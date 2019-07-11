Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99170
ALTIN
257.510
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1185
EURO
6.3877
Aşkın İzinde: Birol İnan’dan Kalbim Pera
Aşkın İzinde: Birol İnan’dan Kalbim...
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu olabilir
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu...
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam...
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi...
Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor
Polis ve asker olmak isteyenler,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esra Sezer ile Şarkıcılık ve Müzik Dünyası Üzerine

Esra Sezer ile Şarkıcılık ve Müzik Dünyası Üzerine

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
10 Okunma
Esra Sezer ile Şarkıcılık ve Müzik Dünyası Üzerine

Öncellikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba ben Esra Sezer. Almanya doğumluyum. Yaklaşık 10 senedir profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. Yurtdışında Almanya’dan geldiğim için toplam da 14 seneyi buluyor sahne hayatım. ilk okul konseri ile başladım sonra sahnenin tozunu alınca sahneden ayrılamayınca konserlere devam etmeye başladım. O günden beri sahnedeyim. Konserlere bar programlarına ve festivallere devam ediyorum.

Neden Müzik? 

Annemin müzikle içli dışlı olmasından kaynaklı.  Ben müziğin içine doğmuş gibi hissediyordum zaten. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Evde annem teybin üzerine kendi ses kaydını alırdı onu dinleye dinleye bende alıştım. Bir yaştan sonra kendi seslerimi kaydetmeye başladım. Kendimi müziğin içinde buldum çok keyifliyim yani. Müzik ile bütün olmuş gibi hissediyorum.

En son çalışmanız “Ama Hala”  birazda ondan bahseder misiniz bize?

Ama hala üç ay önce filan tamamlanmıştı iki ay oldu çıkalı piyasaya 35 tane bestemin arasından seçilmiş bir parça. “Ama hala” en çok hissettiğim parçalardan biriydi. Yarışmalardan sonra single çıkarmaya karar verdiğimde en çok hissettiğim parça ile çıkmaya kendime söz vermiştim bu sebepten “Ama hala” ile bütün dinleyenlerle buluşmaya karar verdim.

Sizce iyi bir şarkıcının özellikleri nelerdir?

Her söylediği şarkıya duyduğu aşk. Müziğe duyduğu aşk ve kendinle bütünleşmesi bu bence şarkıcının en önemli özelliği olması gerekiyor.

Dijitalin dönüşümün müziğe etkisini siz nasıl yorumluyorsunuz?

Çok hızlı bir tüketim var. Hani buna nasıl yetişeceğimize bizde şaşırıyoruz açıkçası. Âmâ bu döngüye maalesef uymak zorunda kalıyoruz herkes artık sosyal medyalardan bir şey paylaşmaya çalışıyor bende mesela youtube ile alakam yoktu ama artık youtube alışmaya çalışıyorum ya da ınstagram,facebook,twitter bu hesaplardan sürekli aktif olmaya çalışıyorum bu gerçekten çok fazla değişim içeren bir döngü ama zamanla uymak gerekir diye düşünüyorum. Âmâ duygular tükendiği anda işte o zaman bir şey için savaşmamız gerekiyor kanısındayız.

Eskiden müzik piyasası daha çok kaset,cd satışları üzerindendi  bugün artık daha böyle tekli şarkıların yoğun olduğu albümlerin çok fazla tercih edilmediği bir dönem bu nasıl sizce bir döngüye doğru gider. Geleceği nasıl görüyorsunuz bu anlamda?

Bu konuda gelecekten şüpheliyim ama hissettiğim şey insanların eskiye özlemi. Cd hatta plak koleksiyoncularının arttığını biliyorum mesela araştırmalarım üzerine daha çok eski duygulara dönmeye çalışan insanların çoğaldığının farkındayım. Bu yüzden bence duyguların tekrar geri geleceğine birçok şeyin geriye doğru gidip tekrar keyifli bir hal alacağına inanıyorum. Ben daha çok dijitalleşemeyecek bir yerden sonra bir geri dönüş olacak gibi geliyor bana.

Müzikte tabi ki şöyle bir döngü var bir önceki on yıla atıf ve ilerleme 80’de 70’ler şarkıları 90’da 80’ler popülerdi şimdi genelde 90’lar revaçta gibi görünüyor bütün cover çalışmaların büyük kısmı 90’lara yoğunlaşmış durumda nasıl yorumlarsınız siz böyle cover çalışmalar düşünüyor musunuz?

