EROL TAŞ’I SOPALARLA DÖVDÜLER

İSTANBUL

HABİB BABAR

İşportacılıktan sinemaya geçen yılların emektar oyuncusu Çetin Başaran, başta Ayhan Işık olmak üzere Yılmaz Güney, Eşref Kolçak, Fikret Hakan ve Cüneyt Arkın ile birlikte yüzlerce filmde hep kötü adamı oynadı. Rol icabı kötü karakteri canlandıran Başaran aslında bir karıncayı bile incitmeyecek kadar yufta yürekli oyuncu… Emektar oyuncu’da birçok Yeşilçam emektarı gibi zorlu bir yaşam sürdürüyor. Yaklaşık 4 yıl önce İzmir’e yerleşen Çetin Başaran Habib Babar’a konuştu…

SİNEMAYA NASIL BAŞLADINIZ, İLK FİLMİNİZİ HANGİ JÖNLE OYNADINIZ?

Eminönü’nde işportacılık yapıyordum.Polis sürekli baskın düzenlerdi ve işportacıları yakalayarak karakola götürürdü. Sattığımız eşyaları bir ay zar zor karaoldan alabiliyorduk. Komiser işportacılara kızmış ve 5-6 ekip arabası işportacıları yakalamak için görevlendirilmişti. Bende eski Galata köprüsünün üstünde etrafı gözetliyordum.Ekip otosunun geldiğini fark edince tanesini beş kuruştan sattığımız gömlekleri tuolayarak kaçmaya başladım.Dört bir yanım polisler tarafından tutulmuştu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Etrafıma bakındım ve aklıma bir fikir geldi…

GALATA KÖPRÜDEN DENİZE ATLADIM

Ben elimdeki gömleklerle birlikte Galata köprüsünden denize atladım ve o arada buğday taşıyan deniz motorunun üzerine düştüm. Çevredeki tüm insanlar hayretler içinde bana bakıyordu.Polis motor görevlisine motoru sahile çekmesini istiyordu.Motor görevlileri bana ‘Ne oluyor,sende nereden çıktın’diye sordu.Bende ona devam etmesini film çekildiğini söyledim. Neyse adamı kandırdım. Sarayburnu’na geldim ve polislerden kurtulmuş oldum.

AYHAN IŞIK İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİM

PEKİ SONRA NELER OLDU?

Ben denize atlarken beni rahmetli Osman F.Seden görmüş ve kartını arkadaşlarıma vererek benimle görüşmek istediğini söylemiş. O günden sonra işportacılar arasında ismin ‘Yeni Tarzan’a çıkmıştı. Arkadaşlarım bana Seden’in kartvizitini uzattılar. Aradan 6 ay geçtikten sonra yanıma kartviziti alarak Beyoğlu’na gittim. Osman F.Seden Kemal Filmin sahibiydi.Neyse adresi buldum,beni odasına çağırdı. Galata köprüsünden atlayışımı çok beğendiğini, Ayhan Işık’ın filminde oynatmak istediğini söyledi. Çok heyecanlanmıştım bu teklfi hiç düşünmeden’ evet’ dedim… İlk Sinema filmim için kameralar karşısına geçmiş oldum. Ayhan Işık’ta oyunculuğumu çok beğenmişti…

BUGÜNE KADAR KAÇ FİLMDE OYNADINIZ?

Bugüne kadar tam olarak 1500 sinema filminde yer aldım. Filmlerin çoğunda kötü adamı oynadım. Türkiye’de il ‘Yerli Tarzan’ı ben oynadım. Yeşilçam’da herkes bana Tarzan Çetin diye hitap ederdi.

TARZAN ÇETİN ÇAPKIN BİRİ MİYDİ?

(Kahkaha atarak yanıt veriyor bu soruya….)Tarzan Çetin çapkın biriydi tabiki…Hayatımda birçok kadın gelip geçti… Tabii bu çapkınlıkları da elime yüzüme asla bulaştırmadım…

BUNLARIN İÇİNDE ÜNLÜ İSİMLER VARMIYDI?

