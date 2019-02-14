Elif KİRAZ

RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN ERMAN

İçi dışı güzel, kalbinin güzelliği yüzüne yansımış, nur yüzlü, kadife sesli, altın kalpli bir kadın, kişisel uzman ve enerjist Elif Kiraz. O konuşurken zaten huzur buluyorsunuz, hem sesi kalbinize dokunuyor hem de çok güzel cümlelerle size şifa olması için bilgiler veriyor.

‘Şifanın Gücü’ kitabını yeni çıkardı, orada anlattığı bazı teknikler ile hayatınızı kolaylaştırmayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk projeleri içeren seminerler veriyor .

İnançlı, insanın öz güveni ve bilgi birikimi ile tüm sorunlarınızın uçup gideceğini hissederek, kendinizi emin ellere teslim ediyorsunuz. Her şey enerji ,bu açıdan, farkındalığımızı da arttırması niyetiyle, bu röportajın yeni pencereler açması dileğimle.

Elif Hanımcığım hoş geldiniz. Yine sizinle olmak çok güzel. Pozitif enerjiniz hemen yayılıyor gerçekten. Yeni bir bebeğiniz oldu. Çok güzel bir kitabınız çıktı. Şifa olsun herkese inşallah. Onun hakkında bize bilgi verir misiniz?

Teşekkür ederim. Bugün yine spiritüel başlığı altında toplanan birçok teknik ve konu, insanlara şifa sunmak amacıyla eskiden kadim bilgiler kabul edilip, gizli olarak yürütülen şifacılık konusu bugün artık açık. Herkesin ulaşabileceği kapı, bir yol haline geldi. Bu anlamda bu özelliğe sahip olan insanlar bilgi bu kadar açıkken hala daha bu taraflar konusunda şüpheyle yaklaşıp bir yere oturtmakta zorluk çekiyorlar. Daha önceki röportajımızda da, çocukluktan başlayan bazı özellikler, bazı yetenekler olduğundan bahsetmiştim. Bu özelliğe sahip olan kişiler, belli bir yaşa gelene kadar bu taraflarıyla boğuşuyorlar, savaşıyorlar. Pek azı bu tarafın sevgisini kabul edip, bu alanda kalıyorlar. Bu anlamda bu özelliğe sahip olan ya da bu özelliğe sahip çocukları olan kişilere rehberlik yapmak için, bu özelliklerin neler olduğunu, bu özelliklerin Uzak Doğu’dan farklı olarak farklı bir kültür ya da inanıştan gelmediğini tam aksine Anadolu’nun bağrından çıkıp geldiğini, ata sözleri ile destekleyerek bir rehber kitap olarak hazırladım.

Anadolu’nun bağrından çıkıp geldiği için bu gelenekler kendi özümüze uygun... Bu nedenden dolayı çok çabuk kabul görecektir. Kitabınızda bunlara dair ipuçları var mı?

Kesinlikle öyle! Yani bugün popüler dünyada çarptırılan bazı bilgilerle medeniyetin farklı kültürlerde farklı yerlerde başlandığı söylense de, yazılsa da asıl bizimle beraber başladığı, Anadolu’nun göbeğinde başlanıldığı hem de binlerce yıl önce bu anlamda kullanılan dil sembolizm olmuştur. Atasözleri de bu anlamda hizmet eden, bilgiyi geleceğe taşıyan çok güzel bir araçtır. Kitabımı okudukları zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar.

Atasözlerinin çıkışı da yaşanmışlıklardan dolayı... Hiçbir söz boşuna söylenmemiştir. Hepsinin altı doludur. Atalarımızdan gelen farkındalığımız zaten bizim genlerimizde değil mi?

Yaşanmış ve doğa ile iç içe olduklarından dolayı tabiatın yaydığı titreşim enerjiyle frekansları daha yüksek olduğu için bu bilgiler onlara rahatlıkla akıp geliyordu. Sistemi, hologramı çok güzel okuyorlardı. Bu yüzden gelecek nesillere aktardılar.

Biraz unutuldu belki de…

Unutuldu. Onun yerine farklı kültürlerdeki gurular, sözler daha popüler hale geldi.

