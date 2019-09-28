Esra Sönmezer ile Oyunculuk ve Sunuculuk Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Arnavut köklü bir ailenin tek çocuğuyum. Çocukluğum Erenköy Kabasakal Mehmet Paşa köşkünde geçti. Daha sonraları Rahmetli babaannemin Londra’daki ameliyatları ve amcalarım arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü orayı elden çıkardık.. Tek çocuk olduğum için hem mutluyum hem de bazen keşke bir abim olsaydı diye de düşünmüyor değilim. İyi eğitim görmüş kendine münhasır biriyimdir.

Neden Oyunculuk?

Ben siyasetçi olmayı hep hedeflemiştim. Annem ben blu çağlarındayken rahmetli oldu. Zamanında artist olmak istemiş. Fakat babamla tanışınca aşık oluyor ve sonradan da babam anneme seni ailemle tanıştıracağım diye kandırıp son sürat arabayla Bursa’da ki kendi çiftlik evine kaçırıyor.. Aslında hem traji komik hem de şaşırtıcı bir hikaye. Tabi bu durumdan benim annem çok memnunmuş :) Ailesi babamla görüşmesine izin vermediği için babam annemi kaçırıp 1 hafta boyunca hiç bir yere çıkartmamış. işte ben böyle fırtınalı bir aşkın çocuğuyum :) Annemin de babama aşık olmasıyla birlikte tüm hayalleri askıya alınıp artık babam ne derse onu yapan bir hayata dönüşmüş ve bu yüzdende annem artist olamadığı için benim bunu başarmamı isterdi.. Ben anneciğim istedi diye bu sektörü seçtim.

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

Müjdat Gezen ile bir tanıdık vasıtasıyla tanışınca olanlar oldu. Kendimi onun okulunda buldum. Bana o ve okuldaki hocalar hem oyunculuğu hem de tiyatroyu sevdirdi..

Oyunculuk dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Oyunculuk dışında zaten yıllardır da Tv programları hazırlayıp sundum . iki işi de bir arada yürütebiliyorum. Şimdilik bunlar yeterli :)

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her meslekte vardır sağlıkta siyasette oyunculukta bankacılıkta. Rekabet olmazsa heyecanda olmaz. Kendine güvenen insan sadece kendiyle yarışır...

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bir çok şeyi . Ama bunlar benim içimde kalsın. Çünkü yıllarca bomba sözlerimle gündemde konuşulmak istemem :))

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir?

Eğitimsiz olmaz tabii ki. Misal , Hukuk bölümünü okumadan avukat veya hakim olmaya benzer. Bu sebepten dolayı kişinin yeteneği doğrultusunda her işte az bile olsa eğitim alması şarttır.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi?

Yapılabilir. Tabi ki kişi yetenekliyse neden olmasın

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bu sektöre girmezdim. Siyasetçi olurdum. Ve çokta iyi noktalara gelmiştim şu an..

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı seviyorum . Sürekli takip ediyorum. Televizyondan çok daha etkili ve doğru kullanıldığında hayata olumlu yön verebiliyor.

Dizi ve sinema çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Tamer Karadağlı Volkan Severcan ve Zeyno Gönenç ile birlikte İki'nin Biri adlı tiyatro oyunumuzu 7 aydır oynuyoruz.. Kapalı gişe oyunlarımız. Çok talep var biletler hemen tükeniyor. Bunun dışında bu sene sinema filmi kabul etmedim. Dizi görüşmeleri oluyor ama istediğim proje olmuyor niyeyse.. Bundan sonra çok daha seçici olmaya karar verdim. Bu yüzden istediğim ve yıldızımı daha da parlatacak bir proje gelene kadar bekleyeceğim..

Oyunculukta sizce önemli olan nedir?

Prensipli, ahlaklı ve dakik olmak... Sonrada yetenekli olmaktır.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

Espri yapabilen , genel kültürü olan, kıvrak zekalı, yüksek pozitif enerjisi olan , hakimiyet kurabilen, güçlü karakterli akıcı konuşan ve en önemlisi de olduğu gibi olan yani doğal olan.. Aslında benim gibi olan diyebiliriz kendimi tarif ettim :) bu konuda asla mütevazi olamayacağım.

İyi oyunculuğu nasıl anlatırsınız?

İyi oyuncu olmak yeteneğin haricinde biraz öncede söylediğim gibi ahlak, prensip , dakiklik ve uyumlu olmayı gerektirir..

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Spikerliğin stresli yanları neler?

Spikerlik ve sunuculuk farklıdır. Spiker haber sunanlara denir aslında.. Ben haber spikerliği yapmıyorum. Eğlence ve show programları hazırlayıp sunuyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için bana stresli gelmiyor..

Haber spikerliği düşünür müsünüz?

Ses tonum kontur alto. Ve diksiyonum çok düzgün. istesem yapardım ama ben hiperaktif biriyim yerimde duramıyorum. Eğlenceli ne neşeli programlar ve formatlar bana göre...

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Hayır şart değil. Akıl güzelliği daha mühim. Mesela Okan Bayülgen çok mu yakışıklı ama ekranda..

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Radyoyu yok etmez ama gazeteleri yok edeceği kesin. Dijital medya gazetelere harcanan kağıt yönünden de tasarruf sağlıyor.. Hem de internet medyacılığı televizyondan çok tercih ediliyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kravmaga yapıyorum. Savunma -dövüş.. Kitap okuyorum. Sinemaya gidiyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Kitap : John Steinbeck Gazap Üzümleri. Film : 12 Yıllık Esaret

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Gayet başarılı ve yenilikçi severek takip ediyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Yayından kalkmayıp uzun yıllar sürüp herkesin hayran olacağı bir senaryosu olan harika bir dizi projesi şansı diliyorum kendime.. Onun dışında Tv programlarıyla alakalı güzel projelerim var. Tiyatrom hala devam ediyor. Ne derlermiş gün doğmadan neler doğar.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA