Erdinç Bayraktar: ZEYTİNBURNU’NDA GÜNEŞLİ GÜNLERE AZ KALDI

Zeytinburnu İYİ Parti İlçe Başkanı Sn. Erdinç Bayraktar ile yaşanan deprem felaketini ve Zeytinburnu gündemini konuştuk. Özellikle deprem hususu ile ilgili bizzat bölgeye de giderek yardımlarda aktif bir rol oynayan Erdinç Bayraktar, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Zeytinburnu’nun sorunları konusunda da kendisinden çok önemli bilgiler aldık…

Erdinç Bayraktar kimdir? Kendinizi tanıtabilir misiniz?

1982 İstanbul Zeytinburnu doğumluyum. Evli iki kız babasıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Trabzon Sürmeneliyim. Zeytinburnu İYİ Parti ilçe teşkilatı kurulduğundan beri, bu partinin bir neferiyim. Gençlik kolları hariç (yaşımdan dolayı) Birçok kademesinde görev yaptım. Hiçbir zaman partimden görev talep etmedim. Partim ne görev verdiyse onu layığı ile yapmaya çalıştım. 26 Kasım 2022 3. Olağan Genel Kurulda teşkilatımız ve ilçe delegelerimizin takdiri ile ilçe başkanı oldum. Aynı zamanda Zeytinburnu’nda bir dönem Zeytinburnu Spor alt yapısında futbol oynadım. Bunun yanı sıra ilçemizde 1982’den beri mobilya sektöründe hizmet verdik. Semtimiz Zeytinburnu için bugüne kadar canla başla çalıştık. Taşın altına her zaman elimizi koymaktan çekinmedik.

Ülkemizde yaşanan Deprem felaketi ile ilgili ne söylemek istersiniz?

6 Şubat’taki depremler Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan 11 ilimizde etkisini göstermiş ve yıkıcı olmuştur. On Binlerce can kaybı ve yaralı yanında büyük maddi hasara yol açmıştır. Depremlerin sığ bir birine yakın kıza zaman aralığında meydana gelmiş olması, tabloyu ağırlaştırmıştır. Ölenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar yakınlarını kaybeden ailelerimize ve Türk Milletine baş sağlığı dilerim. Ülkemizin her yöresinden kardeş Can Azerbaycan’dan ve diğer ülkelerden kurtarma faaliyetlerine katılanlara Jandarma ve Polis arama kurtarma ekiplerine, belediyelerin itfaiye ve kurtarma ekiplerine AFAD, DAK VE UMKE Ekiplerine, AHBAP, madencilerimize ve bütün gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Yaralarımızı birlikte saracağız. Ama şunu da unutmayalım; ülkemiz deprem ülkesi… Dolayısı ile depreme kader diyemeyiz. 24 senedir hiçbir tedbir almadığımız beklenen İstanbul depremi için gereken tedbirleri daha da geç olmadan almalıyız. Unutmayalım ki deprem değil, usulüne göre ve sağlam yapılmayan binalar öldürür.

Sizde geçtiğimiz günlerde bizzat Adıyaman’a gittiniz ve orada yardımlara katıldınız. Burada dikkatinizi çeken hususlar neler oldu?

Depremin olduğu ilk günlerde İstanbul İl Başkanlığımızın koordine ettiği yardım seferberliği kapsamında bizde İlçe olarak topladığımız yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdik. Ayrıca yönetim kurulunda aldığımız karar ile 15 gün sonra Adıyaman deprem bölgesinde bulunan, İstanbul İYİ Parti gençlik kollarının acil ihtiyaç listesine göre ihtiyaçları tedarik edip, Adıyaman’a gittik. TV’de görmediğimiz birçok şeye şahit olduk. Acıya, çaresizliğe ama bununla birlikte umuda birliğin ve beraberliğin güzelliğine yediden yetmişe Türk insanının gücüne de şahit olduk. Adıyaman’da vatandaşlarımızın ilk günden beri ihtiyaçları ile ilgilenen tek partinin İYİ Parti olduğunu da birçok vatandaşımızdan duyduk. Hatta İstanbul İl Gençlik kollarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Adıyaman’da İstanbul’dan gelen tırları depoya ihtiyaçlara göre indirip arabalarla her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. İnşallah milletimiz ile el ele vererek bu kötü günleri de aşacağız.

