ENES OSMAN ABA: “Yazmaya programlı başlayamazsınız”

Yazar ENES OSMAN ABA ile bir araya geldik. Yazmaya nasıl başladığından, kitaplarından ve hayallerinden konuştuğumuz, aynı zamanda TİNGADER (Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü olan ENES OSMAN ABA bugün sizlerle…

Hoş geldiniz Enes Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk Yağmur Hanım. Kendini anlatmak belki de Dünyada ki en zor şeydir. Aynaya bakmadan anlattıklarım aslında benim biyografim oluyor. Kendimi ifade edeyim; 1979 yılında Adıyaman ilinin Besni ilçesinde dünyaya geldim. Adıyaman Lisesini bitirdikten sonra Lisansımı, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirerek tamamladım. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görev alarak Basın ve proje koordinatörü olarak çalıştım. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Finanse edilen, Yoksulluk ve Engelli Araştırmalarını yaptım. Hazırladığım Kadına Yönelik Şiddet ve Risk Haritası Bakanlık programına alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın da açıklanmıştır. Türkiye çapında Kadın Kooperatifleri konusunda Bakanlığa İlk yıllık planı hazırlayarak model oluşturduk. Bir süre AGİG (Anadolu Genç İnisiyatif Girişimi) Platformunun Basın sözcülüğünü üstlendim. Eskisaray Spor Kulübü Yöneticiliği yaptım. 2008’de Doğu-Batı Buluşmalarına, Muhafazakâr Düşünce Dergisinin 6 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlediği “Türkiye’de Muhafazakâr Düşünceyi Etkileyen Düşünürler Sempozyumu”na davet edildim. Mim ve Gökkuşağı dergilerinde yazdım. Birçok gazete ve haber sitesinde köşe yazarlığı yaptım; din, mitoloji, kategorilerinde eserler yazdım. Rusya’da düzenlenen III. Uluslararası Akademik Çeşitlilik İçinde Birlik Proje Yarışmasında ''Yaşam Merkezlerinde Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Atölye Çalışmaları'' proje sunumum birinci oldu. Sonrasında TİNGADER (Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğüne getirildim. Hala Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğim ve Basın Sözcülüğüm görevim devam etmektedir.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

Yazmaya programlı başlayamazsınız. Bir olayın bir duygunun ya da bir hayalin insanı tetiklemesi gerekiyor. Bana gelince, içimdeki ''ben'' ile dışarıdaki bana anlatılan ''ben'' arasındaki iki benliğin ''ben'' de ortaya çıkmasıyla başladı. Yazan kalemim değil, karaladığım yüreğimdeki çocuktu. Bu çocuk süt ile değil, sevgi ile emzirilmek isteyen ve en büyük ideali ''İyi bir İnsan olmak'' isteyen kişiydi. Yazmak aslında anlatmak istediklerimi, anlatamamalarımın birer iz düşümüydü sanki.

Kitaplarınızdan bahsedebilir miyiz?

Tabi ki doğum sıralarına göre evlatlarımı anlatayım. Ruha’da Aşk kitabımı (2014) yılında amatör bir çalışma olarak çıkarmıştım yani matbaada basmıştım. Sonrası yani 2017 yılında bir daha yazamayacağım; sözü, sesi ve konuşmayı bir birine vurup öyle kaleme aldığım Ali-i Hızır kitabımı çıkardım. Bu eser tarz itibariyle de edebiyat literatüründe olmayan bir metodoloji ile kaleme alınmıştır. Öyle ki! Bu kitabımda hamlık tamlığa dönüşmüş ve aşkın ikiliği ortadan kalkmıştır. Daha sonra 2021 yılında iki kitap çıkardım. Bir tanesi alan yazımı olan, Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Entegrasyon ve Profilleme Çalışması oldu. Diğeri ise İntizar adlı şiir kitabımdır. Bu kitap küle dönüşmeden elimden kaçmış, aşka giydirilen hüzün olan duygularımın kitabıdır.

Şu an yeni bir kitap çalışmanız var mı?

Açıkçası beynimde yazdığım iki kitabım, kalemime dökülmeyi bekliyor. İnşaAllah en yakın zamanda tüm Avrupa ve Türkiye'de ki kitap marketlerde yerini alacaktır. Zihinsel yazma gebeliğim devam ediyor.

Hangi duygulardan ilham alırsınız yazarken? “Özellikle şöyle bir ortamda yazarım” dediğiniz bir ortam ya da bir saat aralığı var mıdır?

Evet var. Özellikle güneşin siyah pelerini olan geceleri yazmayı severim. Gece bana asil ve çekici gelir. Ruhum, gecenin insansız gizemlerinden etkilenir ve daha çok konuşur kendisiyle. Işık sönünce ben başlarım, Allah'ın yarattıklarına bir bakmak olur dileğim. Hayretler, yüzümü güldürür. Sözcüklerim, yaratılanlara akmak ister; bu bazen bir yıldızın arkadaşıyla kavga etmesine şahit olmak ile olur. Bazen de bir kelebeğin ne kadar çabuk ve nazenin ölmesine, gözyaşı bırakmam ile olur. Bana yazdıran ve aslolan gecelerin bana seslenmeleridir. Bir diğer ilham kaynaklarım ise Yüksek ruhlarım olan, ANNEM, Kız kardeşlerim Emine KURTULUŞ ve Fatma KAYA, damadım Cüneyt KURTULUŞ ve ŞEMS'İM Hikmetulah AVCI'dır.

Aynı zamanda TİNGADER Basın Sözcüsü sizsiniz değil mi? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Evet, TİNGADER yani Türkiye İnternet Gazeteciler Derneğinde iki görevim var. Hem Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği hem de Basın Sözcülüğü görevini yürütmekteyim. Benim için “TİNGADER; Türkiye’nin vicdanı sağduyusu ve US’u olmuş ve ülkemizin gelecek projeksiyonuna katkı sunmaktadır. Başta sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere milletimizin ve kamunun yararını gözetmektedir. TİNGADER; Milli ve yerli basın olarak görev yapmaktadır. Bizler medeniyetimizin mazi ile ati arasındaki sinerjisinde, üzerimize düşen bilinç ve şuurla Büyük Türkiye için elimizi taşın altına sokacak ve değerler bakiyemizi tüm dünyaya ulaştırmaya hedefi taşımaktayız.

Bundan sonraki hayalleriniz, hedefleriniz neler?

Çok hayalim var. Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi ve daha adil bir Dünya'nın hamiliğini yapması. Türk vatandaşlarının, Dünya'nın tüm ülkelerinde itibar ve saygınlık görmesi. Ekonomik olarak gelişmiş bir ülkeyi çocuklarımıza miras bırakmak gibi. Örneğin Afrikalı bir çocuğun tabağında yemek bırakması. Yani güçlünün değil adaletin merkeze alındığı bir dünya hayalim var. Parklarda bölünmüş ideolojilere değil, ilkesel doğrulara taraf olan insanlarımızla sohbet etmek gibi. Gençlerin papatyaları kurban etmeden, sevgilerini dile getirmesi gibi. Hülasa Yaratıcının yarattığı doğayı tahrip etmemek gibi. Topraklarımızda çimentoların değil, çocuk ve kuş seslerinin hüküm sürdüğü yatay mimarilere sahip çıkmak gibi. Sokaklarda yürürken, elinde benim kitaplarımı gördüğüm okuyucularımla karşılaşmak gibi hayallerim var.

Yazarlık dışında özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz var mıdır?

Yazarlık dışında alan yazım çalışmaları ile uğraşıyorum. En büyük hobim, sevdiğim insanlarla daha fazla zaman geçirmek. Kitap okumak, belgesel seyretmek, günlük politik tartışmalarından uzak durmak, çocuklarımın gamzelerine çiçek dikmek, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek onların dualarını almak gibi örnekleri çoğaltabilirim.

Okurlarınızla iletişiminiz nasıl? Kitaplarınızla ilgili gelen yorumlar ne yönde? Sevildi mi?

Kitaplarım için yakın çevrem ve sosyal medya olarak iki türlü iletişim taşıyor. Yakın çevrem dilimi ağır buluyor; daha yalın ve basit yazmamı istiyor. Çünkü okuyucu tarafından anlaşılmadığım üzerinde hem fikirler. Böylelikle daha çok insana ulaşabileceğimi söylüyorlar. Sosyal medya üzerinden gelen mesajlarda ise bazen ölçüsüz övgü bazen de ölçüsüz yergi söz konusu. Bir çok kitap fuarına katıldım. ALİ-İ HIZIR kitabım, bir dönem İdefix’te en sevilen yazarlar listesine girmeme neden olmuştur. Aslında okuyucunun ne istediğinden çok benim içimden gelenleri yazıyorum. Sonuçta bu benim hikâyem. Hikâyelerimi farklı fikir ve düşünceleri taşıyan okurlarıma göre şekillendirirsem, ortada ''BEN''imin kalmayacağını düşünüyorum. Özgünlük ve özgün olmak insan fırtatına uygun olandır. Aynılar sadece nicelik için ölçüdür. Yaşam ancak çeşitlik üzerinden yürürse insaflı olabilir diye düşünüyorum.

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Asıl ben teşekkür ediyorum Yağmur Hanım. Kapımıza değil, Kalbimize vuranların çoğaldığı insanlar ve günler görmek dileğiyle…