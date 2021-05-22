Emre Poyraz: Havalar nasıl olursa olsun, sizin dilinizde mutlaka bir türkü, kulağınızda bir ses olsun

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı şarkıcı Emre Poyraz ile müzik serüvenine ve “Kadınım” adlı single çalışmasına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Emre Poyraz kimdir?

Müziğe, doğaya ve denizlere sevdalı, maceracı, eğlenmeyi seven, balık burcu, 1992 Bursa doğumlu, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, yüksek lisans öğrencisi bir müzisyenim.

Müzikle nasıl tanıştınız?

Müziğe olan ilgim, çok eskiye dayanıyor. Daha 5-6 yaşlarımdayken camdan kafamı çıkarıp, bağırarak şarkı söylerdim. 15 yaşımda ilk gitarımı almıştım. Sonrasında hep müzik oldu hayatımda.

Şarkı yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Şarkılarımda kendi yaşadıklarımı anlatırım hep. O yüzden hiç kaçmam, hep kovalarım hayatı. Yeni tecrübeler, farklı duyguları tetikler ve ben de farklı farklı şarkılar üretirim.

Şubat ayında müzikseverlerle buluşan “Kadınım” adlı single çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararı nasıl verildi?

Sözü ve müziği bana ait olan “Kadınım” şarkısını yurt dışındayken yazmıştım. İşim gereği iki yıl yurt dışında yaşadım ve sevdiğim kadından binlerce kilometre uzaktaydım. Ona duyduğum özlemle “Kadınım” önce sözlere; sonra notalara döküldü. Benim için özel olan bu şarkının klibinin çekilmesi de önemli ve öncelikli sıradaydı.

Şarkı, Osman Doydu yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klibin çekimleri keyifli geçti. Şarkının ruhunu görsel olarak da hissettirmesi için siyah beyaz tercih ettik.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Çekimlerde bir aksilik yaşanmadı. Zaten profesyonel bir ekiple çalışıyorum.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Siyah ve beyaz renkleri, iki ana renk değil sadece. Yan yana geldiğinde zıtlığı anlatır bize. Pozitif hisler için beyaz; negatif hisler için siyah rengini tercih ederim kendimi anlatırken. Nitekim de öyle oldu; şarkının içinde pozitif ve negatif hisler barınıyor. Geçmişte kalan; ama yarın sanki yaşanacakmış gibi olan anılar beyaz; şimdiki zamanın yoğun yalnızlığı ise siyah… Klibin ana renkleri olan siyah ve beyaz, bu nedenle bütünsellik sağlıyor. Klibe sıcak renkleri veren ise bence sözlerde geçen “Duvarları süsleyen resimler…”

Hazırlık aşamasında olan yeni çalışmalarınız var mı?

Tabii, yakın zamanda yeni bir şarkım daha dijital platformlarda olacak. Detay vermeyeyim, sürpriz olsun.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu keyifli röportaj için teşekkür ederim sizlere. Hani bir söz vardır; “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız yerinde olsun” diye. Ben o sözü şöyle değiştiriyorum: “Havalar nasıl olursa olsun, sizin dilinizde mutlaka bir türkü, kulağınızda bir ses olsun.” Çünkü biliyorum ki ayrıştığımız ne varsa notalarda birleşiyoruz. Güzel günlerde, şarkılarda buluşmak dileğiyle…