Ama onları da çok içselleştiremedik sanki. DNA’mıza uygun olmadığı için…

İçselleştiremiyoruz. Bir de bize ait olan bir şey var. Bizim kanımızdan bizim canımızdan DNA’mıza kodlu olan bilgiler var. Ve her şey aslında rücu eder.

Atalarımızdan taşıdığımız bu mirasımızı, yeni nesillere bozulmadan aktaracağız ve bu bilgiler özümüzde kayıtlı.

Artık sahip olduğumuz DNA’sal özelliklerden dolayı bugüne kadar hedef haline gelen ırkımız, milletimiz, görüşümüz, yaklaşımımız artık onlar için maalesef ne yapılırsa yapılsın üstü kapatılıp örtülemeyecek. Çünkü her şey aslına rücu eder. Bu bilgiler artık açığa çıkıyor. Bu anlamda bu kitapla bir hizmet verebildiysem, çok mutluyum.

Bu içeriklere sahip bir kitap hazırladığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kitap kimlere hitap ediyor?

Bu kitapta günlük hayatında tekrarlayan problemleri olan insanlar, işin içinden çıkamayacakları problemleri olan kişilere hitap etmeye çalıştım.

Eğer insan yaşamında aynı sorunlar tekrar ediyorsa, hayat size daha güçlü bir şekilde kafanıza vura vura öğretiyor. Görmek lazım... O kadar ilerlemeden belki de...

Evet aynen öyle… Bu kitapta sisteme “Neden ben?”, “Neden bu başıma geliyor?” diye soru soran, ama yine bu alanda hizmet veren kişilere gidemeyecek durumda olanlara yardımcı olabilecek ayrıntılı birçok teknik bilgiye yer verdim.

Herkes rahatlıkla okuyup, anlayıp, uygulayabilir değil mi?

Hem de çok büyük rahatlık ve kolaylıkla… Asıl problemlerinin sebebini bulma noktasına kadar bunu alıp, dönüştürme noktasına kadar baştan sona anlattım bu kitapta. Bugüne kadar alıp okuyanların geri bildirimleri bu anlamda çok mutluluk verici. Yerine ulaştığını bana gösteriyor.

Çalışmalarınızın meyvesini almakta size mutluluk veriyor değil mi?

Çok mutluyum. Kesinlikle öyle çünkü bu alanda hizmet için varız. Demek ki doğru anlamda bu hizmeti yerine getirmişiz. Bu da motivasyon kaynağım tabii ki.

Şüphesiz doğru. Çok güzel seminerler de yapıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projelerinde buluşuyorsunuz. Biraz da onları anlatın isterseniz….

Gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde hizmet veriyorum. Her zaman “Veren el alan elden daha iyidir”... Sisteme ve insanlara, ihtiyacı olan kişilere buluşabilmek adına engelliler ve otizm dernekleriyle gönüllülük esasına dayalı seminerler veriyorum.

Harikasınız…

Yine bu verdiğim seminerlerde anlattığım tekniklerle dönüşüm sağlayan insanları görmek beni çok mutlu ediyor. Nefesim yettiği kadar çalışmalarıma devam edeceğim.

Nerede ne zaman oluyor programlarınız? Sosyal medyadan mı ulaşabilirler?

İnternet sitemizde aylık takvimimiz sürekli olarak güncelleniyor. Seminer tarihlerimiz, eğitim tarihlerimiz seansla ilgili durumlarımızın tamamı hem internet sitemizde hem de sosyal medya sayfalarımda duyuruluyor.

Size ulaşıp danışmanlık isteyenler neler yapabilir ya da siz nasıl yardımcı olabilirsiniz? Teknikler nasıl? Kitabınızda bahsettiğinizden daha farklı uygulamalar da var mı?

Tabii... Çok daha derin, çok daha farklı alanlara çözüm sağlayan farklı uygulamalarımız da var. En başta kişiyi okuyoruz. Biz kişinin enerji bedenini, problemlerini, o ana kadar getirdiği sorunların tamamını görüp okuyabiliyoruz. Bu anlamda bunların titreşimlerini düzenleyecek çok fazla farklı teknik var. Bu tekniklerin hepsi kişinin durumuna özel olarak karar veriliyor.

