Eğitimci bir şair: YAĞMUR ARABACI

“Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğu” kitabının yazarı Yağmur Arabacı ile bir araya geldik. Adaşımla kitabından, bestelediği “Bulanık Nehir” adlı şarkısından, hayallerinden, hayatından konuştuk. İki Yağmur uzun uzun sohbet ettik. Bu röportaj dilerim bize şans getirsin, okurlarımızın da iki Yağmur arasında tuttukları tüm dilekleri kabul olsun…

Hoş geldiniz Yağmur Hanım, nasılsınız? Adaşımla röportaj yapmak ayrıca mutlu etti beni açıkçası. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz?

Hoş buldum. Zarafet sahibi bir adaşımla röportaj yapıyor olmak beni de mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir edebiyat öğretmeniyim. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. MEB’de on yıllık bir öğretmenlik tecrübem var. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Denizcilik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi gibi farklı nitelikleri ve öğrenci profilleri olan pek çok lisede görev yaptım. Halen de MEB’e bağlı matbaa ve grafik alanlarında eğitim veren bir proje okulunda yönetici olarak görev yapmaktayım. Çeşitli dergilerde şiirlerim, öykülerim ve röportajlarım yayımlandı. Pandemi sürecinde bir şiirimi de şarkıya dönüştürdüm. Bulanık Nehir. Geçtiğimiz günlerde de yeni çıkarmış olduğum ilk şiir kitabım Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğu’nu okuyucu ile buluşturduk. Sizinle olan bu röportajımızın da kitabıma şans getireceğini umuyorum.

Yazmaya nasıl başladınız? Hep şiir mi yazıyordunuz en baştan beri?

Yazmanın iyileştirici bir gücü var. İnsan, bazen hayatın içinde kendini kaybediyor. Yazarken buluyor hatta daha başka yanlarını keşfediyor. Günümüz dünyasında her şeye çabuk ulaşıyor, çabuk tüketiyoruz. Uçurduğumuz güvercinler hep taklacı. Misal, Bulanık Nehir’de olduğu gibi “Kasa her zaman kazanırken aşk her koşulda kaybediyor.” Kıyıda seken taş misali, yüzeyde birkaç saniye kalmanın verdiği telaşla gelen küçük mutlulukların sıçrayış anı gibi var olmak. Edebiyat ise benim için bir direniş ve dağılmama hali. İnsan, var olma mücadelesi içinde kendine dönüp kendi ile hesaplaştığında, Venüs Yıldızı gibi kendi cennetinden kovulduğunda yüzünün yansıması “Diren, dağılma!” diyor sayfalara. Bu gücü fark ettiğimden beri şiir ağırlıklı yazıyorum. Yazmanın okulunu okudum ama içimde bu güç olmasaydı yazamazdım.

Şiire ilginiz nasıl oluştu? Hangi şairleri okursunuz? Nelerden ilham alırsınız?

En sevdiğim şiir, Turgut Uyar’ın “Geyikli Gece” adlı şiiridir. Kendimi bulurum. Geyikli Gece’yi arıyorum. Okumayan varsa onu okumadan ölmesin, derim. 2. Yeni Şiiri’ni ve şairlerini severim. Yalnızca şairler ile sınırlandırmayayım. Readıng Zindanı Baladı’nda geçen, çoğu kişinin Tuncel Kurtiz’in Ramiz Dayı karakteri ile anımsadığı “Oysa herkes öldürür sevdiğini/ Ama herkes öldürdü diye ölmez” dizelerinin sahibi Oscar Wilde, benim en sevdiğim roman kahramanının yazarıdır. DorianGray. Küçük Prens’ten hiç hoşlanmam. Fantastik romanları severim. Haruki Murakami, Ursula K. Le Guin okurum. Öykücü olarak Sait Faik Abasıyanık, Ferit Edgü…“ Sevmek, içini açmaktır.” diyen Oruç Aruoba’nın yeri başkadır bende. Türk edebiyatı ve dünya edebiyatı içinde genel olarak okuduklarım: Füruğ Ferruhzad, Sadık Hidayet, Edgar Allan Poe, Shakespeare, SylviaPlath, CesarePavese, Albert Camus, Oğuz Atay, Tezer Özlü, Orhan Veli, Attila İlhan, Ahmet Erhan, Küçük İskender, Ahmed Arif, Cahit Zarifoğlu… Geniş bir yelpazem var okumak konusunda. Listem uzar gider. Ruhumu etkileyen her tarz müziği de dinleyebilirim. Türkülerimizi severim, söylerim. Bulanık Nehir adlı bestelediğim şiiri pop-rock tarzında dinleyiciye sunmuştuk. İlham içimde var olan, okuduklarımla beslenen yeni bir kimlik, yaratıcı bir ben duygusu gibi.

Kitabınızdan bahsedelim isterim. Neden ismi “Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğu”?

Lahitte Bir Rölyefin Suskunluğu beni heyecanlandırıyor. Kitapta bir suskunluğun sese dönüşmesi var. Okuyucunun hayal dünyasını kamçılayacak şiirler var. Nar ağaçları, yakuttan kelebekler, panik ataklı mutantlar, ateş dağları, gece yürüyüşleri, Cenevizli kaptan-ı deryalar, küle dönen harfler, bulanık nehirler, karahindiba çiçekleri, kırlangıçlar, ebabiller, büyülü gerçekler… Hikâyesini içinde taşıyan, duygu ve düşünce dünyanızda çağrışım uyandıracak belki de okuyanını bir rüyaya uyandıracak zengin bir düş gücü, orijinal bir birikim sizleri bekliyor. İsmine gelince İtalya’ya bir seyahatim olmuştu. Pompeii’yi gezme fırsatı buldum. Oranın hikâyesini bilirsiniz. VezüvYanardağı’nın patlamasıyla taşa dönüşen insanlar… İnsanın taşlaşan bu görünümü beni fazlasıyla etkiledi. Derin bir suskunluğun tarihine karışan bu insanların acaba zamanında neler yaşayıp neler hissettiler, nasıl bir hayatları vardı, diye düşündüm. Günümüz insanını ve içimi de… Taşı metafor edindim. Hayatı, duyguları ve düşünceleri irdeleyen bir metafor oldu. Sonra Musa Heykel’i ve Michelangelo’nun hikâyesi geldi aklıma. Hepsi birden şiire dönüştü. O şiirde kitabıma ad verdi. En kıymetlisi de kitabımın kapak tasarımı oldu. Hollanda’da yaşayan Grafiker dostum Tolga Remzi Özçelik imzası taşıyan kapak Floransa’da çekilmiş bir fotoğrafın illüstre edilmesi şeklinde oluşturuldu. Taş görünümü verilmeye çalışıldı. Gerek renkleri gerekse lahit çağrışımları ile şiirlerim ile hayallerime uygun bir bütünlük taşıdı. Tolga Remzi Özçelik’e ve bu yolda beni motive eden eşi, çocukluk arkadaşım Dr. Çisem Gürel’e teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım.