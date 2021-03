Ethem Ulusu: ‘Aşkzedeler Kulübü’ hayallerimle gerçekler arasındaki bir köprüdür

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Ethem Ulusu ile yazın hayatına ve “Aşkzedeler Kulübü” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ethem Ulusu kimdir?

26.11.1994 tarihinde Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdum. İlk ve ortaokulu Mucur Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet İlköğretim Okulu’nda; liseyi ise Kırşehir Âşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 02.09.2013 tarihinde şimdiki ismi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olan Kaman Anadolu Öğretmen Lisesi’nde göreve başladım. 8 yıldır aynı kurumda görevime devam etmekteyim. Roman türünün yanı sıra şiirler ve tiyatro oyunları yazmaktayım.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

İlkokuldan bu yana gördüğü her şeyi okuyan biriyimdir. Duvarda asılı bir afiş, takvim yaprağındaki bir söz veya hikâye, hatta ders kitaplarının kaynakçasını bile okurdum. Hâlâ devam ediyor bu huyum. Yazın hayatım, okumayı çözdüğüm gün başladı ve hep böyle devam edecek. İlk şiirimi ise 22.04.2011 tarihinde yazdım. Her yıl doğum günüm haricinde her yıl bu günü kutlarım kendimce; çünkü bu gün, hayallerimin miladıdır benim için.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Gündelik olaylardan esinlenirim. İzlediğim bir dizi veya filmin sahnesi, yaşadığım komik veya hüzünlü bir olay, okuduğum kitabın bir bölümü veya tamamı, yaşanmışlıklardan alınmış ibretler ve tabii ki hayallerimden esinlenirim, yazarken öyle kurgularım.

Geçtiğimiz aralık ayında okurlarla buluşan “Aşkzedeler Kulübü” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Bu kitabı yazmamın sebebi, artık zamanının gelmiş olmasıdır. Bu kitap, hayallerimle gerçekler arasındaki bir köprüdür. Köprü kuruldu ve artık hayal dünyamdaki bazı şeyleri gerçeklerle buluşturmanın zamanı geldi. “Aşkzedeler Kulübü” denemelerden oluşan; lirizmden tasavvufa, kahramanlık şiirlerinden ders veren hikâye ve anlatımlara uzanan, çok yönlü bir kitaptır.

“Aşkzedeler Kulübü” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Bu kitapta okurlar, aslında kendileriyle tanışacaklar. Bu kitabın bir karakteri yok, mekân yok, zaman yok, insan yok. Aşkzedeler Kulübü’nün her bir günü ve her bir şiiri, okuyucunun kendisini anlatmakta aslında. Kişiyi en iyi kendisi tanır ve bu kitap, okuyucunun bir nevi karakter analizidir.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Aşktan, sevmekten, hayattan yara almış, zedelenmiş insanların bir araya gelerek kurduğu bir kulüp düşünün. Kimileri isyan ederken, kimileri umutla bekliyor. Birileri gitmenin, birileri kalmanın ızdırabını yaşıyor. Bazıları kendini bile toparlayamazken, bazıları kendini toparlamakla kalmayıp etrafını da topluyor.

İşte kitabın ismi, buradan geliyor.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Ben de elbette her yazar gibi eserimin başarıya ulaşmasını isterim; fakat günümüzde okuma oranının çok düşük olduğu, ne yazık ki üzücü bir durum. Bunu tetikleyen faktörler var. Örneğin; ekonomik sebepler… Ülkemizde kitaba para harcamak fuzuli geliyor insanlara. Oysaki nelere para harcıyorlar… Yine başka bir örnek; okuma alışkanlığı… Bu da bizim ayıbımız! 5 yaşındaki bir çocuğun eline telefon tutuşturursak o da ülkenin okuma oranını değil, sosyal medya oranını yükseltir. Başarılı olurum inşallah.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Bu kitabı, bir okuyucu gözünden değerlendirmek pek mümkün görünmüyor zira bu kitap, çok yönlü. Sen kimsin; aşk acısı çeken mi, dost kazığı yiyen mi? Rolün ne bu kitapta? Ders veren misin, çekip giden mi? Kimsin sen? Kahramanlık şiirlerinin cengâveri mi? Sevda bahçelerinin celladı mı?

Dolayısıyla bu kitap, bir okuyucu gözünden değerlendirilemez.

Yazarken örnek aldığınız, izinden gitmeyi hedeflediğiniz yazarlar var mı?

Dayım var; Yazar Çerkez Bozdağ. Kitaplarını okumaktan zevk aldığım yazarlar var. Kahraman Tazeoğlu, Selman Kayabaşı, Ahmet Batman ve Ayşe Kulin bunların başlıcaları.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

İki tane eserim var şu an yazmakta olduğum. Biri komedi; diğeri ise polisiye türünde. Hangisi önce okuyucuyla buluşur, onu zaman gösterecek.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Ben, bu zamana kadar yaklaşık 500 tane şiir yazdım.1000 beyitlik aşk şiiri yazdım. 10 tane tiyatro oyunu yazdım neredeyse her türde ve şimdi de bir kitap yazdım. Sağlığım el verdikçe yazmaya devam edeceğim. Kendimi ispat etmeyi pek sevmem. Herkes; neye inanmak istiyorsa inanır, nasıl görmek istiyorsa öyle görür. Kesinlikle müdahale etmem.

Hayallerinizin dualarla harmanlanıp, dileklerinizin hayırlısını yaşamanız temennisiyle… Hoşça kalın.