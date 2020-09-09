ERAD GRUP ŞİRKET SAHİBİ ERKAN GÜL, LÜX ARAÇLARDA EN ÇOK ARANAN İSİM

Erkan Bey merhaba nasılsınız?

Merhaba Elif Hanım. Teşekkür ederim iyiyim, siz nasılsınız?

2002 yılında kardeşiniz Adem Bey ile ERAD Grup markasını kurdunuz. Bu şirketi kurma fikri nereden oluşmuştu?

Araçlara olan ilgim, merakım çocukluktan olduğu için ve bu işinde mutfağından da gelmem dolasıyla araçların tasarımlarını, iç dekorlarını, modifiyelerini hep başka başka kafamda tasarlamaya çalıştım. Bunları hayata geçirmek, benim için hiç de zor olmadı. Yeter ki istemek gerekiyor ve yeniliklere hep açık olmak da fayda var. Erad Grup kardeşimin ve ismimin baş harfleri ile çıkmış bir fikirdir.

Mercedes, Porsche, Ferrari, BMV gibi üst düzey araçlarla ne tür dizayn yapıyorsunuz?

Direksiyondan başlayıp en ince ayrıntıya kadar her türlü renk, değişimi ve dekorasyon üzerinden çalışmalar yapmaktayız.

“Milliyetçiliğimizi ön planda tutarak, önce yerli üretimi kullanıyoruz”

Taşeron iş yaptırmadıklarının özellikle altını çizen Erkan Gül, “A’dan Z’ye tüm işlemleri kendi içimizde çözümleyip, bütün üretimimizi kendi içimizde yapıyoruz. Kullandığımız ürünlerin eğer birinci sınıf kaliteli yerli üretimi varsa, milliyetçi duygumuzu ön plana koyarak kesinlikle onu tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

Genelde VİP araçlar üzerinde mi çalışıyorsunuz?

Her zaman olduğu gibi bu konularda kendimize asla kısıtlama getirmedik. Önceliğimiz VİP araçlar olup beraberinde karavan, yat, uçak gibi tasarımlarımızda devamında gelmektedir.

Sizce bir araçta olmazsa olmaz nedir?

Çok iyi biz izolasyon ve konforlu bir koltuk.

Asla kullanmam dediğiniz bir renk var mı? En olmaz dediğiniz bir renkle çalıştınız mı?

Yeniliklere açık olmamızın avantajlarını fazlasıyla yaşıyoruz. Hiç kimsenin ‘asla olmaz’ dediklerini biz yaptık.

Müşteri memnuniyetine göre mi hareket ediyorsunuz, konfor ve kullanış anlamında neye dikkat ediyorsunuz?

İşin tekniğine hakim olmak, bu işin karşılıklı mutlu etmemize sebep olur.

"Dünyadaki gelişmelerden her an haberdarız"

Yurt dışı seyahatlerinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten İş adamı; “Yurt Dışı Danışmanımız sektörümüzde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ediyor, tüm yenilikleri inceliyor, kendi Ar-Ge birimimizin çalışmaları ile bu yenilikleri geliştirip, farklılaştırıyor ve ortaya özgün bir sonuç çıkarıyoruz. Türkiye gerçekten bu sektörde dünyanın önemli bir noktasında. Erad Grup imzası dünya çapında tanınıyor. Yaptığımız araçlar fuarlarda yer alıyor ve büyük ilgi görüyor. Çünkü yurt dışından birçok ünlü müşterinin aracını yapıyoruz. Bu hizmeti verirken, aracın Türkiye’ye getirilişinden yeniden teslimine kadar tüm işlemleri Erad Grup olarak kendimiz takip ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bildiğim kadarıyla engelli ve yaşlı bireylere özel tasarımlarınız var, onlardan da kısaca söz eder misiniz?

Engellilerin ve yaşlıların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve engellerin aşılması konusunda danışılan, güvenilen bir şirket olmak, tüm engellilerin yaşamına fark ve renk katan, tüm ürün ve hizmetler ile tüm çabalarımız; engellilerin konforu ve yaşamlarını kolaylaştırmak, onların özgür olmalarını sağlamak içindir.

