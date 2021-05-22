Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emre Poyraz

Havalar nasıl olursa olsun, sizin dilinizde mutlaka bir türkü, kulağınızda bir ses olsun

22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
5 Okunma
Emre Poyraz

Emre Poyraz: Havalar nasıl olursa olsun, sizin dilinizde mutlaka bir türkü, kulağınızda bir ses olsun

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı şarkıcı Emre Poyraz ile müzik serüvenine ve “Kadınım” adlı single çalışmasına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Emre Poyraz kimdir?

Müziğe, doğaya ve denizlere sevdalı, maceracı, eğlenmeyi seven, balık burcu, 1992 Bursa doğumlu, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, yüksek lisans öğrencisi bir müzisyenim.

Müzikle nasıl tanıştınız?

Müziğe olan ilgim, çok eskiye dayanıyor. Daha 5-6 yaşlarımdayken camdan kafamı çıkarıp, bağırarak şarkı söylerdim. 15 yaşımda ilk gitarımı almıştım. Sonrasında hep müzik oldu hayatımda.

Şarkı yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Şarkılarımda kendi yaşadıklarımı anlatırım hep. O yüzden hiç kaçmam, hep kovalarım hayatı. Yeni tecrübeler, farklı duyguları tetikler ve ben de farklı farklı şarkılar üretirim.

Şubat ayında müzikseverlerle buluşan “Kadınım” adlı single çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararı nasıl verildi?

Sözü ve müziği bana ait olan “Kadınım” şarkısını yurt dışındayken yazmıştım. İşim gereği iki yıl yurt dışında yaşadım ve sevdiğim kadından binlerce kilometre uzaktaydım. Ona duyduğum özlemle “Kadınım” önce sözlere; sonra notalara döküldü.  Benim için özel olan bu şarkının klibinin çekilmesi de önemli ve öncelikli sıradaydı.

Şarkı, Osman Doydu yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klibin çekimleri keyifli geçti. Şarkının ruhunu görsel olarak da hissettirmesi için siyah beyaz tercih ettik.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Çekimlerde bir aksilik yaşanmadı. Zaten profesyonel bir ekiple çalışıyorum.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Siyah ve beyaz renkleri, iki ana renk değil sadece. Yan yana geldiğinde zıtlığı anlatır bize. Pozitif hisler için beyaz; negatif hisler için siyah rengini tercih ederim kendimi anlatırken. Nitekim de öyle oldu; şarkının içinde pozitif ve negatif hisler barınıyor. Geçmişte kalan; ama yarın sanki yaşanacakmış gibi olan anılar beyaz; şimdiki zamanın yoğun yalnızlığı ise siyah… Klibin ana renkleri olan siyah ve beyaz, bu nedenle bütünsellik sağlıyor. Klibe sıcak renkleri veren ise bence sözlerde geçen “Duvarları süsleyen resimler…”

Hazırlık aşamasında olan yeni çalışmalarınız var mı?

Tabii, yakın zamanda yeni bir şarkım daha dijital platformlarda olacak. Detay vermeyeyim, sürpriz olsun. 

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu keyifli röportaj için teşekkür ederim sizlere. Hani bir söz vardır; “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız yerinde olsun” diye. Ben o sözü şöyle değiştiriyorum: “Havalar nasıl olursa olsun, sizin dilinizde mutlaka bir türkü, kulağınızda bir ses olsun.” Çünkü biliyorum ki ayrıştığımız ne varsa notalarda birleşiyoruz. Güzel günlerde, şarkılarda buluşmak dileğiyle…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre PoyrazKadınım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel sağlık hizmeti sunucuları kişisel verilerimizi yeterince koruyor mu?
Özel sağlık hizmeti sunucuları kişisel verilerimizi yeterince koruyor mu?
Türk mühendisin yaptığı bilimsel çalışmalar 3 ayda yeşil kart aldırdı
Türk mühendisin yaptığı bilimsel çalışmalar 3 ayda yeşil kart aldırdı
Seher Çelik: Hayat benim hikayem
Seher Çelik: Hayat benim hikayem
HİPNOZLA BAĞIMLILIKLARINIZDAN KURTULUN
HİPNOZLA BAĞIMLILIKLARINIZDAN KURTULUN
FATMA ELMAS SULTAN: YAZDIKLARIM, YAZMAK İSTEDİKLERİMİN GÖLGESİDİR
FATMA ELMAS SULTAN: YAZDIKLARIM, YAZMAK İSTEDİKLERİMİN GÖLGESİDİR
2022 Dünya Kupası’na hazırlanan Katar’ın inşaasında bir Türk imzası: Ali Kara
2022 Dünya Kupası’na hazırlanan Katar’ın inşaasında bir Türk imzası: Ali Kara
Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir
Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir
COVID-19 SALGINI SONRASI YAŞANAN SÜREÇ VE İZMİR DEPREMİ 
COVID-19 SALGINI SONRASI YAŞANAN SÜREÇ VE İZMİR DEPREMİ 
Seçkin Gülseven
Seçkin Gülseven

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma