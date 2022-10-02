Duygu SAĞLAMYÜREK ile Sanatçı Kimliğine Dair Röportaj...

ZAMBAK KARABAY

Duygu SAĞLAMYÜREK “Seramik eski çağlardan günümüze günlük yaşantımızın büyük bölümünde yer almaktadır. Ana malzemesi toprak olan seramik mimari öğelerden, dini idollere, mutfak ve süs eşyalarından, tabletlere kadar her yerde kullanılmaktadır.

Seramik çocuklarımız için sanat dalı olmasının yanı sıra yaratıcılıklarını geliştirecekleri, el kaslarını güçlendirecekleri en önemlisi kendilerini ifade edecekleri bir yol göstericidir. Çamuru şekillendirirken dikkat becerileri gelişecek, odaklanmayı öğreneceklerdir. Toprağın sakinleştirici özelliği, hayal gücüyle birleşince çocuklarımızın yaratıcılıklarının nasıl açığa çıktığını keyifle izleyeceğiz” diyor… Ve kendisine sanatına dair sorularımı soruyorum…

Duygu Hanım merhaba…

Merhabalar, öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Hepimiz ne kadar iyi isek ben de o kadar iyiyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İstanbul Sarıyer de bulunan atölyemde keyif ve keşif yolculuğuma devam ediyorum.

Tam olarak mesleki statünüz nedir?

Seramik teknikeriyim. Trakya Ünv. E.M.Y.O Seramik bölümü mezunuyum. Bunun yanı sıra fırsat bulduğum her an çeşitli kurs ve eğitimler aldım. Quilling, ahşap boyama, seramik ve resim dallarında.

Seramik eserler ve heykel yapmaya ne zaman başladınız?

Seramik sanatı ile tanışmam okul yıllarıma dayanıyor. İlk atölyemi 2002 yılında Duygu Sanat Evi adı ile Marmaris’te açtım. Üretmeyi çok seviyorum. Çamur yaşantımın bir parçası halini aldı. Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Sanatçı kavramı günümüzde her alanda kullanılır oldu. Ben kendimi bir sanat ile uğraşıyorum diye nitelendirmekten daha keyif alıyorum. Bana göre sanatçı kavramı kutsal bir anlam taşıyor. Bunun için yıllarını vermek, kalıcı eserler bırakmış olmak ve yaptığın işten kaygı duymamak çok çok önemli.

Birçok farklı göreviniz nedir bunlar?

Seramik objeler tasarlıyorum. Sergi ve fuarlara katılıyor, workshop kurslar düzenliyorum.

Seramik sanatçısı olmak için ne yapılmalı?

Eğitimin her alanda kişiyi öne çıkaracağına inanıyorum. Teknik bilgileri öğrenmek adına gerekli olduğunu savunuyorum. Yeteneğiniz yoksa kendinizi ve başkalarını taklit edersiniz. Benim kendimde gözlemlediğim yaşanmışlıkların, severek uğraşın ve üretirken kaygı duymamamın beni ileri taşıdığına inanıyorum.

Sanatçı kimliğiniz ile neler yapıyorsunuz?

Haftanın belli günlerinde workshop kurslar düzenliyorum. Bildiklerimi, işlerimi paylaşmayı seviyorum.

Seramik sanatı nasıl olmalı?

Seramik sanatı topraktan var olmuş biçim, renk ve doku ile şekillendirilen, özgün bir sanat dalıdır. Farklı renk ve türden çamurla çalışıyorum. Elle şekillendirmeyi tercih ediyorum.

Ne tür seramik ve heykel yapıyorsunuz?

İşlevsel formlar, figüratif seramik objeler ve heykeller tasarlıyorum.

Farklı türlerde çalışmalarınız var… Neler yapıyorsunuz?

Ürettiğim amaç ve yaşama bakışımla ilintili aslında. Konu bazlı çalıştığımda verdiğim mesajı kişinin yorumuna bırakmayı seviyorum. Ben hikayemi biliyorum. Karşımdakinin benzer bir duygu anlatması yada beğenisini dile getirmesi hoşuma gidiyor.

Sanatınızı icra ederken nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Her zaman değil. Araştırma yapmayı, çalışacağım figürlerin hikayeleri varsa okumayı seviyorum. Örneğin Afrika temalı çalışmalarımda kabile yaşantısı çok ilgimi çekiyordu. Hikayelerini okumakta bir o kadar güzeldi. Bu işlerimle bütünleşmeme katkı sağladı.

Katılmış olduğunuz sergilerde nasıl eleştiriler alıyorsunuz?

Olumlu ve sıcak eleştiriler alıyorum. İşlerimin beğenilmesi her uğraş verenin olduğu gibi benim de hoşuma gidiyor. Birbirimizi hiç tanımadığımız halde sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi diyalog kuruyor olmamızda cabacı.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız hesabınz nedir?

İnstagram hesabım @duyguseramik

Web adresim www.duyguseramikatolyesi.com

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Malum Pandemi dönemi için neler söylemek istesiniz?

Pandemi dönemi beni olumlu yönde etkiledi. Daha çok evde kaldık. Bu yüzden daha üretken bir süreç oldu.

Katılmış olduğunuz sergiler nelerdir?

Yeni işler, yeni yüzler tanıyorum. Meslektaşlarım ile ürettiklerimiz adına fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu açıdan birbirimize fayda sağladığımızı düşünüyorum.

Yaptığınız sanat eserlerini yazar mısınız?

Evet. Maddi manevi beklentimin üzerinde giriş yaptığıma inanıyorum.

Yakın zamanda katılımlarım…

IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi

Eklemek istedikleriniz…

Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Seramik sanatına olan ilginin artışı hoşuma gidiyor. Toplum olarak tüketmeye fazlası ile alışık olduğumuz için, üreten insanların daha da çoğalmasını diliyorum.

Katıldığım Sergi ve Fuarlar

Galerie D’art La Visione Karma Sergi SALVATORE

Galerie D’art La Visione Karma Sergi DIVINE EXHIBITION

Karl&Ein Art Gallery Karma Sergi MUTLU PATİLER

Artcontact İstanbul 2. ÇAĞDAŞ SANAT FUARI