Engelliler ve Yaşlılar için saymakla bitmeyen kolaylıklar var

Diğer firmalar göz önüne alındığında, engelli ve yaşlı yolcu taşıma araçları hizmeti ile öne çıkan Erad Grup, engellilere ve yaşlılara konforlu, yaşamlarını kolaylaştıracak bir dizayn hizmeti sunuyor. Engelli ve yaşlı insanların, kucaklarda, sırtta, omuzlarda taşınmadan, kimseyi sıkıntıya sokmadan arabaya rahat binip inebileceği, bindiğinde konforla yolculuk yapabileceği, hatta gerekiyorsa araç içerisinde bazı medikal cihazların da yer alacağı, lavabo ve tuvalet ihtiyacını karşılayan bir sistem oluşturuluyor. Evden arabaya kadarki süreçte bile kolaylık sağlayan bir mekanizma geliştirilmiş.

VIP araç tasarlayan bir marka olarak Türkiye’de ki pazarın yüzde kaçına hitap ediyorsunuz?

İç Piyasada %30 Dış piyasa %70 diyebilirim.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

ABD, Dubai, Kuveyt, Katar…

Yurt dışından talep alıyor musunuz?

Oldukça fazla! Bu da ülkemin yurtdışında duyulması ve ülkemin kaliteli işlerin her zaman bir adım önde olması bizim için büyük bir gururdur.

VIP haricinde iç dizayn yaptığınız araçlar var mı?

Tekne, yat, helikopter vb. araçlar üzerinde de güzel tasarımlarımız ve çalışmalarımız bulunmaktadır.

Sizinle çalışan ünlüler arasında kimler var?

Devlet büyüklerimiz, değerli sanatçılarımız ve iş adamları bulunmaktadır. Fakat isim vermek reklama girer diye düşünüyorum.

Dış dizayn da yapıyorsunuz değil mi?

Aerodinamik, body kit, motor performansı üzerinde güzel çalışmalarımız bulunmaktadır.

Dünyayı etkisi altına almış olan korona virüsüne karşı ne tür tedbirler alıyorsunuz ve pandemiden sizler ne kadar etkilendiniz?

Araçlarda geliştirdiğimiz korona virüs iç dezenfekte eden hepa filtreli sistemler kullanıyoruz. Firma içinde ise; her bir personellerimiz bizim için çok değerlidir bunun içinde gerekli tedbirleri asla bırakmamaktayız.

Müşterilerinizin sizi tercih etmesi için nasıl bir memnuniyet yaratıyorsunuz?

Öncelikle müşterimizi dinliyoruz. Ne istediğini, nasıl hayali olduğunu öğrendikten sonra fikir alışveriş ile müşterimizin işlem sonrasında mutlu kullanacağı aracı tasarlamış oluyoruz.

"Üç farklı hizmet paketi"

Erad Grup, müşterilerin istekleri doğrultusunda Ambiente, Avantgarde ve Exclusive şeklinde üç farklı hizmet paketi sunuyor: Bir aracın seçilen paketlere göre teslim süreleri ise, Ambiente paket yaklaşık 20 günde, Avantgarde paket 30-35 günde, Exclusive paket ise 45- 55 gün arasında teslim ediliyor.

Geçtiğimiz ay “Altın Zirve Kariyer Ödülleri” töreninde hem “Yılın En İyi İş İnsanı” hem de “Yılın En İyi Araç Desingeri” ödüllerinin sahibi oldunuz. Başarılarınızla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.

Hemen hemen her erkek gibi araba da sizin için bir tutku diyebilir miyiz?

Kesinlikle…

Kadınların araçlara olan ilgisi ne kadar yoğun?

Şaşırtıcı bir şekilde yoğun olarak bayan müşterilerimiz mevcut.

Ülkedeki otomotiv sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz. Gelen ÖTV’ler alım gücünü ne kadar etkiliyor?

Devletimize ödenen vergide hiçbir zaman gözümüz olmadı ama! Yüksek oranlar olduğu, tekrar revize edilmesi düşüncemdir.

Yakın gelecekte sizleri ne tür başarılarla göreceğiz?

Yenilikleri ve teknolojiyi takip eden ruhumuzla sizlerde bizi takip edin, pişman olmayacaksınız. Başarılarımızı hep beraber görmüş olacağız…

"Elemanlar yurt dışında eğitim alıyor"

Erad Grup, bünyesinde çalışan elemanları başlangıçta yurt dışında eğitime götürdüklerini söyleyen Erkan Gül, bu eğitimin, kişiye özel araç tasarımı adı altında bir eğitim olmadığı için ancak kullanılan malzeme, ürün ve cihazların en doğru şekilde araca yerleştirilebilmesi, monte edilebilmesi anlamında bir işçilik eğitimi olduğunu belirtiyor.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Tüm araç tutkunlarını firmamıza davetimiz vardır ve araçlarımızda test sürüşüne davet ederim.

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI