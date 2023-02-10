ERGÜN DEMİR: DEPREM ÖLDÜRMEZ, BETON ÖLDÜRÜR!

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş'ta ilk olarak 04:17 saatinde, 7.8 ve sonra aynı gün 13:34 saatinde meydana gelen; Hatay, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa,Adıyaman’da, 10 ilde can kayıpları ve ciddi yıkımlar yaşatan, 7,6 şiddetindeki depremin, ardından tüm Türkiye seferber oldu. Vatandaşların yanı sıra dünya ülkeleri de bu acıya ortak olarak, insanlığı resmettiler. Deprem anının korkusunun, üzüntülerin, umudun, depremin 102. saatinde, enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlarımızın mucizesi de çok şey anlatıyor aslında! Oyuncu Ergün Demir’le; depremi, yaşananları, nasıl bu hale geldiğimizi ve birçok konuyu konuştuk!

DAMOKLES KILICI İLE YAŞIYORUZ!

Büyük deprem İstanbul'da beklenirken, 10 ili vuran, acı bir deprem yaşadık. Çok çok üzüldük, kahrolduk.

Deprem istanbula gelecekken derken, bu bir piyango kurası değildi ki! Ha, İstanbul’un sırası da gelecek ne yazık ki, bilmeyen kaldı mı? Peki geldiğinde şayet 7.8 şiddetinde olduğu takdirde çürük binaların altında kaç kurban vereceğimizi tahmin edebiliyormusunuz? Batı uzmanlarının en iyimserleri,potansiyel 500 000 beton yığını altında kalacak bir kitleden söz ediyorlar. Kafamızın üzerinde böyle bir Damokles kılıcı ile yaşıyoruz.

Nasıl bu hale geldik?

Emlak satışlarına bakın. Ülkemizde onbinlerce arsa tapulu daireler var. İskanı yok. Yıl 2023, adam sana betondan oluşmuş bir tabut satıyor resmen. Standartlara uymayan, ne irtifak, ne mülkiyet almamış, her türlü denetimden sınfta kalmış ama göz yumulmuş bir yapı.

Göz açtırılmaması gerekirken…

Hatır gönül meselesi…Her seçimde birileri çıkıp seçim vaati olarak demiyor mu, ‘Halkımız ile barışacağız’ diye? Sen A ile barışırken B’nin hayatını tehlikeye atıyorsun, seçileceğim diye.

TİMSAH GÖZYAŞLARI SİLİNECEK VE HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK!

Doğanın karşısındaki acizliğimizi bize hatırlatan, çaresizliğimizi yüzümüze tokat gibi çarpan depremiçin ‘Coğrafya kaderdir’ diyenlerin sayısı çoğalıyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda?

Bakın, duygusal hava dağılacak, bir iki çocuk daha taş yığınlarından çıkarılacak kahramanvari bir şekilde. Timsah gözyaşları silinecek ve hiç bir şey değişmeyecek. Sizinle konuştuğumuz dakikada Japonya’da mütemadiyen toprak sallanıyor ama kimse ölmüyor.9.1’lik bir deprem anında, 81. katta oturan Japonlar, panik yapmadan ve kıllarına bile zarar gelmeden yaşamlarına devam ediyorlar. Buna takdir-i bilim deniyor. Yani tek gerçek yol gösterici bilim!Deprem öldürmez, beton öldürür. İstanbul’da öyle evler, öyle yerler var ki kiralık, tam bir facia, insan düşmanlığı… Gökdelenler neyimize güvenerek tırmanıyor, her geçen gün daha yüksek. Ben burdan peşin söylüyorum, tüm Turkiyeyi ve dünyayı şahit alarak. Olur da bir deprem sonrası ölürsem, günde beş vakit namaz kılarak kalbini kazanmaya çalıştığım Allah, kimi sorumlu tutarsa ona hakkımı asla helal etmeyeceğim, öbür dünyada.

FRANSA’DA KAZANDIĞI PARALARI, ÜLKESİNİN EKONOMİSİNE DESTEK VERMEK AMACIYLA GELEN SAF YÜREKLİ ÇOCUĞA, BU KÖTÜLÜĞÜN YAPILMASINA NEDEN GÖZ YUMDUNUZ?

Çok dolusunuz anlaşılan?

