ESKİ CAMLAR BARDAK OLDU

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Yeşilçam denince gözleri doluyor Cahit Akca’nın,nam-ı diğer Sinemanın ‘Koçero’su’nun.. Yeşilçam’daki vefasızlığa isyan ediyor. Yıllarını sinemaya adamış, ancak zor şartlar altında yaşam savaşı veren dostlarının içinde bulunduğu acı durum onu derinden yaralıyor. ‘Eski Camlar Bardak oldu’diyen Akcan, emekçilerin sadece cenazelerde bir araya gelmesine de kızıyor. 1965 yılında Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde dünyaya gelen emektar oyuncu sinemada bir dönemin azılı eşkıyası ‘Koçero’serisiyle şöhretine şöhret kattı. Yılmaz Köksal, Meral Zeren, Mahmut Hekimoğlu, Şehnaz Dilan, İhsan Gedik, Levent Çakır gibi birçok ünlüyle 25’i aşkın sinema filminde başrol oynadı. Emektar oyuncuyla dününü, bugününü konuştuk haydi buyurun sohbetimize…

İSTANBUL’A NE ZAMAN GELDİNİZ VE OYUNCULUK SEVDANIZ NASIL BAŞLADI?

Ben Tatvan’ın Adabağ köyünde dünyaya geldim. İlk, Orta ve Lise eğitimimi de burada tamamladım. Çocukluğumdan beri sinemaya karşı çok büyük ilgim vardı. Ailemden gizli sinemaya gider, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın filmlerini seyreder, daha sonra ayna karşısına geçer onlar gibi rol yapmaya çalışırdım…(Gülmeye başlıyor…) 1979 yılında İstanbul’a geldim, tek hedefim oyuncu olmaktı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için kolları sıvamıştım. Sıkça Yeşilçam sokağına gider gelirdim. Bazen sokağa gelen oyuncuları gördüğümde hayretle bakıyordum onlara ve kendi kendime ‘Bak Cahit sende bu sokağın tanınanları kervanında olmalısın’ deyip duruyordum.

VE HAYALİM GERÇEKLEŞİYORDU

EEEE SONRA NE OLDU?

1988 yılında sinema ile tanıştım. İlk tanıştığım aktör ise Bulut Aras’tır. 1987 yılında Yılmaz Güney’in kardeşi ‘İntikamın Bedeli’isimli bir film çekiyordu. İşte o filmle sinemaya merhaba demiş oldum. Filmdeki rolüm çok beğenildi. Daha sonra ardı ardına filmlerde oynamaya başladım.

GENELDE AKSİYON FİLMLERİNİN ARANAN İSMİ OLDUNUZ ?

Evet, öyle oldu. Yönetmenler aksiyon sahnelerimi çok beğeniyorlardı ve sürekli o sahneler bana yazılıyordu. Daha sonra kendi filmlerimin tümünde aksiyon dolu sahneler bulunuyor.

‘BEN AKSİYON ADAMIYIM’

AKSİYON FİLMLERDEN SONRA BİR DE KOMEDİ FİLMİNDE OYNADINIZ BU ZOR OLMADI MI?

‘Kazma Kardeşler’isimli bir komedi film çekilecekti. O film için teklif geldi. Kadroda da çok sevdiğim oyuncu arkadaşlar olunca oynamayı kabul ettim. Biz oyuncuyuz, her rolü en iyi şekilde yaparız. Ancak hayranlarım beni o filmde görünce tatlı tepkiler verdi. ‘Sen Aksiyon adamısın’ne işin var komedide dediler. Bu da benim ilk ve son komedi filmim oldu…(Gülmeye başlıyor…)

YEŞİLÇAM’DAN SÖZ EDERKEN GÖZLERİNİZ DOLDU ?

Evet… Yeşilçam benim ilk sevdamdır. Bir dönem filmleriyle sinema tariine damga vuran oyuncuların durağıydı Yeşilçam sokağı.O sokakta şimdi hüzün var. Eski Camlar Bardak olmuş adeta. O sokakta yetişen ve milyonların gönlünde taht kuran birçok oyununun durumu içler acısı. O sokakta şimdi vefasızlıktan başka bir şey yok. Birçok arkadaşımız yokluk içinde öldü o sakata…Yeşilçam’ın akibeti bu olmamalıydı. Birçok oyuncu abimiz ve ablamız zorlu yaşam şartları nedeniyle hayatını idame edebilecek yerlere gittiler. İstanbul’u adeta terk ettiler. Bunlar böyle yaşamayı asla hak etmedi. Yazık çok yazık bu duruma gerçekten isyan ediyorum. Birçok oyuncu birbirinden habersiz ne yazık ki. Ancak cenazelerde bir araya geliyorlar. Hele hele yapımcılara çok kızıyorum. Yüzlerce dizi ve sinema filmi çekiliyor. Bu filmlerde hiçbir Yeşilçam oyuncusu yok. Neden oynatmadıklarına anlam vermiş değilim. Aslında filmlerde ufak tefek roller verilirse bu oyuncular hayatlarını iiyi kötü idame edebilir.

BEN VEFASIZ DEĞİLİM

SİZ GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ YEŞİLÇAM OYUNCULARIYLA?

Tabi.. Boş zamanım oldukça sokağa gider onlarla hasret gideririm. Telefonla arar durumarını sorarım. Ben asla vefasız bir olmadım,olmamda.. .

BİR SÜREDİR SIRRA KADEM BASMIŞSINIZ ADETA YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Biliyor sunuz tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 belası var. Pandemi nedeniyle son iki yıldır sadece evde oturduk. Hiç bir projemizi hayata geçiremedik. Elimde sinema filmi senaryosu var. Yine bol aksiyonlu bir film. İnşallah önümüzdeki aylarda bu film projesine başlayacağım. Eskiden olduğu gibi bu filmde de rol alacak oyuncuların büyük çoğunluğunu Yeşilçam oyuncuları oluşturacak.

HERKES BENİ ‘KOÇERO’OLARAK TANIR

KOÇERO SERİNİZ BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALAMIŞTI BİRAZ BU FİLMLERİNİZDEN SÖZ ETMEK İSTER MİSİNİZ?

Kendisine tokat atan babasına karşı çıkan ve yerleşik otoriteyle çatışmaya giren eşkıyanın en ünlülerinden Koçero'nun hayatını anlatan bir senaryo yazılmıştı. Bu senaryodan gerçekten çok etkilenmiştim. Yönetmen Ömer Korkmaz ile bu filmi çekmeye karar verdik. Gösterime giren film gerçekten çok büyük ses getirdi. O filmden sonra sinema dünyasında herkes bana Koçero demeye başladı. Kimse ismimle beni tanımaz, herkes Koçero olarak tanır.

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Tatvan’da ‘Dağların Aslanı Koçero’filmi çekiliyordu ve benim evin çatısından içeriye girip köyün ağasını öldürmem gerekiyordu. Çatıda ki delikten içeriye atlayacaktım. Yönetmen istersen ‘Figüran kullanalım’dedi. ‘Yok ben girerim hocam’dedi. Kamera denince o delikten içeriye atladım içeride bekleyen sözde ağanın adamının üzerine düştüm. Adamcağız dakikalarca yerden kalkamamıştı. Durmaması gereken yerde durmuştu…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim Habib bey…