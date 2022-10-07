ERGÜN DEMİR: NO PAİN, NO GAİN!

Karadeniz’de her yıl Ağustos ayında başlayan ve bir, bir buçuk ay süren, zorlu fındık toplama sürecini yaşayanlardan biri de oyuncu Ergün Demir...

Bir yıldır Giresun’un Tepeköy köyünde yaşayan Demir; fındık toplama döneminin emek ve sabır isteyen bir süreç olduğunu, ‘No pain, nogain!’ (Emeksiz yemek olmaz!’) cümlesiyle dile getirdi.

2008 yılında ‘Binbir Gece’ dizisindeki ‘Ali Kemal’ karakteriyle adını duyuran, akabinde dizilerde ve oyunlarda rol alan Demir, 2015 - 2018 yılları arasında, güney yarımkürenin Paris’i olarak bilinen, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, bir televizyon kanalından aldığı davetle, dans yarışmasına katıldı. Her hafta canlı yayında farklı dans türlerinin sergilendiği, yedi ay süren yarışma bittikten sonra orada iki tiyatro oyununda İspanyolca konuşarak, gitar çalarak rol aldı.

Canlı yayınlanan birçoktelevizyon programına çıktı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca bilmesine rağmen programlarda, Türkçe’nin daha çok duyulması için hep Türkçe konuştu. 35 dergiye kapak oldu. Dans yarışmasına katılmak için iki aylığına gittiği Buenos Aires - Arjantin’de üç yıl yaşayarak, popüler bir hayat sürdürdü.

2018’de Türkiye’ye dönen oyuncu, ‘Şah Şehriyar’ karakteriyle başrol olarak ‘Binbir Gece Masalları’ adlı tiyatro oyununda rol aldı. Oyuncu adaylarına dersler verdi, workshoplar yaptı. 2019’da vizyona giren ‘Zerk’ filminde rol aldı.

Dünyayı durdurma noktasına getiren ve uzun süren corona sebebiyle, Demir de doğada yaşamayı tercih etti. Bunun için de doğduğu yer olan Giresun’un Tepeköy’ünü seçti.

Biz de oyuncu Demir’le toprağı, ekranı, mutluluğu, hayatı konuştuk.

Bir bakıyoruz Arjantin’desiniz, bir bakıyoruz, İstanbul’da sahnede, bir bakıyoruz köyde hasatla uğraşıyorsunuz. Hayatın getirdiklerine uyum sağlıyorsunuz.

Aynen… Hayat ne getiriyorsa onu yaşıyorum. Arjantin’de şaşaalı bir hayat yaşarken de, İstanbul’da sahne alırken de, köyde hasatla uğraşırken de mutluyum.

Mutluluk deyince…

Çiftçi toprağını işlerken gökyüzüne bakar, uçak görür, ‘Keşke o pilot ben olsaydım’ der. Pilot aşağıya bakar ‘Keşke evimde olsam’ der. Mutluluk böyle ıskalanır. Ben sorduğun sorulara cevap veriyorum, nefes alıyorum, veriyorum. Bu sırada çocuk doğuyor, insan ölüyor ve hâlâ buradayım diyorum. Minnetimle Tanrı’ya şükrediyorum.

TOPRAK BAĞLIYOR ADAMI!

35 yaşına kadar Fransa’da yaşadınız, on beş yıl İstanbul’da, üç yıl Arjantin’de… Şu an Giresun’da, Tepeköy’desiniz.

Türkiye, benim anavatanım. Giresun’da doğdum, son mekanım da gözümü dünyaya açtığım yer olacaktır. Fransa ise beni yetiştiren, eğiten ve kariyerime adım atıp, olgunlaşmama fırsat veren ikinci vatanım. Fransa’ya minnetten başka bir duygu besleyemem. Orda hâlâ evim var Paris’te. Annemin rızasını alamadan bu ülkeyi bırakamıyorum, beni böyle tutuyor. Toprak bağlıyor adamı!

TOPRAK YALAN SÖYLEMEZ, HİLE BİLMEZ!

Ağustos 2021’den itibaren son bir yıldır Giresun’a bağlı Tepeköy’de yaşayan, Ağustos - Eylül döneminde fındıkla uğraşan Demir, ‘Toprak yalan söylemez, hile bilmez. Emek verdiğinde sana mahsul olarak cevap veriyor yalansız.’ diyor.

Risk almak, yaşamınızda ne kadar var?

Risk almadan, güzel şeylerin tadına bakamazsın hayatta.

CANIM TÜRKİYE’MDE,DİZİLERDE OLMAYIŞIMA ARJANTİN’DEN ALDIĞIM ALKIŞ VE YOĞUN İLGİDEN DAHA ÇOK ŞAŞIRIYORUM!

En son başrol olarak sahne aldığınız ‘Binbir Gece Masalları’ tiyatro oyununda Şah Şehriyar’a hayat verdiniz. Ekranlarda, dizilerde neden göremiyoruz sizi?

Üç sezon, 90 bölüm süren ‘Binbir Gece’ dizisinde, ardından ‘Es Es’ , ‘Asayiş Berkemal’ ve ‘Fatih Harbiye’ dizilerinde rol aldım. Sonrasında tiyatroda, birbirinden 180 derece farklı karakterleri oynadım. Figaro’nun Düğünü’nde çapkını, Pir Sultan Abdal’da tefeciyi, televizyonda doktoru, mafya babasını canlandırdım. Fransa’da ve Arjantin’de de farklı karakterlere hayat verdim. Bir Fransız atasözü ‘Kimse kendi toprağında peygamber değildir’ der. Ülkemizdeki yapımcıların beni görememelerine, canım Türkiye’mde, dizilerde olmayışıma, yurt dışından, Arjantin’den aldığım alkış ve yoğun ilgiden daha çok şaşırıyorum. İyi bir dizi teklifi geldiğinde, ekranlarda olmak istiyorum.