Hem de nasıl… Bundan yıllar önce 20 yaşında kazandığım ilk paramla, Zeytinburnu’nda,dubleks daire aldım. 25 yıl çift daire olarak ayrı ayrı vergi ödedim belediyeye. Bir gün imar biriminden tebligat geldi. Dubleks katın uygunsuz inşa edildiğini, üzerini kapatmam gerektiğini emretti. Ben bu daire için devletten tapu aldım mı, aldım. Neden 25 sene beklediniz? İnşaat sırasında nedenyol verdiniz? Saf saf Fransa’da kazandığı paraları, ülkesinin ekonomisine destek vermek amacıyla gelen saf yürekli bu çocuğa, bu kötülüğün yapılmasına neden göz yumdunuz?

Türkiye’nin her yerinden insanların dayanışma içine girmesi nasıl da görülmeye, nasıl da mutlu olmaya değer!

Aynen… Ülke olarak inanılmaz bir dayanışma dalgası oluştu. Gurur duyulmaması imkansız. Ailece Fransa’dan, burada da 34 Film Akademi olarak, sinerji yaratarak maddi, manevi, varolan gücümüzle yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremin ikinci gecesinde iki minibüs eşya yola çıkardık. Ertesi gün de, aynı şekilde… Yardım ulaştırmak isteyenler, bizimle bağlantıya geçsin lütfen.

DEPREMDE YIKILAN CAMİNİN MİNARESİNİ, ALLAH’IN, OMUZUNA YIKAN BİR PARADİGMA ARTIK YORDU, YIPRATTI BENİ!

Nerdeyse tüm dünya ülkeleri de, bu konuda duyarlılığını gösterip, arama - kurtarma çalışmalarında, canla başla ellerinden geleni yapmaları da, insanlığın ölmediğini, nasıl da güzel resmediyor.

Şu an düşman diye parmakla gösterilen 45 farklı ülkeden, kışın soğuk şartlarında, uzman ekipler geliyor. Teknolojileriyle gelip, bize omuz vererek gece gündüz demeden bizimle ağlayıp, bizimle seviniyorlar. Onlara burada yürekten teşekkür etmek istiyorum. Başarı benden ama depremde yıkılan caminin minaresini, Allah’ın, omuzuna yıkan bir paradigma artık yordu, yıprattı beni. Onun için, secdeye vardığınız Allah, senin minareni neden yıksın? Yabancı, senin rakibin ve hep öyle kalacak. Onu düşman ya da dost edinmek sana kalmış. Allah kendinden olanları tanır. Sahada bu şartlar altında, varını yoğunu ortaya koyan tüm yerli, yabancı kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Cennete ilk girecek olanlar sizlersiniz.

Deprem günü Arjantin’deki televizyon kanalında, canlı yayına almışlar sizi.

Arjantin’in en çok izlenen El Trece kanalının haber bülteninde, canlı yayında, yüreği parçalanmış bir insanın sözleri neyse, onları söyleyebildim. Hayatımın en zor röportajı oldu. Hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

BİR GÜN EL UZATIRSIN, BİR GÜN SANA EL UZANIR!

Depremzedeler için açık arttırmada Messi’den imzalı formasını istemişsiniz. Depremin dördüncüsü gecesi, Arjantin’de katıldığınız canlı yayında da dile getirmişsiniz bu konuyu.

Üç senem geçti Arjantin’de. Sevdim, sevildim o güzel sanat cennet ülkesinde. Çok yardım kampanyaları gerçekleştirdim. Kader işte, bir gün el uzatırsın, bir gün sana el uzanır. O gün, bugün bizim için. Lionel Messi, hayran olduğum Diego Armando Maradona’nın veliahtı. Dünya kupasında her daim, arkalarında oldum, destek verdim. Çılgınca sevindim kazandıklarında. Açık artırmada bir forma fikri gelince, ilk onun adı kalbimde belirdi.

ORMANI SAKLAYAN AĞAÇ OLAMAZSIN!

Depremin 72. ve 102.saatlerinde, enkazlardan canlı kurtarılan vatandaşlarımız, mucizenin diğer adı oldu, hepimiz için.

Mucize kurtuluşlara çok sevindik ülke olarak ama ormanı saklayan ağaç olamazsın. Yüzlerce imdat mesajı geliyor bana. Taş yığınların altında destek gelmeyip de çığlık atan kardeşlerimiz… İş arkadaşımın akrabaları taş yığınlarının altındalar Adıyaman’da. Yine bir arkadaşımın yakınları keza öyle Maraş’ta.