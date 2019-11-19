EĞİTİMCİ YAZAR ELÇİN IŞIDAN YAZIYOR…

ASLI MERCAN SARI

O İstanbul doğumlu, İstanbullu. Ailesine, dostlarına, sevdiklerine bağlı mesleği eğitimci olan neşeli, bol kahkaha atmayı seven biri. Samimiyetini, duruşunu sevdiğim en güzel insanlardan. Hani hayat yolunda yürürken insanlar kendini ele verir, bir yüzü daha vardır arkasında. Net hiçbir iki yüzü olmayan gördüğünüz gibi dobra bir insan. İmza günlerine ve ödül törenlerine soluksuz koşan, başarılı yazar Elçin Işıdan’dan bahsediyorum. Işıdan ile Önce Vatan Gazetesi okurları için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hala kuzusu Lena’dan bahsettik. Muhteşem gurup Gece Yolcularının kitabı “Üzüm Çekirdegi”ne desteğinden bahsettik. Evlilik yolunda ilerleyen Elçin Hanım’ın hayatının en güzel “Evet”in den bahsettik. Ve yakında Çocuk Kitabı ile tekrardan sizlere merhaba diyecek. Hepsini bu güzel röportajın içine sığdırdık.

Yazar Işıdan, Aslı Hanım; maalesef okumayı sevmeyen bir milletiz gerçekten. Bu üzücü. Özellikle gençler açısından düşündüğüm de üzülüyorum. Yaşadığımız sosyal çevre içerisin de sosyal medya bu kadar popülerken onları bundan uzak tutmak sanırım zor. Örnek alacakları insanlar zaten başta bununla yoğrulmuşlar ve dışarıya verdikleri fotoğraf tam da özendirici boyutta. Ben anne ve babasını kitap okurken gören bir genç görmedim ya da özendirilen bir tablo. Sanırım biz yetişkinlere biraz iş düşüyor. Üzüm Çekirdeği üzerinden konuşursak kitabın tamamı her sayfasın da ki yazılan olaylar tamamıyla hayatta karşılaştığım yaşanılan olaylardan ibaret. Tabi ki bunları yazarken küçük nüans farklılıkları oldu elbet. Fakat insanlar okurken kendilerine örnek almalarını da istediğim için konu bitişleri uyarıcı niteliğin de oldu diyebilirim. Ben kitabımın çoğunu Ege sahillerinde yazdım. Üzüm Çekirdeği benim gözümde İzmir kokar. Alaçatı kokar. Yazarken daha ziyade en özel yerleri tercih ederim. Benim için özel yerler. Cümleler ruhumdan kaleme akar gider.

Canım İzmir’e hürmetle.

İfadelerini kullanan sevgili Elçin Işıdan o güzel yazın yolculuğu ve yeni projelerini bizlere anlattı.

İşte Üzüm Çekirdeği kitabının yazarı Elçin Işıdan ile gerçekleştirdiğimiz sohbet:

Söyleşimize klasik bir soru sizi tanıyarak başlayabiliriz miyiz kimdir Elçin IŞIDAN?

İstanbul doğumlu 38 yaşında yengeç burcu, ailesine, dostlarına, sevdiklerine bağlı mesleği eğitimci olan neşeli, bol kahkaha atmayı seven biri diyebilirim.

Kitabınızı çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz?

Aslında uzun yıllar içimde var olan bir şey kitap çıkarmak. Ama hani hep deriz ya doğru zaman. Hayatım da attığım her adım için doğru zamanı beklerken kitabımın da doğru zamanı 2017 yılında temelleri atılarak başlandı. Ruhumdan akan her cümleyi yazıya döktüm. Hayata bağladım ve insanlara sundum.

İyi ki…

Yaratıcı yazarlık kursları ile ilgili bir tecrübeniz var mı? Bu kursları faydalı bulur musunuz yazar olmak isteyenler için, yoksa yazmak daha çok yetenek midir size göre?

Evet, böyle bir tecrübeye sahibim. Katıldım. Daha teknik bilgiler edinmek adına. Fakat yazar olmanın en önemli olgusu kesinlikle yetenek. Yetenek diyorum çünkü bu iş gerçekten içten gelmeli. Nasıl ki şarkı söylemeye ya da resim yapmaya yeteneğe ihtiyaç duyuluyorsa yazmak için de yetenek önemli.

Yazın yolculuğunda ruh dünyası karakteristik mi olmalı?

Değişir. Göreceli bir durum. Yazdığınız kitapla alakalı bence. Karakteristik ruh dünyam olmadan yazılan çok kitaba şahit oldum. Bu duruma karışan yazarlara saygım sonsuz. Belki bende bir gün…

Son zamanlarda çok fazla gözler önünde olan, reklam uğruna, satış uğruna özellikle kitap çıkaran yazarlar var. Başarılıda oluyorlar bu bir gerçek. Bu husus hakkında düşünceleriniz?

