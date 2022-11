ELENA LAV: “Bu dünyada kimseye zarar vermemek” diyor ve Sanatına Dair sorularıma cevap veriyor...

ZAMBAK KARABAY

Elena Lav “Dünya sanatçıları Dünya barışı için birleşti. Eserlerimizle tüm Dünya’ya barış mesajları vermek, büyük bir onur” diyor... Kendisi ile röportaj yapma amacımız; resim sanatına katkılarını ve bu sayede resim sanatına dair mesajlarını sizlere aktarabilmesine katkı sağlamaktı.

Elena hanım merhaba... Nasılsınız? Okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba! Ben çok iyiyim, teşekkürler. Ben bir yağlı boya sanatçısıyım. Ukrayna’dan geliyorum ama 8 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de yaşıyorum. Burası resim yapmaya başladığım yerdi.

Mesleki statünüz nedir? Aydınlatıcı bilgi öğretici olur...

İki yüksek eğitimim var: Kadın Giyim Tasarımı Fakültesi ve Hukuk Fakültesi.

Türkiye’ye gelip, İstanbul’da yaşamaya gelmiş bir sanatçı olarak sanatınızı rahat icra edebiliyor musunuz?

Benim durumum da İstanbul, yaratıcılık için ideal yerim.

Her insanın mutlaka bir başlangıcı vardır. Sizin resme olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı peki?

Sanatçının yolculuğum tam olarak İstanbul'da başladı, bu 6 yıl önce oldu. İstanbul'a taşındıktan sonra çok boş zamanım oldu. O dönemde yanlışlıkla sanat üzerine bir ders buldum ve basit bir kalem dersi almaya başladım. Zamanla bu bir tutkuya dönüştü.

İlk yıl Kurs grubu karışıktı, kara kalemle çizilen yeni başlayanlar ve yağlı boyalarla ileri düzey öğrenciler birlikte çalıştılar. Ama ilk ve en önemli dersimi öğrendim - önce eskiz peşinde olduğumu tasvir edebilmem gerekiyor. Bu sayede iki yıl boyunca akademik eskiz ustalaştım. Ertesi yıl suluboya ve akriliklerin karışık resmine adanmıştı ve bundan sonra yağlı boyamaya başladım. Benim en sevdiğim olan yağlı boya oldu.

Sanat eğitiminiz var mı? Sizce sanatçı olabilmek için sanat üzerine eğitim almak yeterli ve gerekli midir?

Yüksek sanat eğitimim yok. Ama bence sanatçı için sanat eğitimi gerekli bir temeldir. Belli bir alanda profesyonel olmak için ihtiyaç duyduğunuz işinize olan tutkunun çok daha güçlü bir teşvik olduğunu düşünüyorum. Ve elbette çok fazla pratik gerektirir.

Çoğu sanat dalında olduğu gibi ressamlar için de motivasyon önemli bir nokta. Çalışırken sizi motive eden şeyler nelerdir?

Beni motive eden birçok şey var, her yerde ilham buluyorum. Doğadan çok etkilendim, çok ilham verici ve yeni güçlerle doluyum. Ayrıca diğer sanatçıların eserlerinden de ilham alıyorum, bu sadece ressamlarla ilgili değil, heykelleri ve ahşap oymacılığı çok seviyorum. Ellerimle yaptığım her iş beni her zaman heyecanlandırıyor. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek estetik detaylar çok ilham vericidir. Sanırım onu görmeye ve kabul etmeye hazırsak ilham sadece havada. Kulağa biraz peri masalı gibi geliyor ama ben öyle görüyorum.

Bulunduğunuz yerden baktığınızda ülkemizde resmin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İstanbul'un büyük sergilerini düzenli olarak ziyaret etmeye çalışıyorum. Gerçekten çok ilginç işler, projeler görüyorum. Bunlar genellikle standart olmayan bakışları ve çözümleri olan genç sanatçılar. Türkiye’de kaliteli galeriler var, sanatçıları Avrupa’da tanıtmak için uğraşıyorlar. Bu şekilde yaklaşımların meyvesi olarak çok yakında dünyanın en büyük galerilerinde daha fazla Türk sanatçı görebileceğimize eminim.

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Tema oluştururken hangi konuları işliyorsunuz?

Dünya'nın ekolojik durumuna ilgi çekmek için yaptığım tematik bir dizi esere aittir. Ne yazık ki, tüm insanlar ekolojik dengenin korunması konusuna bilinçli olarak yaklaşmıyorlar. Benim görevim, izleyicinin dikkatini gerçekçi bir doğa parçasıyla çekmekti. Peki neden balinalar ? Balinalar dünyayı soğutmaya yardım eder. İnekler ve diğer geviş getiren hayvanlar metan üretirken - iklime zararlı sera gazı - balinalar bu gazı emer. Böylece balinalar ekolojik dengeyi korumak için doğal bir alternatiftir.

Sanat tarihinde sizi etkileyen akımlar, dönemler hangileridir? Sanatçılar kimlerdir?

Benim için Marinizm akımının önde gelen ressamı dünyaca ünlü Ivan Aivazovski'dir. Onun resimleri, denizin tüm gücünü ve ihtişamını çok net bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Aivazovski’nin resimleri bazen çekici bazen de yıkıcı karakterlidir, ancak her durumda her zaman güzel ve duygusaldır.

Sanatınızı icra ederken çok detaylı çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Sanırım evet, çünkü çalışmalarımın çoğu gerçekçilik tarzında yapıldı. Gerçekçilik gradyanlarının istenen etkilerini elde etmek her zaman uzun zaman alır.

Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Sergide eserlerime bakan izleyicileri her zaman merakla izliyorum. Çoğu zaman, “bu” resmin çok büyük bir tuval üzerinde olmasını istediğim hakkında bir yorum duyuyorum.

Kişisel sergi açtınız mı? Nerede açtınız? Sanatseverler tarafından beğenileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayır, henüz kişisel sergim olmadı. Elbette İstanbul. Muhtemelen bunun nasıl heyecanlandığını çok iyi bildiğim ve böyle anlarda sevdiklerinin desteğine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bildiğim için. Eserlerimin teması deniz temasıdır, bu hiç kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir yöndür.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

Benim için ağdaki tanıtım aracı İnstagramdır. Evet, şu anda dünyanın dört bir yanındaki galeriler bu sosyal ağı hem sanatçıları bulmak hem de sanat satmak için kullanıyor.

Yurt içi ve yurt dışı sergilere katılıyorsunuz… Değerlendirme yaptığınızda eserler ve sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

Evet, severek. Neredeyse her ay sergilere katılıyorum. Bu yıl gerçekleşen birkaç yabancı sergiye ev sahipliği yaptım İsviçre'de ve Fransa'da. Bodrum'da mevsimlik bir sergi ve İstanbul'da bir dizi sergi de vardı. Hala çevrimiçi sergiler var, ancak sabit sergileri tercih ediyorum. Çünkü insanlarla kişisel iletişimden büyük zevk alıyorum.

Bazı zamanlarda ilhamla ilgili zorlanmalar yaşandığını birçok sanatçıdan duymuştuk. Sizin de bu tür zorlanmalar yaşadığınız oluyor mu?

Elbette, bu bazen her sanatçının başına gelir. Bu korkutucu değil, sadece ne yaptığını ve kendini ve eserlerini nasıl geliştireceğini yeniden düşünmek için iç gözlemin zamanı geldi. Genellikle benim için uzun sürmez, kendime yer veriyorum ve yeni güçlerle çalışmaya geri dönüyorum.

Katılım sağladığınız sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Elbette, herhangi bir eylem bile sonuç verir. En küçük adımlar bile amortismana tabi tutulmamalıdır.

Gelecek günlerde katılım sağlayacağınız sergi var mı? Sanatseverlere bilgi olur…

Evet, yılsonuna kadar birkaç sergi planlanıyor. Bunlardan biri bu hafta gerçekleşecek 5 Kasım - 9 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul - Ortaköy’de bulunan “ORTAKÖY TARİHİ HÜSREV KETHÜDA HAMAMI’nda”. Ve Aralık ayına bir tane daha atandı.

Yakın zamanda katılmış olduğunuz sergi var mı? Bilgi verirseniz sanatseverlere eserlerinize dair duyarlılık olur…

Evet, kişisel sergiye katıldım Kadir Ablak. Ve Kasım ayında karma sergiyi IAAF çok bekliyorum.

Son olarak hayata dair temel felsefeniz nedir?

Felsefe: Bu dünyada kimseye zarar vermemek. Desteklemek ve iyiliği verebilmek…