Sn. Başkan sizde İYİ Parti’nin Zeytinburnu’nda seçilen yeni başkanısınız. Hem yaşınızın genç olması, hem de gördüğümüz kadarıyla ekibinizin de genç olması hasebiyle Zeytinburnu’na siyasette taze bir kan geldi diyebilir miyiz?

Öncelikle sevgili Koray hocam teveccüh ettin teşekkür ederim. Yönetim kurulumuzun %80’i genç, dinamik ve liyakat sahibi insanlardan oluşuyor. Biz yola çıkarken bu kadro ile büyük işler başaracağımıza inanarak çıktık. En önemlisi ise Zeytinburnu’nun sorunlarını ve ruhunu bilen insanlarla yola çıktık. Bu ateşten gömleği giyerken yanımda olan ve hayır dualarını hiçbir zaman esirgemeyen babam Ahmet Bayraktar’a da ayrıca teşekkür ederim. Biz bu kutlu yola çıkarken Zeytinburnu ve onun sorunları için çözüm bulacağımız inancı ile bana inanan dava kardeşlerim ile büyük işler başarmak için çıktık. Yaşımızın genç olması içimizdeki heyecan ve ateşi sürekli körükleyerek her daim bizi diri tutmaktadır. Zeytinburnu aşığı olarak bizler, inandığımız değerler doğrultusunda Genel Başkanımızın yanında ve bir adım gerisinde Türk Milletine hizmete devam edeceğiz.

Zeytinburnu halkının yaşadığı en önemli sorunlar neler? Sizin bu konuda öncelik sıralamanız var mı?

Zeytinburnu halkının yaşadığı en büyük sorunların başında, Mülteci sorunu, kentsel dönüşüm ve ekonomik sorunlar gelmektedir. 20-21 senedir aynı belediye ve aynı iktidar ve de aynı zihniyet tarafından yönetilen Zeytinburnu ilçemizin mevcut durumu maalesef bizleri çok üzmektedir. Adeta mülteci deposu haline getirilen, cadde ve sokaklarında Türkçe konuşan insana rastlayamadığımız sosyal dokusu mahvedilmiş Zeytinburnu gerçeği bir yana, deprem riski altında tabut evlerde yaşayan birinci derece pilot bölge olmasına rağmen kentsel dönüşümün ötelenmesi, sahil ve E-5 kenarında yükselen rant kuleleri ile adeta duvarlar içine hapis olan, rüzgarı kesilen ilçemizin bu sorunlarını Zeytinburnu sevdalısı ve bu semtin çocuğu olarak çok iyi biliyoruz. Ayrıca Semt pazarlarında yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Zeytinburnu halkını dinleyerek ekonomik sıkıntılardan dolayı pazardaki pahalılık ile ilgili pek çok şikayet ve olumsuz yorumlar aldık. Bununla alakalı rapor hazırlayıp İl Başkanlığımıza teslim ettik.

Buradan Zeytinburnu halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zeytinburnu’nda İYİ Partinin hedefi ne?

27 Ekim 2017’de yola çıkan Cesurlar hareketinin Zeytinburnu’nda öncüleri olduk. Beş buçuk yıllık İYİ Parti serüveninde, Zeytinburnu Teşkilatının birçok kademesinde görev aldık. Şimdi de İlçe Başkanı olarak görev yapıyorum. Zeytinburnu bizim vazgeçilmezimizdir. Hayatımız da Zeytinburnu, Hayalimiz de Zeytinburnu… Tekrar ediyorum Zeytinburnu’nda Mülteci ve kentsel dönüşüm sorununun önemini çok iyi biliyoruz. Önümüzde iki tane kritik seçim var. Zamanımız az, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Zeytinburnu’nda İYİ Partinin hedefi; yerel seçimlerde İYİ Partinin seçilmiş belediye başkanı ile birlikte, ilçemizin sorunlarına çözüm odaklı çalışacağız. Bizde Zeytinburnu’muzun bu sorunlarını kökten çözmek için Zeytinburnu’nda yaşayan halkımızın desteğini istiyoruz. Allah nasip ederse o gün geldiğinde, Zeytinburnu İlçemiz hak ettiği yere ve öneme kavuşacaktır. Bugün değilse ne zaman, biz değilsek kim? Semtimiz Zeytinburnu, hedefimiz ve yüreğimiz daha İYİ Zeytinburnu…