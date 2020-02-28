Esra Nur Türker ile Medya Dünyası Üzerine  

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Arel üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık ve İstanbul Arel Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü mezunuyum. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Sosyal, spor aktiviteleriyle ilgilenen, enerjisi yüksek biriyim. Yeni kültürleri tanımak, dünyayı gezmek hobilerim arasında.

Neden Medya ?

Medya benim ruhumu yansıtıyor. Ayrıca eğlenceli ve dinamik bir sektör. Yeniliklere ve gelişime açık bir alan. Bunu televizyon ekranlarına yansıtmak istiyorum. Diksiyon ve oyunculuk üzerine eğitim aldım. Ne yaparsan yap, eğitim şart. Tecrübe de eklenince, mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Kendimi mutlu hissettiğim yer ekran. Ayrıca medya benim için, sadece popüler olma aracı değil. Profesyonel şekilde meslek olarak görüyorum.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Hesna Türkiye Dergisi’yle.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Aynı zamanda modayla ilgileniyorum uzun zamandır. Kendi tekstil markamı çıkardım. ihracat yapıyorum ve ticareti seviyorum. Tabiki medya benim için her zaman en ön planda oldu.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı hissediyor musunuz?

Tabiki bu sektörde rekabet baskısı çok fazla. Sonuçta milyonlarca tv kanalı yok. Bir çok insan bu işi yapmak istiyor ama bazılarına nasip oluyor. Rekabet ortamı, kişinin kendisini geliştirmesinde etkilidir bence. Herkesin kendine göre farklı özellikleri, konuşma tarzı ve güzelliği var. Bu işte büyük bir emek olduğu için meslekdaşlarıma her zaman saygı duyuyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neyi değişirdiniz?

TV kanallarında ki programları değiştirmek isterdim. Daha yaratıcı, çeşitli meslek gruplarına göre yönelik programlar da olsun.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı, ya da bu işi yapabilmek için iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Bu işi hakkıyla güzel bir şekilde yapabilmek için tabiki eğitim şart. Kurs eğitiminde zaten tüm detayları ayrıntısıyla öğrenebiliyorsun. İlla iletişim mezunu olmaya gerek yok bence. Ben her ikisinin de eğitimini aldım.

Salt spikerlik / Sunuculuk kursu ile spikerlik yapılabilir mi?

Çok fazla okuyarak, kendini geliştirerek ve gündemi takip ederek yapılabilir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimi seviyorum hatalarımla bile. Olmak istediğim kişi için de zaten her gün çabalıyorum. Her zaman bir adım ileriye. Yeri geliyor kalp atışımı bile değiştirebiliyorum hedeflerim için. Önceliğim sadece bu.

Medya ile aranız nasıl?

Hayatım medya diyebilirim. Sosyal medya da da aktifim. Özellikle instagram hayatımın önemli bir yerini kaplıyor. Aynı zamanda seyahat yazıları yazıyorum. Ben yazarken de kendimi mutlu hissediyorum. Aslında hepsi bir bütün. Medyayı bütün halinde değerlendirebiliriz. Bir spiker kendisini her alanda geliştirmeli ve yeniliklere açık olmalı. Gündemi takip etmeli.

Bu da tüm medya kollarıyla ilgisini gösterir.

Dubai’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Dubai benim ikinci memleketim oldu. Oradaki TV kanallarıyla ortak projelerimiz var. Ama şuan bilgi veremiyorum sürpriz olsun. Aynı zamanda orada moda çekimleri yapıyoruz. kendi markamın ihracatını yapıyorum. Sağlık turizmi, Estetik ve güzellik üzerine de çalışmalarım var. Her şey çok güzel. Daha güzel olacak.

Basın danışmanlığı anlamında neler yapıyorsunuz?

Reklamcılık üzerine de eğitimler aldım. Az önce de söylediğim gibi medya bir bütün. Proje danışmanlığı, organizasyon, medya planlama satın alma, basın gezisi düzenlemek, kriz yönetimi, hepsini bir arada yürütebilmek gerekir. Müşteri memnuniyeti birinci sırada yer alır. Önemli olan müşterinin verdiği prief doğrultusunda hedef kitleye yönelik medya haritası çıkarıp uygulamaktır. Yurtiçinde ve dışında birçok projeye esesprofficial ile ortak imza atıyoruz.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA