniz. Kirpik lifting, makyaj yapmaya engel değildir.

Boya, ombre, röfle günümüzde çok yaygın. Peki, boyalı saçların daha çok yıprandığı doğru bir söylenti mi?

Burada sonuç olarak saça uygulanan kimyasal ürünler, saçı hayliyle yoran bir şeydir. Bununla beraber saçı doğru anlayıp, nasıl işlemlerden geçtiğini müşterinin de bilmesi lazım. Bir kere saç bakımı evde başlar. Beslenmenizle, kendinizle, uyku düzeninizle, saçınıza ekstra kullandığınız haftalık bakımlarla destekliyorsanız, yaptırdığınız boya işlemleri minimuma inecektir. Sadece kuaförde yapılan boya değil, evde yapılan bakımlarda çok önemli. Kullandığınız ürünün doğru olması lazım, kullandığınız ürünü doğru uygulamanız lazım. Yoksa kimyasal tabi ki zararlı, bunun aksini kimse iddia edemez, ama bunu doğru planlamayla, saça minimum zarar verecek seviyeye indirirsek o zaman kimyasalın yan etkisi de minimuma inmiş olacaktır.



Her saç, saç bakım yağına ihtiyaç duyar mı?

Her saç bakıma ihtiyaç duyar, temel bakıma ihtiyaç duyar. Saç bakım yağı genel olarak benim en sevdiğim ürün çünkü ıslak saça, kuru saça ve saçı tararken kullanabiliyorum. Bence her saç, bakım yağını hak ediyor.

Çoğu zaman saçlarımızı evde kendimiz şekillendiriyoruz dolayısıyla devreye maşa ve düzleştiriciler giriyor. Peki saç şekillendiricilerinin doğru kullanımı nedir?

Her saçın kaldırabileceği ısı aynı olmuyor. Ancak çok narin bir saçtan bahsediyorsak eğer ona 230 derecelik bir şekillendirici kullanırsanız o saçı çok yıpratırsınız. Bir de bu ısılarda saç şekillendiriciler kullanıyorsanız saçın en azından günlük temel ihtiyacını karşılıyor olmanız lazım.

Saç bakımının olmazsa olmazları nelerdir?

Günlük olarak, saç eğer her gün yıkanıyorsa sırasıyla şampuan sonrasında saç kremi ve son olarak saç bakım kremini kullanmalısınız. Burada şampuan sürerken dikkat etmeniz gereken bir şey var! Şampuanı avucunuza yedirerek ve enselerden başlayarak yukarıya doğru köpürtmelisiniz. Direkt başınıza şampuanı dökmemelisiniz.

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Asıl bu değerli sohbet için ben teşekkür ederim Yağmur Hanım. Çok keyifli bir röportaj oldu benim için. Böyle bir yer açmak benim her zaman hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve bu süreç içerisinde her koşulda desteklerini benden esirgemeyen herkese teşekkür ederim.