Birçok ünlü isim de vardı tabi ki ancak isim veremem…

BİZE BİRKAÇ İSİM SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?

Yani sizden kaçış yok ha….(Gülmeye başlıyor….) O zaman sadece bir isim vereceğim…Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Dilber Ay ile bir süre arkadaşlık ettik…Gerçekten çok güzel ve hoş bir kadındı…Ben Dilber Ay ile film setinde tanışmıştım ve çok hoşuma gitmişti. O da beni çok beğenmişti. Bizim dönemin aşkları saygı çerçevesindeydi…. Nerede o aşklar…

İTALYAN OYUNCUYA AŞIK OLMUŞTUM

HİÇ AŞIK OLDUNUZ MU?

İtalyan sinema oyuncusu bir kadına aşık oldum.1967 yılında İstanbul’a film için gelen Tea Fiarming isimli sinema sanatçısıyla tanışmıştım.Onunla yaklaşık bir ay beraberdik. Sonra ülkesine döndü.Yıllarca mektuplaşmıştık.Tabii daha sonra tüm iletişimiz koptu.Hayatımda gerçekten aşık olduğum biriydi…

Maşallah gayet sağlıklı görünüyor sunuz, sağlığınızı neye bırçlusunuz?

Ben eski boksörüm. Yıllarca boks yaptım ve bu sporu hiçbir zaman bırakmadım.Daha sonra güreşe de merak sardım.yıllarca Kocamustafapaşa’da oturdum.Her sabah sahilede koşuyor ve denize giriyordum. Spor benim için vaz geçilmez bir yaşam şeklidir.

TELİF HAKLARIMIZ ÖDENİRSE KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYIZ

YEŞİLÇAM OYUNCULARI HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRÜYOR MU?

(Kahkaha yerini hüzüne bırakıyor…İçini çekiyor emektar oyuncu) Asla birçok arkadaşımız yokluk içinde öldü gitti… Geriye bir avuç insan kaldık, bizler de zorluklar içinde geçinip gidiyoruz. Birçok dizi çekiliyor hiçbir diziye çağrılmıyoruz. Yapımcıların bizleri çalıştırmaması içler acısı bir durum. TV’lerde hemen hemen hergün birçok filmimiz oynatılıyor. Telif haklarımız ödenmiyor. Eğer telif haklarımız ödenirse kimseye muhtaç olmadan hayatımızı idame ederiz.

EROL TAŞ KAN REVAN İÇİNDE KALMIŞTI

HİÇ UNUTMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Mersin’in Silifke İlçesi’nde film çekimimiz vardı. Benim rolüm bitti ve bizi bekleyen minibüse bindim.Bu arada merhum Erol Taş’ın sesini duydum. 10 kişi ellerinde sopa ile ‘Kalleş adam ‘ deyip onu dövüyordu. Gördüklerim karşısında şoka girmiştim hemen aşağıya atladım ‘Ne yapıyorsunuz beyler siz delirdiniz mi’ diye bağırmaya başladım. Bana döndüler ‘Aha bu da kalleş adam’diyerek bu kez benim üzerime yürüdüler. İçlerinden biri ‘Bırakın onu o az kalleş’diyerek tekrar Erol Taş abiye saldırmaya başladılar. Adamlara rol icabı ‘Kalleş’i oynadığımızı anlatana kadar akla karayı seçtik. Erol abi kan revan içinde kalmıştı.

ÇETİN BAŞARAN KİMDİR;

1940'ta, Zonguldak'ta doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. 1955'e kadar Eminönü'nde işportacılık yaptı. Kadırga Cinci Meydanı'nda boksör Halit İnceses'ten boks eğitimi, Fatih Güreş Kulübü'nde de güreş eğitimi aldı. 1965'te Türkiye'nin vücut güzeli seçildi. Vücudu dolayısıyla kendisine 'Tarzan Çetin' dendi. 1966'da Türkiye'nin ilk Tarzan filmi 'Korkusuz Tarzan'da başrol oynadı.