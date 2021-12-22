“EMANETİ EHLİNE VERİN” DİYEN İLHAM AİYEV, “ÖNCE LİYAKAT” DEDİ. 

MEHSETİ HÜSEYNOVA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV’in, 29 Kasım 2021 tarihli kararıyla Bulgaristan asıllı Mariana Toteva Vasileva, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Bir zamanlar Azerbaycan ritmik jimnastik takımının baş antrenörü olarak çalışan Mariana Toteva Vasileva aslen Bulgaristanlıdır.

“Azerbaycan Onurlu Antrenörü” (2013) ünvanına layık görülen Mariana Vasileva, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fahri Diploması (2015) ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu “Onurlu Antrenör” Diploması (2019) ile ödüllendirilmişti.

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK’ün Azerbaycan Temsilcisi Mehseti Hüseynova’nın Mariana Vasileva ile yaptığı röportajın özetini aşağıda okuyabilirsiniz..

-Merhaba Mariana Hanım, nasılsınız?

-Çok iyi, siz nasılsınız?

-Çok teşekkürler. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

– Ben, Mariana Vasileva, Bulgaristan’ın Targovishte şehrinde doğdum. Ritmik jimnastik yapmaya başladığımda 6 yaşındaydım.

1997 yılında memleketimde ritmik jimnastik kulübü kurdum. 2002 yılında Sofya’daki Levski Club’da çalışmaya davet edildim. Davet ünlü teknik direktör Neshka Robeva’dan geldi Daha sonra bir grup gencin baş antrenörü olarak atandım.

2008 yılında Azerbaycan milli takımını Pekin’deki Olimpiyat Oyunlarına hazırladım.

Orada, takımımız finale ulaştı.Daha sonra 2008 yılının sonunda ailemle birlikte Bakü’ye taşındım. Bugün hala burada yaşıyoruz.

Burada 13 yıl başantrenör olarak çalıştım. Şimdi Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısıyım.

– Bulgaristan’dan ne zaman geldiniz?

– Bahsettiğim gibi, 2008’in sonunda bütün ailem (eşim ve iki kızım) buraya taşındı.

Kocam bir futbol antrenörü. 2008 yılı başlarında Azerbaycan milli ritmik jimnastik takımıyla çalışmaya başladım.

– Azerbaycan ile ilişkileriniz nasıl kuruldu?

– 2007 yılı sonunda Azerbaycan Jimnastik Federasyonu Genel Sekreteri tarafından grup takımı ile çalışmak üzere davet edildim. Bakü’ye böyle geldim. Bakü’ye ilk ziyaretim 2007 yılında Bulgar genç takımıyla oldu. Azerbaycan’ın başkentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Rus takımından sonra ikinci olduk.

Böylece 2008 yılında çalışmaya başladım. Birkaç ay Bulgaristan’da çalıştık. Aynı zamanda Bulgaristan ve Azerbaycan’dan jimnastikçiler yetiştirdim. Olimpiyat Oyunlarından sonra Bakü’ye gelmem teklif edildi.

– Burada kalmaya nasıl karar verdiniz?

– Burada kalmaya karar verdiğimi söyleyemem. Bu karar hemen alınmadı. Önce ailemle buraya gelip milli takımda çalışmaya karar verdim.

Planlarım burada uzun süre kalmak değildi. Birkaç yıl burada çalışıp uyum sağlamanın ilk başlarda zor olduğunu söylememe izin verin. Bulgaristan’da olduğu gibi burada ritmik jimnastik geleneği yoktu. Başlayabileceğim bir ekip yoktu diyebilirim. Personel, sporcular ve antrenörler çok sınırlıydı. Belirlenen görevler çok ciddiydi. Bu nedenle, çalışmaya devam etmek çok zordu. Bir süre sonra tüm ailemizin burada kalmasına karar verdik. Bu planlanmadı.

Burada bana ihtiyaç duyulduğunu anladım. Bütün ailem burada çok iyi hissediyor.Kendimizi, olmamız gereken yerde gösterme fırsatı bulduk.

– Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler nasıldır?

– Azerbaycan ve Bulgaristan her zaman sıcak ilişkiler içinde olmuştur. Son yıllarda ilişkilerin daha da yakınlaştığını söyleyebilirim. Bulgaristan Cumhurbaşkanı birkaç kez Azerbaycan başkentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Bulgaristan’da Rosen Plevneliev ile de görüştü.

Ayrıca pandemi öncesinde Bulgaristan ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle Bakü ile Sofya arasında direkt uçuş başlatıldığını da söylemeliyim. Fakat, maalesef pandemi nedeniyle durduruldu. Şahsen, bu uçuşun yakında yeniden başlayacağını umuyorum. Bu her iki ülkede de turizm için çok önemli.

– Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki spor ilişkileri nasıldır?

– Genel olarak Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler sadece spor alanında değil, uluslararası ilişkilerde de çok iyidir. Çeşitli alanlarda düzenli olarak deneyim alışverişi yapılır.

Burada, Azerbaycan’da sanayinin çeşitli alanlarındaki Bulgar uzmanlar çalışmaktadır. Spora gelince, burada geçirdiğim 13 yıl boyunca Azerbaycan’da yeni gelişen sporlarda sporcular ve antrenörler başta olmak üzere birçok spor federasyonunun bilgi ve deneyimlerinin kullanılmasına tanık oldum. Bazıları hala çalışıyor.

Bulgar spor yöneticisi burada uzun süre çalıştı. Bu ilişkinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü iki ülke de aynı yöne bakıyor. Spor, turizm ve kültür alanlarındaki faaliyetlerin daha da artırılması gerekmektedir.

– 1950 ile 1960 yılları arasında, Azerbaycan Akademisi’nden birçok profesör, doktorlar vb. Bulgaristan’a gönderildi. Bununla ilgili bilginiz var mı?

– Ne yazık ki bu konu hakkında kesin bilgiye sahip değilim. Azerbaycan’da olduğu gibi Bulgaristan’da da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce her zaman eğitimli insanlar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sanat ve bilim alanında. Bu nedenle, o zaman iş birliği yapmalarına şaşırmadım.

– Yoğun programınıza rağmen bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yeni işiniz hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını dileriz.

– Bana ve işime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Umarım bana gösterilen güveni haklı çıkarırım ve Azerbaycan sporunun gelişmesine katkıda bulunurum.

Bu arada elbiseniz çok şık, çok güzel görünüyorsunuz.

-Çok sağ olun.

KUTLUYORUZ ve BAŞARILAR DİLİYORUZ

Önce VATAN yazı ailesi olarak, “AZERBAYCAN GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI” sıfatıyla göreve getirilmesinden dolayı, Sayın Mariana Toteva VASİLEVA’yı kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.