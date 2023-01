Eren Can Özsaygılı: Baklavacılıkta dünyada bir ilki başardık

RÖPORTAJ: YAĞMUR TANYILDIZ

Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba Yağmur Hanım. Ben Eren Can Özsaygılı, Ağustos 1993 doğumluyum. Sabancı Üniversitesi Endüstri mühendisliği mezunuyum. 2016 yılından beri aile mesleğimiz olan geleneksel tatlı üretiminde çalışmaktayım.

Babazade’nin kuruluş sürecinden bahsedebilir misiniz? Neden ismi “Babazade” oldu?

Babazade isminden de anlaşılacağı gibi Baba ve oğul anlamına gelmektedir. Biz de bu mesleği baba ve oğullar olarak devam ettirdiğimiz için markamıza bu adı laik gördük. Gücümüzü ailemizden aldığını temsil eden adımız, soyumuzun ve ustalığımızın merkezi Gaziantep ile birleşti. Gaziantepli Babazade ortaya çıktı.

Nerelerde şubeleriniz var?

İstanbul’da Erenköy ve 4. Leventte şubelerimiz vardır. Biz sektörde eskiden beri kaliteli baklava tedarikçisi olarak otel ve restoranlara tedarik yapmaktayız. Bu sayede her gün ortalama 2000 kişinin ağzını ürünlerimiz ile tatlandırmaktayız.

Hangi ürünler var?

Firmamız üretiminde Baklava, Katmer ve Kadayıf tatlıları ile geleneksel Gaziantep Su Böreği vardır. Bunların yanı sıra Vegan Baklava, Vegan Kadayıf ve Vegan su böreği vardır. Meyve ve baharatlar ile ürettiğimiz müthiş lezzetleri de atlamamak gerek…

Meyveli baklava çeşitlerinizin olması bir ilk… Nasıl geldi bu fikir aklınıza? Müşterilerinizden gelen yorumlar nasıl? Seviyorlar mı?

Meyveli baklava çeşitlerimiz 2017 yılında farklılık yapmak isteğiyle ortaya çıktı. İşimize olan sevgimiz daha önce yapılmayanları yapmak isteği oluşturdu ve kendimize yıllardır sadece içinde kuruyemiş konarak üretilen baklavalara neden farklı bir lezzet vermeyelim dedik ve ilk meyveli çeşitlerimizi denemeye başladık. Bugüne kadar ürettiğimiz bazı ürünler şunları örnek gösterebiliriz; Limonlu Bademli Baklava, Frambuazlı Cevizli Midye, Vişneli Şöbiyet, Portakallı Soğuk Baklava ve Frambuazlı soğuk baklava.

Vegan baklavadan da bahsedelim isterim…

Baklavacılıkta Dünya’da bir ilki başardık. Vegan Baklavayı 2018 yılında ilk defa Yeşilköy’deki mağazamızda satışa sunduk. Vegan baklavanın üretiminde yumurta ve süt ürünlerine karşı alerjisi olan emziren annelerin talebi ve oruç döneminde hayvansal gıda tüketmeyen misafirlerimizin istekleri üzerine ortaya çıktı. Vegan Baklavanın tarifini 6 ay çalıştıktan sonra içerisinde hiçbir hayvansal gıda bulunmayan baklavamızı ürettik. Firmamız 3 Kasım 2019 Dünya Vegan gününde, Türkiye Vegan Derneğinin etkinliğinde ilk defa Veganlar ile buluştu ve bir ilki başardı. Vegan ürünlerimizden bazıları şunlardır; Vegan Su Böreği, Vegan Kadayıf, Vegan Baklava ve Hurma Suyundan yapılan rafine şeker içermeyen Vegan Baklava çeşitlerimiz.

Frambuazlı Soğuk Baklava ve yaza özel çıkardığınız Portakallı Soğuk Baklava var bir de. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yeni tatlar gelmeye devam edecek mi peki?

Baklavanın en sevilen çeşitlerinden biri olan muhteşem soğuk baklavamızı neden meyve ile birleştirip çok daha farklı ve lezzetli tatlar elde etmek istedik. Frambuazlı ve Portakallı soğuk baklava yediğinizde size baklava kıvamında meyveli bir pasta tadı sunmaktadır. Üretimdeki özel formülümüz ve İtalyan kremasının birleşimiyle ürettiğimiz soğuk baklavamız sizi Soğuk Baklava ile yeniden tanıştıracak. 2023’de de yepyeni lezzetler gelmeye devam edecek.

Bu işin püf noktası nedir?

İşimizin birkaç püf noktası var. Her şeyden önce sevgi geliyor. Mesleğimiz gereği günde 24 saat aktif bir çalışma hayatının içinde bulunuyoruz. Yaptığımız mesleğimize olan sevgimiz bizlerin ne kadar çalışırsak çalışalım mutlu ve istekli olmamızı sağlıyor. Tabii bunun da sebebi bizleri anlayan misafirlerimizin teşekkürleri ve tebessümleridir. İkinci sıraya kaliteyi koymadan geçemeyeceğim. İçinde kaliteli hammadde kullanıldığı ve kaliteli bir işçilik olduğu sürece ürün tat ve lezzet bulur. Bizim üretime bakış açımız insan sağlığını korumak amacıyla sadece en kaliteli hammaddeleri kullanmaktayız. Her bir tepsi ürünümüze aynı özeni gösterip, ustalarımızdan gelen zanaatimizi sergilemek için elimizden geleni yapmaktayız. Son olarak da ekibimiz. Bizimle çalışan herkes Babazade’nin bir parçası ve doğru ekip ile her şey başarılabilir.

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Mesleğimizi yapmaya ve muhteşem lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için elimizden geleni ardına koymadan devam ettiğimiz bu yolda gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Babazade’nin yeni çıkaracağı müthiş lezzetleri takipte kalın.