Kişiye özel teknikler mi uyguluyorsunuz?

Evet seans sayısı, uygulanacak olan hangi çakraya ne yoğunlukta enerji verileceği gibi kişiye özel belirleniyor. Elif Ünal Kiraz internet sitemin aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarımın ortak adı. Buralarda bize ulaşabilecekleri telefon numaraları ve mail adresleri de bulunmakta. Mecidiyeköy’de bir ofisimiz var, İstanbul’da olanlara seans eğitimi orada veriyoruz. Bu anlamda davetlere de uygun bulduklarımıza elimizden geldiğince katılıyoruz.

Harikasınız. Siz taşlarla da ilgileniyorsunuz. Bu da çok kadim bir bilgi genlerimizde de var. Onları nasıl kullanıyorsunuz?

Taşlar, toprağın altında yüz yıllar boyunca su ve minerallerin birleşmesi ile oluşan maddelerdir. Onlarında titreşim ve frekansları vardır. Mineral değerleri vardır. Kişinin problemlerine, sıkıntılarına, hastalıklarına destekleyici bir yan ürün olarak, onların itibar ettikleri mineral değerine ve sahip oldukları enerji değerlerine göre kişiye özel belirleyip veriyoruz. Bu anlamda kişilere taş düzenekleri de hazırlıyoruz. Örnek vermek gerekirse; bolluk bereket problemi olan bir kişiyi 21 gün boyunca alanında bulundurması gereken kutsal geometrik semboller üzerine uygun bulduğumuz, kişinin yaşantısına, doğum bilgilerine hastalıklarına ve o an ki pozisyonuna uygun, o frekanstan itibaren taşlardan düzenekler hazırlıyoruz. Bu düzeneklerde yine taşlardan kutsal geometriden ve piramit enerjisinden faydalanıyoruz. Onun dışında kişilerin üzerlerinde taşıması gereken taşları da belirliyoruz. Bunları da bileklik, kolye, hal hal şeklinde veriyoruz….

Kişiye özel olması çok güzel… Çünkü yanlış uygulamalar yapılabilir. İyi geldiğini düşündüğü bir taşı herkes alıyor, ancak bu kendisindeki bir hastalığı tetikliyor olabilir mi? Bilinçsiz kullanmamak lazım…

Aynen öyle. Örnek vermek gerekirse Aqua Marine çok popüler bir taş rengi çok güzeldir. Boğaz çakrasının taşıdır aynı zamanda... Ama ilginç olan bir şey var ki, lityum ihtiva ettiği için nodül, guatr hastaları kullanamaz. Bununla birlikte taşıdığınız zaman sizin bu hastalığınızı ilerletir.

Bugün çağımızda tiroit çok yaygın bir hastalıktır. Kehribar taşı o bölgedeki rahatsızlıkları iyileştirdiği gibi dengeler, dengeyle çalışmasına vesile olur. Şunu da belirtmek gerekir ki, bunların hepsi birer araçtır. Şifayı veren Yaradan’dır. Bu anlamda taş bana şifa veriyor demek uygun değildir.

Allah’tan her şey... Şifa da, diğer her şey de aracıdır.

Evet, günümüzde kullandığımız vitaminler, antibiyotikler gibi... Tek farkı bunların bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozmak gibi bir huyları yok. Tabii ki kişi bilen ve doğru yönlendiren kişiden bilgileri aldığı taktirde... Biraz önce bahsettiğim gibi rengini beğenip aldığınız bir Aqua Marine taşı ile sizde nodül guatr varsa kendinize zarar vermiş olursunuz. Bugün piyasada çok fazla sahte taş var. Uzak Doğu piyasası çok iyi bu konuda... Bazı taşların gerçek olup olmadığını anlamak için bazı çözeltiler kullanıyoruz. Çoğunluk bunu biliyor.... Bir tel saçı taşa sarıyor ve yakıyoruz. Eğer o saç yanmaz ise bu taşın gerçek olduğu anlamına gelir.

Güzel bir bilgi…

Fakat o kadar iyi sahte taşlar yapılıyor ki, o saçın yanmamasına sebep oluyor.

