Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100216
ALTIN
279.856
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4085
EURO
6.3918
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi;...
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi resmetti
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi...
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

ESRA ALGAN: "YAZMANIN EN BÜYÜK SIRRI OKUMAKTIR"

Ayşenur Mama'nın, Yazar Esra Algan ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

ESRA ALGAN: "YAZMANIN EN BÜYÜK SIRRI OKUMAKTIR"

Ayşenur Mama'nın, Yazar Esra Algan ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

25 Ekim 2019 Cuma 16:10
12 Okunma
ESRA ALGAN: "YAZMANIN EN BÜYÜK SIRRI OKUMAKTIR"

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Esra Algan ile yazın hayatına ve “Rüzgârgülü” adlı yeni kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Esra Algan kimdir?

1983 yılında Hatay Dörtyol'da doğdum. Dörtyol'da lise öğrenimimi tamamladıktan sonra Samsun OMÜ Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdim. 2005 yılının şubat ayından beri öğretmenlik yapıyorum. 2013 yılında AÖF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 15 ve 7 yaşlarında olmak üzere iki çocuğum var. Çocukları, kitapları ve doğayı çok seviyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Lisede edebiyat öğretmenimin derslerde şiir okumasıyla şiir aşkım başladı. Birçok şiir ezberledim. O günlerde başladım şiir yazmaya. Yazdığım şiirleri seslendirmeyi seviyorum.

Düz yazı denemelerim üniversite yıllarımda başladı. Hayatı anlamlandırmaya çalıştım hep yazılarımda. Yazdıkça mutlu olduğumu hissettim ve yazmanın hayatıma anlam kattığını fark ettim.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Yazmak, bir hayata tutunma eylemidir benim için. Hislerimi harekete geçiren her olay, yazmam için bir sebeptir. Kitap okumayı da çok severim ve belli bir birikimden sonra insan, içini boşaltmak istiyor. Bunun da en iyi yolu yazmaktır.

Örnek aldığım yazar veya şair yok; ama sevdiğim ve beğendiğim şair ve yazarlar var. Şiir dünyasında adını duyduğum nerdeyse bütün şairlerin kitabını okudum. Bakış açımı geliştirip kendime özgü bir tarz oluşturdum. Yazmaya yoğunlaştığım dönemler hariç her hafta en az bir kitap okumaya özen gösteririm. Yazmanın en büyük sırrı okumaktır. Yoksa kısır bir döngüde dolaşıp durur yazar.

Temmuz ayında okurlarla buluşan “Rüzgârgülü” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Aslında bu kitabımın temellerini üniversite yıllarımda atmıştım. O dönem yazıp, bir kenara bırakmıştım. Bir gün yayımlanacağını biliyordum; ama o güne kadar olgunlaşmasını beklemem gerekiyordu. Günü geldi, olgunlaştı ve basıldı.

Bu kitap, severek ayrılmanın hazin hikâyesini ve aynı zamanda bir üniversite öğrencisinin ayakta durabilme mücadelesini anlatıyor. Kitabın enteresan bir yanı da kurgulanmış hikâyeyle şiirlerin uyumlu bir şekilde harmanlanmasıdır.

Bu kitabı yazmamdaki asıl amaç, hayata yeniden tutunabilmekti. Şunu anladım ki; yaşadıkça yazacağım ve yazdıkça yaşadığımı hissedeceğim.

“Rüzgârgülü” okurlara hangi mesajı vermeyi amaçlıyor?

Cesaret, hayatın biçtiği rol ne olursa olsun kendi kararlarını verebilmek ve sorumluluğunu üstlenmektir.

Hayat, kararlarını sen verdiğin sürece senindir.

Her zaman bir seçenek daha vardır, bunu sadece sen bilebilirsin.

Umudun tükenmeden bu hayattaki görevin bitmez.

Bazen kendine gelmek için kendinden gitmek gerekir.

Ölüme direnmek, yaşama meydan okumaktır.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Teoman'ın “Rüzgârgülü” şarkısından geliyor. Bu şarkıyla başlayan bir aşk ve sonrasında rüzgârgülüyle kendini özdeşleştiren bir kimliğin hikâyesi anlatılıyor. İleride bu kitabın sinema filminin çekilmesi, en büyük hayalim.

Sizce kitap beklenen başarıya ulaşacak mı?

Başarı, bu kitabın onu bekleyen okurlarıyla buluşmasıydı bence ve çoktan başarıya ulaştı. Daha üstün başarıysa üniversite gençleriyle yapacağım söyleşilerle gerçekleşecek. Bunun da ilerleyen günlerde olacağına inanıyorum.

Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

Şiirsel bir dil ve içsel yolculuğun yoğun olduğu bir kitap. Karmaşık bir kurgu ağının içine çektiği gizem dolu bir dünya. Hayata tutunmanın ve kendini yeniden keşfetmenin hikâyesi.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Basıma hazır bir şiir kitabı, yazmakta olduğum novella, birçok deneme, çocuk şiirleri, yazılmış birçok şiir ve tamamlanmak üzere olan çocuk macera kitabım var.

 Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Kendini geliştirmenin en önemli adımı okumaktır. Neyi nasıl okuduğun da çok önemlidir. Yazmak bir yetenektir, bunu keşfetmenin tek yolu yazmayı denemektir. İnsan; eğer yeteneği varsa kalemi elinden bırakmamalı, yetenek yoksa rahatlamak ve içini boşaltmak için yazmalı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.10.2019 09:14
Anahtar Kelimeler:
RüzgârgülüAyşenur MamaEsra Algan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damla Yüksel felsefe branşının atamalarını anlatıyor...
Damla Yüksel felsefe branşının atamalarını anlatıyor...
YAZAR TAYFUN İKAN VE YENİ KİTABI “ALTIN KİTAP-HABERCİ”
YAZAR TAYFUN İKAN VE YENİ KİTABI “ALTIN KİTAP-HABERCİ”
Fatma Karagöl: ‘Destina’ benden yüreklerinize emanet...
Fatma Karagöl: ‘Destina’ benden yüreklerinize emanet...
YAZAR EMİNE TANIRGAN “MİHRİCAN” / YAZAR MÜSVEDDELERİ ÇOĞALDI!
YAZAR EMİNE TANIRGAN “MİHRİCAN” / YAZAR MÜSVEDDELERİ ÇOĞALDI!
Başak Koç ile Spikerlik, Medya ve Spor Yayıncılığı Üzerine 
Başak Koç ile Spikerlik, Medya ve Spor Yayıncılığı Üzerine 
ŞARKICI BURAK BAŞAR VE YENİ ŞARKISI “HER ŞEY YALAN”
ŞARKICI BURAK BAŞAR VE YENİ ŞARKISI “HER ŞEY YALAN”
Çilem Duman ile Yıllar Affetmez ve Müzik Üzerine 
Çilem Duman ile Yıllar Affetmez ve Müzik Üzerine 
MiSS ANGEL OF TURKEY 2020 HEYECANI BAŞLADI!
MiSS ANGEL OF TURKEY 2020 HEYECANI BAŞLADI!
Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile sohbet
Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile sohbet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans