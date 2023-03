DÜNYAYA AÇILACAĞIM

RÖPORTAJ: HABİB BABAR

Oyunculuk onun çocukluk hayaliydi… Öyle ki okuldan çıkar çıkmaz soluğu sinemaların önünde alır ve sinema önünde asılı film afişlerine bakıp hayallere dalıp giderdi… Tek hedefi gelecekti başarılı bir sinema oyuncusu olmaktı Abdullah Solmaz’ın… Okulun bitmesiyle attı çantasını omuzuna çıktı gurbet yoluna… Geldiği İstanbul’da gittiği cast ajanslarının kapıları yüzüne kapandı. O yılmadı, bir işe girip çalıştı. Kazandığı paralarla oyunculuk eğitimi aldı Solmaz, sonunda azmin karşılığını rol aldığı tarih, diziyle aldı… Dizilerdeki muhteşem performansıyla kısa sürede isminden söz ettirdi Abdullah Solmaz, özellikle tarihi dizilerin vazgeçilmez isimleri kervanına katıldı. Tek hedefinin sinema dünyasında kalıcı olmak olduğunu dile getiren genç oyuncuyla dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli sohbetimize…

OYUNCULUK HEVESİ NASIL BAŞLADI?

Abi ben 1997 yılında Iğdır’da memur bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul ve Lise eğitimimi Iğdır’da tamamladım. Oyunculuğa karşı büyük bir hevesim vardı. Ancak ailem oyuncu olmama karşı idi. Bu anlamda bana hiç destek olmuyordu. Bir gün bavulumu hazırlayıp İstanbul’un yolunu tuttum. Oyunculuk ajanslarına müracaat ettim. Kapılar nazikçe yüzüme kapandı. Baktım bu iş böyle yürümeyecek. Hiç zaman kaybetmeden bir iş buldum kendime. Kazandığım paralarla mankenlik eğitimi almaya başladım. Bu eğitimle birlikte deri ceket ve mont defilelerine çıktım. Daha sonra Cemil İpekçi ile çalışmaya başladım.

SONRA NELER OLDU?

Çocukluk aşkım olan oyunculuk için kolları sıvamaya başladım. Aksiyon akademilerinden kılıç, ok, at mızrak, dövüş ve dublörlük eğitimini aldım. Amacım tarihi dizilerde oynamaktı. Hemen başvurdum ve yapımcılar anatomime bakarak dizilerde bana yer verdiler.

TARİHİ DİZLERLE KAMERALARA ‘MERHABA’DEDİM

HANGİ DİZİLERDE OYNADIN?

Benim kameralarla tanışmam tarihi dizilerle oldu. Benim en büyük hayalimdi tarihi sinema filmi veya dizlerde yer almak. İlk Seddülbahir 32 saat, daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan, Filinta, (Kuruluş Osman, Destan, Yalnız Kurt , Barbaros Hayrettin Sultan’ın Fermanı başta olmak üzere birçok projede yer aldım.

PEKİ YENİ BİR PROJEN VAR MI?

Evet bir süre önce çekimlerini tamamladığımız ‘Kuşların Öğrencisi isimli belgeselde rol aldım. Bu belgeselin ortak yapımcısıyım. Tabii aynı zamanda başrolde de ben oynadım.

OYUNCULUĞUN SENİN İÇİN DOĞRU MESLEK OLDUĞUNU NE ZAMAN ANLADIN? BİR KARAKTERE HAYAT VERMENİN EN HEYECAN VERİCİ YANI NEDİR?

Henüz her şeyin çok başındayım. Bir şey anladığımı söyleyemem. Zaten oyunculuktan bir şey anladığım an onunla amacımı bitirmişim demektir, bunu neden isteyeyim.

BİR OYUNCU OLARAK TOPLUMDA BİR GÖREVİNİZ OLDUĞUNA İNANIYOR MUSUN?

Bir oyuncu olarak değil de, bir insan olarak toplumda bazı görevlerimiz olduğuna inanıyorum tabii ki. Oyuncular gibi göz önünde iş yapan insanlar olarak bu duyarlara daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

DÖNÜM NOKTAMI İLK İŞİMDE YAŞADIM

BUGÜNE KADAR YER ALDIĞIN PROJELERDE SENİN DÖNÜM NOKTAN OLAN VAR MIYDI? YOKSA O ZAMANI HALA BEKLEDİĞİNE Mİ İNANIYORSUN?

Dönüm noktamı ilk işimde yaşadım. Tabii ki her mesleğin belli zamanlarda belli dönüm noktalarının olduğuna inanıyorum. Ve mutlaka başka bir dönüm noktamın daha bir yerlerde beni beklediğini biliyorum.

HER OYUNCU BİR SİNEMA FİLMİNDE OYNAMAYI İSTER. SENİ NE ZAMAN BEYAZPERDEDE GÖRECEĞİZ?

İnandığımız doğru proje olduğunda, beyaz perdede kendimi görmeye hazır hissettiğimde yer alacağımı düşünüyorum. Aslında birkaç sinema filmi teklifi aldım ancak, benim

DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANAN DİZİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN? BÖYLE BİR PROJEDE YER ALMAK İSTER MİSİN?

Tabii ki sektörün açılan farklı platformlarını destekliyorum. Bana göre bir şey olursa neden olmasın.

KAMERA ÖNÜNDE OLMAK EN BAŞTA BANA ÇOK GERGİN HİSSETTİRİYORDU

KAMERA ÖNÜNDE OLMANIN HİSSİYATLARINDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

Kamera önünde olmak en başta bana çok gergin hissettiriyordu. İler ifadeni, her hareketini milyonlar seyrediyor. Kolay bir psikoloji değil haliyle. Tabi zamanla alıştım ve kamerayla en yakın arkadaş olabilmek için çabaladım. Şu an bir rahatlığa sahibim kamera karşısında. Elbette gelişim bitmez bizim meslekte. Her an kendinize yeni şeyler katmak zorundasınız. Kamera önüyle ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum ben de. Sürekli yeni şeyler deniyorum. Genel olarak kamera önünde olmak tarif edilemez bir hissiyat. Bazen garip hissediyorum düşününce. Bir taraftan beni kimse görmüyor, bir taraftan bütün dünya görüyor gibi. Bilmiyorum, bana hep güzel hissettirmiştir kamera önü. Hayatım boyunca da orada olmak için çabalayacağımdan şüphem yok.

HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Oyunculuk ve modellik hayallerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum. Başarılarımla ülkemin ismini Dünyaya duyurmak istiyorum. Oyunculuğuma güveniyor ve bunu da başaracağıma inanıyorum.

Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Bana böyle bir imkan sağladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum Habib abi. İnanın çok mutlu oldum ve büyük keyif aldım.