Çok zor o zaman anlamak. Sizce nereden alalım taşları?

Evet o yüzden bilen bir kişiden alın diyoruz. Çünkü bazı özel çözeltilerle ve farklı bazı tekniklerle onları tespit edebiliyoruz. Piyasada birçok boyalı taş var. Artık kırmızı mercan diye aldığımız taş, kırmızı mercan değil ki boyasını bırakıyor sonra. Bu anlamda bilen kişilerden almaları çok önemli.

Rehberliğiniz kıymetli bu anlamda…

Sağ olun.

Yeni projeleriniz var mı?

Yeni projelerimiz var. Yine Otizm Derneği daveti ile gönüllülük esasına dayanarak, gittiğimiz bir seminerimiz olacak Şubat ayında. Onun dışında yine Youtube kanalımızda yayınlayacağımız insanlara hizmet anlamında taşlarla ilgili çok kıymetli bilgiler vereceğiz. Yine bu taş konusunda ve diğer frekansı şifa anlamında destekleyecek frekansı olan bitkiler, kokular, aromatik yağlar var... Bu anlamda bir set olarak hazırladığımız ürünlerimiz var. Dediğim gibi bunların tamamını sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da ofisimizden bize ulaşarak temin edebilirler. Workshop çalışmalarımız var yine taşlarla ilgili, çakra ve enerji sistemleri ile ilgili, frekans ve titreşimlerle ilgili yine aynı şekilde doğal taş ve enerjinin birleştiği çok güzel bir alan var.... Pandül uygulaması.. Pandülü doğru kullanmayı, doğru anlamda kullanmayı, doğru taşı seçmeyi, yaşamlarında olumlu enerjiyi oluşturmaya vesile olacak pandülü nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili eğitimlerimiz, çalışmalarımız devam etmekte.

Eğitimleriniz çok ilgi görüyor. Ben de merak diyorum. Kısa sürede o eğitimi verip hayata geçirebiliyorsunuz değil mi?

Çok keyifli. Evet geçirebiliyoruz. Aslında bu çok güzel bir konu... Ben ilk bu teknik eğitimleri almaya başladığımda bu kadar kısa sürede eğitimler alınıp, nasıl uygulanıyor diye soru işareti ile başlamıştım. Sizde var olan bir şeyi ortaya çıkartmak için bir kıvılcımdır bu. Bu kodların tamamı bizde var. Tüm evrenin sırrı tüm evrenin bilgisi zaten insanda var. Bizim yaptığımız sadece eğitim... İşteki konumumuzu bir öğreten olarak değerlendirmekten çok hoşlanmıyorum.

Rehber gibi diyebilir miyiz?

Bizler hatırlatıcıyız. Sizdeki bilgileri hatırlatıyoruz. Bunun için aslında size üç saat ya da dört saatte ya da iki günde öğrendiğiniz kısa bir süre de almış olduğunuz izlenimi yaratan bilgiler sizde yıllardır kayıtlı... Sizdeki kandili yakmak için, sizdeki ateşi uyandırmak için bir kıvılcım yeter... O kıvılcım biziz işte.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlar kendilerini nasıl şifalandırabilirler?

Her şey insanda kayıtlı.. Şifalanmak için kendinize bir adım gelmeniz yeterli. Gitmeniz gereken, gelmeniz gereken tek yer kendinizsiniz.

Çok doğru en büyük yolculuk içimizde olan yolculuk zaten.

Bu anlamda ben insanların nasıl kendilerine doğru gelmeleri gerektiğini ileten bir rehberim... Kitapta bundan çok fazla bahsettim. Sadece kitaptaki bilgilerle kendisine gelecek pek çok kişi var. Sisteme de bu şekilde seslenmiştim zaten. ‘Şifacı beni bul’ diye... Yine aynı şekilde sesleniyorum; “Şifacılar beni bulur.” Bu anlamda size yardımcı olmaktan, sizin hatırlatıcınız olmaktan da mutluluk duyarım.

İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Her yerinizden pozitif enerji ve sevgi fışkırıyor. Aynı şeklide de size ulaşsın.

Bende size teşekkür ederim.