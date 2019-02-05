“Ertan ve İsrafil’e göre müzik gruplarının dağılma nedeni…”

Radyo Danışmanı: Mert Ulus

Röportaj: MURAT FIRAT

Yolları turizm sektöründe kesişti… İkisi de müzik aşığı adamlardı… İsrafil müzisyen bir ailede büyüdü! Ertan ise önce hayatını kazandı, sonra hayalini gerçekleştirdi… Özgün besteler ve kalıcı sözlerle müzik piyasasının kaliteli müzik grubu “Ertan V İsrafil” sizlerle.

Merak edenler için soruyorum: Ertan ve İsrafil kimdir?

İhsan Ertan Kaya

Sultanahmet teknik endüstri ve meslek lisesini bitirdikten sonra dünyaya açılan bir kapı olan Sultanahmet’ten kopamadım ve kendimi turizm sektörünün içine atarak bir turizm seyahat acentası açtım. Turizm alanında İstanbul’u tanıtan turlar düzenleyerek turistlere hizmet sunmaktayım. Her zaman spora ve özellikle müziğe olan merakım beni turistik boğaz turlarında canlı müzik yapmaya itti. Bugün hala profesyonel müzik çalışmalarımın yanı sıra İsrafil Üstündağ ile canlı performanslara devam etmekteyim. Turistik ortam olması nedeniyle birçok yabancı dilde şarkılardan geniş bir repertuara sahibim.

İsrafil Üstündağ

İstanbul doğumluyum müzisyen bir ailenin çocuğuyum çeşitli iş dallarında çalıştıktan sonra turizm işiyle birlikte Ertan ağabey ile tanıştım. 13 senedir müzikle uğraşıyorum bir süre klasik müzik yaptıktan sonra pop müziğe geçiş yaptım aktif olarak Ertan ağabey ile boğazda hala canlı müzik yapmaya devam ediyorum.

Çoğu dinleyici biliyordur ama klasik başlayalım, nasıl bir araya geldiniz?

“Ertan V İsrafil” her ikisi de turizm sektöründe bulunan ve bu sektördeki tesadüflerle tanışıp bir araya gelmiş iki sanatçıdır.

Ertan V İsrafil olarak müzik yapmaya nasıl başladınız?

Yaklaşık 6 sene evvel boğazda geceleri turistik showlar yapan turizm teknesinde, birlikte canlı müzik yapmaya başladık. Almış olduğumuz olumlu tepkilerle bu işte başarılı olduğumuz kanaatine ulaşınca kendi bestelerimizi yapıp sözler yazmaya başladık.

Bugüne kadar yaptığınız albüm ve singlerı kronolojik sırayla anlatır mısınız?

Kapıkulu Albüm 2017

Deneyelim Single 2018

Biz kaybettik Single 2019

“Biz Kaybettik”in kayıt süreci nasıl geçti?

Klip olarak Çok keyifli ve güzel geçti. Tarihi balat bölgesindeki zengin ve renkli tarihi doku bizim işimizi hem keyifli hale getirdi hem de oldukça kolaylaştırdı. Stüdyo kayıtları ise çalışmış olduğumuz çok usta müzisyenlerle hem kaliteli hem de keyifli oldu. İstanbul Strings ve Göksel Kamçı gibi tanınmış müzisyenler ve gruplarla çalıştık.

“Biz Kaybettik” şarkısı dinleyicilerden ne gibi dönüşler alıyor?

Şarkı tahminimizden fazla olumlu dönüşler aldı. Gerek yerli gerekse yabancı dinleyicilerden ve takipçilerimizden aldığımız tepkiler bu yönde.

“Deneyelim” şarkısının klibinde “Hababam Sınıfı” oyuncuları yer aldı. Eğlenceli ve dikkat çekici bir klip olmuş fikir kime ait?

“Hababam Sınıfı” oyuncuları ile aynı teknede program yaptık ve dostluğumuz oldu. Onlara teklifte bulunduk onlarda bizi kırmadılar. Hala sık sık aynı teknede beraber program yapıyoruz.

Grubunuzun üretkenliğini etkileyen etkenler nelerdir?

Hemen hemen her gün birlikte canlı müzik yapmamız ve değerli müzisyenlerle birlikte çalışmamız, dinleyicilerden aldığımız beğeni ve olumlu tepkiler bizi kendi söz ve müziklerimizi yapmamız konusunda motive etti. Bazı denemeler yaptık ve beğenildiğini fark ettik. O gün bugün onlarca şarkı yaptık. Zamanla bunları yayınlamayı planlıyoruz.