Aslında bunun sürprizini hemen vereyim Ama Hala’dan sonraki ikinci çalışmam eski bir parçanın cover versiyonu olacak. Evet güzel tam yazlık şıkır şıkır bir şarkı ile geleceğim tabi benimkisi 90’lar değil biraz daha eskiye gidiyor.90’lar şarkıları benim için çok değerli. Ben sahnede 90’lar parçalarını çok fazla söylüyorum.90’lar çocuğu olduğumuz için tabiki. O zamanın parçalarında keyifli duygular vardı. Unutulmaz parçalar yani şarkının başına girdiğimiz zaman sonuna kadar devam ettirebildiğimiz akılda kalmış sözler. Şu ankiler ile karşılaştıramıyorum bile. Şimdi biraz daha dediğim gibi çok fazla tüketim olduğu için şarkılarda duygu şaşması var. O yüzden eski parçalar candır.

Televizyonlar da artık müzik biraz daha geri planda genelde dizi içerikleri ya da haber içerikleri var müziğin hani şarkı söylenen program sayısı hemen hemen hiç yok hatta müzisyenler bile programa davet edilse bile genelde magazin gündeminin yorumlanması isteniyor . Bunu nasıl yorumlarsınız son dönemlerde bütün şarkıcılar artık sunucu olmaya başladı hatta öyle bir döngü oluştu nasıl yorumlarsınız?

Bu konuda şaşkınım. Yani ben Barış Manço’nun programı ile büyümüş bir çocuğum televizyonda sürekli müzik içeren programlar vardı. Bunlar çok keyifliydi gerçekten git gide azaldı . Yorumum çok fazla yok bu konuda döngüye uyduklarını düşünüyorum sadece umarım düzelir herkes olması gerektiği yerde olur.

Önümüzde hangi çalışmalarınız olacak projeleriniz neler? 

Tabiki zaten yaz sezonu geldi festivaller başlayacak. Çok güzel farklı yerlerde konserlerimiz olacak.  Türkiye’nin dört bir yanına gideceğiz işte Denizli var Tekirdağ var Silivri tarafı var çok güzel konserler vereceğiz çalışma olarak da 400-450 tanede şiirim var benim. ikinci single parçasından sonra kitap yazmaya başlayacağım . Şiir kitabı bir de eğlenceli bir kitap yazmayı düşünüyorum hayata dair projelerim var.

Müzisyenlik, şarkıcılık stresli bir iş mi?  Sizce stresli yanları neler bu mesleğin?

Yani sahnelere koşturmak stresli oluyor. Aktif bir şarkıcı iseniz eğer benim için daha çok rahatlatıcı bir yönü var aslında sadece insanlarla buluştuğunuzda onları nasıl mutlu edebilirsiniz düşüncesi insanı birazcık strese sokuyor ama kendiniz olduğunuzda bunun altında kolaylıkla kalkabiliyorsunuz diye düşüyorum. Bu işi aşkla yaptığımdan dolayı çok fazla stres yok üzerimde.

Son olarak neler söylemek istersiniz  röportajı okuyacaklara?

Müzikle kalbim arasında bağlantı kuruyorum umarım sizin hayatınızdaki bir parçaya değmiş bulunurum.  

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esra SezerşarkıcılıkMüzik Dünyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaylı bir prensin yaşam öyküsü
Uzaylı bir prensin yaşam öyküsü
SOKAK ŞİİRCİSİ VELİAHT DİPÇİN
SOKAK ŞİİRCİSİ VELİAHT DİPÇİN
Sercan Karabacak Ölümlerin Ölmezliğini Hatırlattı
Sercan Karabacak Ölümlerin Ölmezliğini Hatırlattı
2019’un saç trendlerini Ünlü Kuaför Hüseyin Polat’tan dinleyin!
2019’un saç trendlerini Ünlü Kuaför Hüseyin Polat’tan dinleyin!
OĞUZ ÇETİNOĞLU VE İMAM MATÜRÎDÎ
OĞUZ ÇETİNOĞLU VE İMAM MATÜRÎDÎ
KİŞİLİĞİ, TARZINA YANSIYAN KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN
KİŞİLİĞİ, TARZINA YANSIYAN KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN
BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF  İLE SAĞLIK ÜZERİNE
BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF  İLE SAĞLIK ÜZERİNE
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet -2-
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet -2-
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans