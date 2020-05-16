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Enbe Orkestrası ekranlara TV programı ile geliyor

Dilek Köroğlu’nun röportajı için tıklayınız...

16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:59
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Enbe Orkestrası ekranlara TV programı ile geliyor

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİZİM KAHRAMANLARIMIZ

RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU

Öncelikle dünyayı etkisi altına alan covid 19 ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Bütün dünyayı saran bu covid 19 ile ilgili salgın var sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada  şunu öğrendi ki artık dijital dünyada olduğunu ve bu yüzden bu tür salgınlara karşı hem de dünya sağlık örgütü olarak hem de ülkemizin sağlık sistemi olarak bunlara da hazırlıklı olmalıyız bu covid 19 ile ilgili değişmesini ve bir çok şeyi yeniden planlanmakta hayatımız yeniden planlanıyor bu şartlara göre dünya düzeni oluşturuyor bunu gösteriyor.

Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?

Karantinada günlerim tabi ki evde kalıyoruz ben hatta  kanal d ve hürriyetin ve Demirören medyanın yaptığı evde kal  sloganı  ile onların desteği ile konserler verdim dolayısıyla bize düşen toplumun önünde olan müzisyenler olarak  bu covid 19 ile ilgili evde kalalım müzikle kalalım. Çünkü müzik ruhumuza çok iyi geliyor hem yeni albümüm  için çalışmalarımız devam ediyor.

Sizce müzik sektörünü nasıl etkileyecek bu durum

Müzik sektörünü şöyle etkileyecek tabi ki her şey değişiyor kurallar belirleniyor sosyal mesafeden dolayı hijyenik bir durum var bütün şartlar değişiyor bizimde özel davetler olsun özel geceler olsun bunların içinde televizyon programlar olarak tabi ki yeni bir yapılanma oluyor  bunlara uyarak yolumuza devam edeceğiz müzik bitmez bizim her zaman müziğe ihtiyacımız var hem kalbimize hem ruhumuza bizim kendimizi  iyi hissetmemizi sağlıyor müzik her anında var .

Bu süreçte Türkiye’nin sağlık yönetimi sizce diğer ülkelere göre nasıl

Bu geçirdiğimiz süreçte Türkiyenin durumuna bakacak olursak bir bakıyoruz avrupanın  belli büküldü  Amerika da new york da bir çok insanlar gidiyor ölüm oranı yaşanıyor ama bizim ülkemizde sağlık çalışanlarına buradan saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum onlara  minnettarız biz bir cephede savaşıyorlar kahramanlarımız onlar onların haklarını ödeyemeyeceğiz hiçbir zaman.

Bu süreçte sizi en derinden etkileyen bir olay geldi mi başınıza

Bu süreçte kendimizi düşündük annemizi babamızı ailemizi  daha her şeyin kıymetini bilmek için pozitif düşünmeliyiz. Şükür etmeliyiz aslında herkes kendinle başbaşa  kalmalıyız ben böyle yaptım.

Bu covid 19 sizce insanlığa uyarı mesajı mıdır?

Bu covid insanlığa bir uyarı değil ama biz bu süreçte bazı şeyleri yanlış kullandık dünyayı mahvetti havayı denizlerimizi çok şeyi bu da tepki olarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü,  insanların daha fazla duyarlı olması lazım. Bu dünyada  bizden sonra yaşayacak bir çok insan var nesiller devam edecek enerjimiz doğamız ağacımız bunlar yok  olmasın bununla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Bu ramazan ayında herkes sevdiklerin den çok uzakta geçiriyor bu durumu nasıl değerlendir siniz?

Rama zaman ayında herkes birbirinden uzak durmak zorunda  kurallara uymalı insanlar dışarı çıkamıyor tabi ki bizim dinimizde hep birlikte aileler oturur beraber sofralar kurulur iftarlar edilirdi. Ama dünyada küresel bir savaş olduğu için biz yan yana gelemiyoruz inşallah iler ki ramazanda bunları atlatıp bütün aileler sevenler bir arada olacak 

Sizin ölüm Korkunuz var mı?

Ölüm korkusu herkes de var tabi ki bende de var devamlı bizde burada kalamayacağız neticede herkesin ömrü tükeniyor bir süre sonra veda ediyor bizde bununda bilincindeyiz bizden sonra ki nesiller bunu kullanacak o yüzden bunun kıymetini bilelim buna göre davranalım.

Sizi destekleyen sevdiklerinize neler söylemek istersiniz?

Bütün  müzik severlere hayranlara bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunarım bizimle beraberinde ENBE orkestrasında bir çok müzisyen  solisten  orkestrada çalan bir çok arkadaşımdan yapımcımızdan teknik ekibimize  piyanomuzu taşıyan arkadaşlarımıza kadar  herkesin hakkı var onlara çok teşekkür etmek isterim ama en yakını Televizyon programı müthiş  bir Televizyon programı ile ekranlarda olacağız gene onlarla da birlikte olacağız.  Hep birlikte olmak dileği ile herkese çok teşekkürlerimi ve çok güzel günlerin tekrar yeniden geleceğini  ümit ederek sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Enbe OrkestrasıCovid19Behzat Gerçeker
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