Etkilendiğiniz grup/müzisyen vardır mutlaka diye düşünüyorum.

Elbette var. Yabancılardan Freddy Mercury, Arijit sigh. Yerli Müzisyenlerden Fettah Can, Buray ve Harun Kolçak.

”Deneyelim Sil Baştan” şarkısının sözlerinde “Kimse Kimsenin Kıymetini Bilmiyor” derken vefasızlıktan mı yakındınız?

Eskiden yüksek binalar çok yoktu. Semtler, Küçük mahalleler, komşuluklar, dostluklar vardı. Şimdi binalara girerken komşu görsek göz göze gelmemek için türlü numaralar yapan toplum olmaya başladık. Kısacası kadir, kıymet, dostluk, sevgi, aşk gibi önemli değerler yıprandılar, yoruldular. Birde şehirler büyüdü ve bizlere zaman yetmez oldu. Cep telefonları en kıymetlimiz haline geldi. Yan yana otururken konuşmak yerine yazışmaya başladık neredeyse. O yüzden zaman çok acımasız akıyor vaktimiz varken sevdiklerimizi adam gibi sevelim çok geç olduğunda üzülmeyelim.

Yeni solo albüm çalışmalarınız var mı? Varsa hakkında bilgilendirebilir misiniz?

Öncelikle yayınlamak istediğimiz bir kaç single var daha sonrasında mini bir albüm daha yapmak istiyoruz.



Ülkemizdeki müzik gruplarının ömrü uzun süreli olmuyor! Ertan ve İsrafil’e göre bu dağılmanın sebebi nedir?

Ülkemizde müthiş gruplar, kaliteli sesler, kabiliyetler var. Üretiyorlar ve bunları kitlelerle paylaşmak, değer bulmak, beğenilmek istiyorlar ama bu hedefe ulaşmak çok zor ve her şeyden önce ekonomik güce dayanıyor. Bu işi yapacaksanız ya paranız ya da sponsorunuz olacak! Eğer bu iki kriter de yoksa müthiş başarılı işlere imza atmalısınız, en kötü ihtimalle yarışmalardan çıkış yapmalısınız. Sanatçı bazen kendi istediği müziği değil toplumun istediği müziği yapmak için taviz vermelidir. Kaldı ki bunların hepsini başardınız ama unutmamamız gereken bir şey var ki: müzik piyasasında gündem de kalmakta kolay değil! Bütün bunları düşününce uzun süreli ayakta kalabilmek veya çıkış yapabilmek kolay olmadığı gibi bir süre sonra sizi pes ettirebiliyor. Birçok müzisyende yavaş yavaş kenara çekiliyor.

Aldığınız tepkiler merak konusu, biraz bahseder misiniz?

Elbette bizimde alıcılarımız var. Her müzisyenin olduğu gibi bizimde beğenenlerimiz ve takip edenlerimiz oluyor. Biz yabancılarla da iç içe olduğumuzdan yerli yabancı bayağı destekleyenimiz var. Yalnız amacımız kalıcı şarkılar üretip kalıcı bir tat bırakmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak.

Müzik kariyerinizdeki hedefiniz nelerdir? 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Nerede görüyorsunuz yerine, nerede görmek istersiniz sorusuna cevap vermek gerekirse: 10 sene sonra dinleyicilere duruşumuzla ve eserlerimizle akıllarda kalan bir izlenim bırakmak isteriz.

Düzenli olarak sahne aldığınız bir yer var mı? Gemi’de konser vermeyi düşünür müsünüz?

Evet, düzenli olarak 42 metre 200 kişi kapasiteli turistik yüzer restoranda sahne alıyoruz. Çok keyifli bir yer. Dünyanın her ülkesinden misafirlerin ağırlandığı, İstanbul boğazının serin sularında nefis manzara eşliğinde hareket eden bir tekne.

Aslında her akşam küçük bir gemi konseri veriyoruz ama daha büyük bir gemide örneğin: “Arabalı Vapur”da konser vermeyi isterdik.

Son olarak Murat Fırat okuyucularına neler söylemek istersiniz?

Murat Fırat’ın çok değerli okuyucularından Ertan V İsrafil’in çalışmalarını takip etmelerini ve bizden desteklerini esirgememelerini söylemek isteriz.