Başarılı? Her başlangıç bir bitiştir. Onca emek veren insanların karşısın da bu duruma tepkiliyim açıkçası. Başarılı değiller bana göre. Neye göre başarılı. Bence ben bu konuda susma hakkımı kullanayım. Taşlanmak istemem.

Ben gece yazarım sevgili Elçin Hanım sizin yazma tarzınızdan bahseder misiniz? Mesela nasıl bir ortamda yazmayı tercih ediyorsunuz?

Ben kitabımın çoğunu Ege sahillerinde yazdım

Ben kitabımın çoğunu Ege sahillerinde yazdım. Üzüm Çekirdeği benim gözümde İzmir kokar. Alaçatı kokar. Yazarken daha ziyade en özel yerleri tercih ederim. Benim için özel yerler. Cümleler ruhumdan kaleme akar gider...

Canım İzmir’ime hürmetle

Kitabınızda kendinizden soyutlanmış karakterlerimi yoksa sizi yansıtan karakterlerimi anlatmak daha güzel geliyor? Yani eserlerinizin sizi yansıtması hoşunuza gider mi?

Yansıtıyor. Yansıtsın da. Valla hoşuma gidiyor. Çünkü böylece okuyucuyla daha samimi bir bağ oluşuyor aramızda. Yazıları okudukça beni anlayanlar, beni anladıkça doğruyu bulanlarla çoğalıyor etraf.

Kitabınızı yazmaya başlarken kurguyu önceden mi belirlersiniz? Yoksa bütün olay örgüsü siz yazdıkça mı gelişir?

Baştan zihnimde oluşur aslında tüm yazılar. Yazdıkça daha da gelişiyor tabi. Hatta yazdıkça çoğalıyor sayfalarımda ki tüm umutlar.

Yazmak sizin için hayat boyu sürecek bir serüven mi yoksa yazmayı bırakmayı düşündüğünüz bir zaman var mı?

Asla bırakmam. Bırakamam. Ruhum yazdıkça genişliyor. Sağlığım el verdiği sürece, okurlarım "gitme kal " dediği sürece devam edecek parmaklarım kalem tutmaya.

Eğitimci bir yazar olarak, edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir? Bu soruna ne gibi bir çözüm önerisi sunulabilir?

Gerekli değerin verilmediğini düşünüyorum. Nice ustaların sessizlik içinde boğulduklarını görüyoruz. Çözüm önerisi sunmak haddime değil onca usta varken. Ama biraz saygı, biraz değer bence her şeyi çözer.

Gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz?

Çocuk kitapları serisi ve aynı zaman da Üzüm Çekirdeği tadında kitaplarımın devamı projelerim arasında. Eylül 2020 de okuyucularıyla buluşacak. Aynı zaman da eğitimci kimliğimi devreye sokarak okullarda uygulamak istediğim ve şu an üzerin de çalıştığım bir proje var. Bununla ilgili planlarımı uygulamaya koymak istiyorum. Proje tamamlanmadığı için henüz şu an açıklamak istemiyorum. TV programı projem var. Çocuklarla ilgili uygulamaya koyacağım sürpriz bir projem var. Zaman içerisin de paylaşmak ve projelerde buluşmak ümidiyle.

Kitabınızı yazmaya başlarken olay örgüsü siz yazdıkça mı gelişti?

Ben yazdıkça gelişen kısımları oldu tabiî ki. Ama çoğunlukla her şey kafamda netti aslında. Net olan konuların üzeri ve içeriği yazdıkça gelişti desem sanırım daha doğru olur.

Kitap yazarken konuları nasıl seçiyorsunuz? Konu seçimi spontane mi oluyor ya da hayatta karşılaştığınız olaylardan etkilenip mi yazıyorsunuz?

Üzüm Çekirdeği üzerinden konuşursak kitabın tamamı her sayfasın da ki yazılan olaylar tamamıyla hayatta karşılaştığım yaşanılan olaylardan ibaret. Tabi ki bunları yazarken küçük nüans farklılıkları oldu elbet. Fakat insanlar okurken kendilerine örnek almalarını da istediğim için konu bitişleri uyarıcı niteliğin de oldu diyebilirim.

Üzüm Çekirdeği ile birlikte güzel bir okur kitlesi yakaladınız. Kitap ile sizce ilgili dönütler nasıldı?

