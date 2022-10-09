DUVARLARA HAYAT VEREN DOĞAN GÜNEŞSU

Nezahat GÖÇMEN

Doğan Güneşsu kimdir? Sezginizizn rehberlik etmesine kaç yaşlarında karar verdiniz?

-Ben Doğan, 6 yaşından beri İstanbul Tuzla’da ikamet etmekteyim. ilk orta ve lise öğrenimimi Tuzla da tamamladım. Çocukluğumdan beridir hep resim ve boyaları bir ilgim oldu lise bittikten sonra alçı oyma işleri ile uğraştım duvarlar da kabartma işler yaptım daha sonra bu kabartmalari farklı renklerde boyalarla renklendirme yaptım ilk yaptıklarım biraz uyumsuz olsa da inancımı asla kaybetmedim.

Duygu, düşünce ve estetik yaşam biçiminiz ve duvar süsleme sanatının sizin hayatınızdaki doğuşunu anlatın bize.

-Daha sonra İtalyan boya ile tanıştım renk ve dokuları vermek alçı dan daha kolay ve doğru malzeme olduğu için ona yöneldim Tabi Türkiye şartları biraz kısıtlı imkanlarla ürünleri temin edebiliyorumdum Ve yurt dışı firmaları keşfetmeye başladıkça urun zenginliği ve benim hayal gücüm de zenginleşti

Ve dekoratif boyayı daha sanatsal bir yere taşımak için bir çok çalışma yaptım şuan birlikte çalıştığım bir ressam arkadaşla duvar resimleri ve italayan boyayı birleştirdik. Sonra duvar heykelleri yaptım ve mandala duvarı yaptım.

Duvarlardaki yazılar okunur, duvar resimleri konuşur mu?

-Aslinda her yaptığım uygulama kişiye özel, kişinin ruh halini ben duvara yansıtıyorum bu yüzden duvar yazıları ve resimler konuşur.

Fırçalarla; hasret, özlem, öfke anlatıyor musunuz? Duvar heykeli nasıl yapılır? Evin tüm odaları için uygun mu? Renk, açı özelliğini kimlerle birlikte karar veriyorsunuz?

- Mandala duvarını musterilerimin talep isteklerine göre şekillendirdim, “Her duvarın bir hikayesi var.” sloganı ile bu yola çıktım. Bir birini taklit eden değil kişiye özel duvar tasarımları yapmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Şişli Merkez Mahallesi, Sıracevizler Caddesinde hayalimdeki magazayı açtım. Dünyaca ünlü boyalarin satisini yapmakla birlikte boya renkleri ile ilgili genis bir renk yelpazesi sunuyorum. Bir çok duvar uygulama örnekleri mevcut .

İç duvarlara sanatsal simgeler katarak graffiti sanatı mı uygulanıyor? Duvara baktığınız anda duvardaki heykeli görüyor musunuz?

-Aslında tam olarak graffiti sanatını içinde barındıran ve duvardaki heykeli görmekle birlikte duvar dokusu ve heykelin uyumu daha çok dikkat çekiyor.

Duvar yazıları mizahi bakıştır. Duvar heykellleri ve düşündürdükleri nelerdir?

-Duvarlara her zaman içini dökebilirsin. Herkes için yazılmış, cizilmiş, kabartılmış olan vardır. Sonra herkes kendi yolunu çizer. Duvar heykeli kişiye ve mekana özeldir. Kişiye özel renk ve doku ile çalışıyoruz. Kişiye özel tasarımlar o mekanın ruhunu yansıtır. Mekan içerisinde gözler duvarı ile buluşur ve heykel ile iç konuşma başlar. Alır götürür bir yerlere…

O, heykel için gelmek ister mekana.

Duvar kağıdı ötesinde neler oluyor? Duvara bakarak mı düşünüyorsunuz?

-Duvar kağıdı daha çok fabrikasyon ve birbirini tekrar ediyor, fabrikasyon bir seri üretime tabi. Traverten dokusu, mat ve parlak renkler duvarlarda dans eder. Duvar tasarımları; duvar dekarosyon ve modelleri kişiye özel ve asla birbirini tekrar etmiyor. Dekoratif duvar sıvama tekniği ile duvarlarınız daha dekoratif. Heykelsi objelerle de sanat eserleri yaşatıyoruz duvarlarda.

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Yaptığınız bir duvar çalışmasını iki dize ile anlatirmisiniz?

-Hayallerinizi el emeği göz nurumla şekillendiriyorum.

“Duvarlar dile gelse,

Heykeller konuşsa…”

Zamanın sonsuz çarkında duvarlarda muhteşem eserler bırakıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Hayaliniz nedir?

-Teşekkürler beni çok mutlu ettiniz . Aslında en büyük hayalimden ziyade en büyük hedefim hep daha iyiye ve yapılmamış olan tasarımları yapmak. Duvarlar büyük bizler yanında küçük. İşte orada en büyük hayallerimizi canlandırırız. Duvar büyük biz de içinde büyüyoruz.

Toplumun ilgisi nedir? Bütçeyi zorluyor mu?

-Çok fazla talep var insanlar ilgi görsteriyor duvar kağıdı sanan var kaplama bir ürün sanan var bütçeyi zorlamıyor .

Kurumlara farkındalık oluşturma amaçlı yaptığınız sanatsal çalışmalar var mı?

-Başında da dediğim gibi mekana ve kişiye özel tasarımlar yaptığımız için her işimiz aslında sanatsal çalışmalar.

Ekip çalışmalarında kimlerle yol alıyorsunuz? Koleksiyon oluşturdunuz mu?

-Ekipde ki arkadaşlar yıllardır birlikte yol aldığım ailem dediğim işinde uzman sürekli işlerine arti katan bir ekiple hareket ediyorum. Bir çok uygulama örnekleri mevcut aynı zamanda dönemin koşullarına göre kendini yenileyen yeni çalışmalar ekliyoruz yelpazemize . Mekanlara yaptığımız duvar tasarımları nın hepsi koleksiyonumuzdur.

Bir çok projede imzanız oldu. İçinde bulundupunuz veya bulunabileceğiniz projelerden bahseder misiniz?

-Bir çok projede bulunduk bir kısmını sosyal medya hesaplarında paylaştık. Yapmak istediğim proje desem daha doğru olur sosyal sorumluluk projelerde olmak beni daha çok mutlu ediyor. İtalyan boya firması ve kendi kurmuş olduğum marka ile iz bırakmaya çalışıyorum. Firmanın kuruluşundaki en büyük ilkem mutlu işler mutlu müsteriler, yaptığımız tüm işler bizim için özel.

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Yaşama duvarlardan bakan, bir odayı, duvarları değiştirme gücünü kendinde bulan

Doğan Güneşsu ’ya başarılar…