Gerçekten umduğumdan daha fazla insana ulaştı Üzüm Çekirdeği. Bundan dolayı da aşırı mutluyum  Hiçbir şekilde olumsuz dönüş almadım. Kaldı ki alabilirdim de Bunlara çok açığımdır. Ama tam tersi insanların bu güzel tepkileri ve benim duygularımı beslemeleri beni daha da kuvvetlendirdi. Daha da güçlü kıldı. Okudukça kendi hayatlarına yazıları eşleştirdikçe insanlar.. ‘’ Beni eskiye götürdünüz ‘’ dediklerin de, hatta sarılıp ağladıkların da karşılıklı bütün duyguları içtenlikle yaşadıkça ben gerçekten çok mutlu oldum. İşte bundan sebep herkes benim için o kadar kıymetli ki.. Hepsinin tanıdığım tanımadığım herkesin yeri kalbimde çok derin. Var olsunlar.

Sizi yazmaya özendiren şeyler nedir?

Ben ilkokul çağlarımdan beri yazarım. Özendiren bir şey yok aslında. Tamamen içsel gelen duygular. Özenmekten ziyade insanın kendi içinde yaşattığı duyguların birleşimiyle yazmalı. Özendirmek evet belki olabilir ama özendirmek ve buna duyulan heves çabuk geçer bana göre. İçinden gelerek yaptığın her şey, yazmak gibi bana göre daha kıymetlidir.

Türkiye’de kitap yayımlamak zor mudur? Bir kitabı yayımlatmak için hangi süreçlerden geçmek gerekir?

Zor mu? Yani bence hayatta hiçbir şey zor değildir diye bir genelleme yapabilirim. Yayın evi ve yazar ikilisi açısından düşünürsek geçen süreçlerin zorluğu evet var. Ama bana göre yine aynı şeyi söylüyorum. Bu hayatta hiçbir şey zor değil. İstenildikten sonra, çaba sarf edildikten sonra her şey kolaydır.

Son zamanlarda birçok sosyal sorumluluk projeleri mevcut yazarlar arasında kimi görsem iyilik meleği bu husus ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sahiden mi yoksa reklam kokan hareketler mi?

Kahkaha attım şu an gerçekten Aslıcığım. Herkes iyilik meleği mi? Ne doğru söyledin. Bunu söylediğim için bazı arkadaşlarım belki bana tepki gösterecek ama gerçekten reklam kokan hareketler var içerisin de.. Bunu yapan insanlar önce etrafına faydalı olsunlar. Etrafında ki insanlara karşı iyiliği yapsınlar. Reklam kokan hareketlere gerek yok sanırım. Tabi bunun yanı sıra gerçekten gönülden yapılan tüm iyiliklere saygım sonsuz. Elleri dert görmesin.

Okumayı sevmeyen bir milletiz. Günümüzde gençlerin sosyal mecralarda çok zaman geçirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef okumayı sevmeyen bir milletiz gerçekten. Bu üzücü. Özellikle gençler açısından düşündüğüm de üzülüyorum. Yaşadığımız sosyal çevre içerisin de sosyal medya bu kadar popülerken onları bundan uzak tutmak sanırım zor. Örnek alacakları insanlar zaten başta bununla yoğrulmuşlar ve dışarıya verdikleri fotoğraf tam da özendirici boyutta. Ben anne ve babasını kitap okurken gören bir genç görmedim. Ya da özendirilen bir tablo. Sanırım biz yetişkinlere biraz iş düşüyor.

Eskiden yazarlar görünmezdi şimdi ki yazarlar şöhretli olma baskısı mı hissediyor?

Baskı mı? Kendi istekleri mi? Bilemedim. Bana kalırsa yaptığımız işe odaklanalım. Bırakalım bazı şeyler kendiliğinden doğsun, büyüsün. Bırakalım bazı şeyler yazarın kendiyle yaşasın. İçten olmayan ve kendi dışınızda yapılan her şey bir gün balon gibi söner, patlar gider. Emek her zaman diri kalır.

“Üzüm Çekirdeği” isimli kitabınız piyasada satışta. Genel tema ve içerikten biraz bahsedebilir misiniz? Meraklılarına isim Neden Üzüm Çekirdeği?

Üzüm Çekirdeği yaşanmışlıkların, yaşanılan olayların örnek alışının bütünlüğü. Her bir sayfasın da anlatılan hikâyeler yaşanmış aslında. Sadece küçük nüanslarla süslenmiş satırlar var  Herkes okudukça kendinden bir şey bulacak dedim. Gerçekten öyle de oldu.. Bu düşündüğümü duydukça, insanlar tarafından anlatıldıkça çok mutlu oldum.

İsim neden Üzüm Çekirdeği? Üzüm salkımının her bir tanesi avucunuzun içerisin de düştükçe hayatınızın hikâyeleri bir tanesini oluşturmakta. Nasıl şekillendireceğinize de siz karar vereceksiniz. Kitabı okuyanlar birli ki, kapak fotoğrafı da tamamıyla bunu anlatır.

Üzüm Çekirdeği şehirlerarası, hatta ülkeler arasında geziyor heyecan ve gururla izliyoruz sizin de heyecanınızı merak ederiz?

Üzüm Çekirdeği herkesin başucu kitabı, çantasının olmazsa olmazı. Bunu görmek beni inanılmaz mutlu ediyor Aslıcığım.

Geçen yıl röportajımızla bu yılki arasında çok büyük fark var sebebi ise size yüzünüze baktığımda gözleriniz yıldız saçıyor bizzat şahidim. Hayran bırakacak bir birlikteliğiniz var sanırım MAŞALLAH diyelim. Evlilik yakında Enver Bey ile söylemek istedikleriniz nelerdir?

Evlilik yolunda ilk adımı attık. Hayatımın en güzel Evet’i. Evlilik kararı aldım. Uzun zamandan sonra 22 yaşımda âşık olduğum Enver Bey ile bir araya gelerek hayal gibi bir birlikteliğe adım attım. Çok mutluyum ve seviyorum sanırım kelimeler yetersiz kalıyor burada Aslıcığım.

Ayrıca sıkı dostumdur Elçin Hanım. “Hanım” diye hitap ederken bile tuaf oluyorum. Aramızda bazı espiriler vardır. Mesele ben ANAYIM derim her zaman o ise HALAYIM ne var der? Tatlımı tatlı bir yeğeni var. Lena hakkındaki düşüncelerini sordum Elçinciğime?

LENA HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

Lena hayatımın dönüm noktası Aslıcığım. Aynı duygularla sana Hanım demeyi dostluğuma ihanet sayıyorum. Canımın cananı Lena. Hayatımda Değerli abimim bana bize sunduğu mucize. Hala olmanın duygusu bambaşka. Lena hayatımın en büyük parçası. Yüzüne bakınca, bir güldüğün de ayağımın ucuna kadar titrediğim. Halayım ben hala ( burada sesli güldüm)

Eşsiz gurup Gece Yolcuları da kitabınızı okuyup hatta sayfasında sizi paylaşanlardan. Neler söylemek istersiniz gördüğünüzde neler hissetiniz?

İlk çıktıkları andan itibaren hayranı olduğum grubun, Gece Yolcularının Üzüm Çekirdeği ile buluşması ve bana yaptıkları jest ve dönüşü unutmayacağım. O kadar mutlu oldum ve gurur duydum ki var olsunlar. Hep olsunlar.

Çocuk kitabınız çıkacak yakında Elçin Hanım hangi yaş çocuklarına ithafen olacak? Ne zaman çıkacak. Minik okuyucuları ve aileleri ne gibi sürprizler bekliyor?

EYLÜL 2020 ÇOCUK KİTABIM SİZLERLE

Çocuk kitabım 3 yaşından ilkokul 4. Sınıfa kadar olan öğrencilerimizi kapsayan içerikleriyle dolu bir kitap olacak. Hem eğitip, öğretecek hem de bilgilerle dolu hikâyelerle devam edecek. Yeni Eğitim- Öğretim dönemin de yani 2020 Eylül ayı itibariyle öğrencilerimizle buluşacak. İçeriğin de değerler eğitimi, eğitici kazanımlar ve harika resimlerden oluşan hikâyelerden oluşacak

Son olarak genç yazarlara tavsiyeler desem ve gündemde ısrarla kalmaya devam eden bir türlü bitmek bilmeyen çocuk istismarları, kadın cinayetleri ve hayvana şiddet hususunda neler söylemek istersiniz?

Yazarlara ve yazar olmak isteyen tüm gençlere en önemli tavsiyem bol bol okusunlar. Ufuklarını çok genişletsinler. Ben oldum demeden durmadan emek vererek yollarına devam etsinler. Yazmaktan asla çekinmesinler. Muhakkak ki ulaşacakları birileri olacaktır.

Çocuk istismarı, kadın şiddeti, hayvan cinayeti… Bunlara sebep olanları, bunlara izin verenleri ve bu duygularla beslenen herkesi Allaha havale ediyorum ben. Beynim, aklım, ruhum, bedenim asla böyle insanları kabul etmeyecek. Ve böyle insanlarla aynı atmosferi solduğum için de kendimden utanıyorum. Konuşacak çok şey var. Belki bir gün bir platform da doya doya haykıra haykıra konuşuruz bunları.

Sevgili Elçin Hanım teşekkür ediyor um bu güzel yazın yolculuğunda başarılarınızın devamını diliyorum. Kaleminiz her daim kavi olsun.

Bu sohbet için Aslıcığım sana çok teşekkür ederim. Harika dakikalar geçirmeme sebep olduğun için varol.

Okurlarıma ve sevdiğim herkese. Sonsuz teşekkürler. Sizler var oldukça, sevginiz bende yaşadıkça birliğimiz bozulmadıkça bizler BİZ olacağız.

HÜRMETLE…