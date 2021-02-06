Dünden bugüne Yılın Mücevher Tasarımcısı Janset.. 

HASRET D. DELİER

Globalleşerek büyüyen Türk markaları denince ilk akla gelenlerden biri GlobalLoveMark Mücevher Tasarımcısı ve Heykeltraş Elif Janset Kılıçtaş.

2019 ve 2020'de İstanbul Şehir Ödülleri Yılın Mücevher Tasarımcısı ödülünü alan başarılı tasarımcı Janset'i tanıyalım.

Janset kimdir?

Elif Janset Kılıçtaş, ilk mücevher sektörüne liseyi bitirdiği yaz döneminde girdi. Çocukluk döneminden itibaren aile bireyleri tarafından yetenekleri, sanata olan ilgisi desteklenerek tasarladığı giysiler ve mücevherler hayata geçirilsin ve zanaat aşamasını da idrak etsin diye kapalıçarsıda o zamanlar küçük bir atölye olan Sevan Bıçakçı Atölyesine kuyumculuk eğitmenleri Mehmet Kabaş ve Tamer Kızılağaç tarafından yönlendirildi.

Çalışmalarını gören diğer firmalar tasarımları fazla aykırı bularak kendisi ile çalışmak istemezken onların aksine Sevan Bıçakçı hemen kendisi ile başlamasını istedi. Kapalıçarsının o büyülü atmosferine girdikten bir ay sonra Sevan Bıçakçı ve Bıçakçı’ nın o zamanlarki ortağı Osmanlı Koleksiyonu hazırlamasını istedi.

İlk aklında belirenler padişah kavuklarıydı, tasarlıyordu ve her tasarladıgını Sevan ustası çok beğenip atölyede üretimine başlatıyordu. O atölye Janset’e yalnızca imalatı öğretmedi. Kapalı çarsı adabını, hiçbir okulda öğrenemeyeceği o muazzam kültürü de öğretti.

Ustası ona hala her nasihat ettiğinde kendisini gözleri dolarak dinleyen Janset 2005 senesinde henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen Ayasofya Müzesin de kendi adına İlahi Döngü isimli bir Mücevher sergisi açtı.

Hemen sonrası Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Heykel bölümünü kazandı ve notları yüksek olunca ikinci bölüm okuma şansı yakaladı. Tekstil Sanatları Moda Tasarımı bölümünde ikinci diplomasını alma hakkı kazandı. Ancak Janset’i kapalı çarsıdan hiçbir şey uzaklaştıramamıştı, okulunun yoğun eğitimi bile.. O okul çıkışlarında mücevher işine devam etti. Bu süreçte karma heykel sergilerine katıldı.

2012' de Pera Müzesin'de Trienal kapsamında “Dünyayı Gezen Çantalar “ isimli karma sergide, müze kurulu tarafından beğenilen çanta tasarımı görsel basında ve sergi afişlerinde kullanıldı.

Yine aynı sene İSTANBUL FASHION WEEK TUVANA BÜYÜKÇINAR defilesindeki tüm takıları tasarladı ve üretti, logosu eşliğinde İfW de defilesi gerçekleşti.

2012 senesinde üniversiteden mezun olunca 2013 yazında Kapalı çarşı bölgesinde Hadım Hasan Paşa Medresesin'de ilk dükkanını açtı. Yine aynı sene Janset, ustasının markası adına Sevan Bıçakçı’nın özel müşterilerine her sene gönderdiği obje tasarımı ve imalatını top gibi formlu nar, metal yapraklı bir lokumluk olarak tasarladı.

2015-2018 yılında İstanbul S. Zaim Üniversitesin'de Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Bölümünde Master eğitimini tamamladı.

2018 yılında da Bebek'de bir mücevher ve sanat butiği açtı. Burada kişiye özel mücevherler, kurumsal objeler tasarlanmakta ve aynı zamanda Heykel, Resim eğitimleri verilmekte.

Koleksiyonlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Koleksiyonlarımın genel özelliği aslında bağlantılı görünmese de bir araya geldiklerinde aynı dili konuşmaları. Anlamlarının olması, kişiye özel hisler uyandırması. Sanat ve zanaatı bir arada sunması.

Janset Jewellery markasının kuruluş öyküsü nedir?

2012 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra 2013 yılında Hadım Hasan Paşa Medresesin de ilk mücevher dükkanımı açtım. Burada bir süre çalışmalarıma devam ettikten sonra 2018 yılında da Bebek bölgesinde mücevher ve sanat butiğimi açarak kişiye özel mücevherler tasarlamaya ve heykel resim eğitimleri vererek insanların ruhlarında yüzleşemedikleri mevzularla onları sanat aracılığı ile rahatlatma yolunu da mekanıma dahil ettim. 2019 ve 2020 de İstanbul Şehir Ödülleri töreninde Yılın Mücevher Tasarımcısı ödüllerini aldım.

Kapalı çarşıda imalatlarım sürmekte. Haftanın 1 günü Kapalı çarsıdayım. Benim için inanılmaz bir bayram sevinci oraya gideceğim günler.

Markayı büyütürken hangi aşamalardan geçtiniz?

Markayı büyütürken son derece zorluklar çektim ve çekiyorum da. Anneler çocuklarını büyütürken tıpkı benim tasarladıklarıma duyduğum hassasiyetimle yaklaşıyorlar görüyorum yani bir farkı yok benim için onların hissinden. Ya onu çalarlarsa, ya o hak ettiği yerde olamazsa, ya hak ettiği taşlarla taçlanamazsa. Benim evlatlarım onlar anlayacağınız, ruhumdan bir parça. Takdir edersiniz ki sanat ve tasarım maddi manevi zorluklarla mücadele ederek ortaya çıkıyor. Eğer hazır bir şeylerin tam da üzerinde değil de kendi çabanızla ve yetenekleriniz doğrultusunda bir şeyler yapıyorsanız geldiğiniz nokta paha biçilemez.

Janset Jewellery tüketiciye neler vadediyor?

Öncelikle özgün, kaliteli ve hakikaten kendilerine aitlik hissi taşıyan tasarımlar sunmak amacımız. Her şeyden önce kullanabileceği ve kendisine iyi gelen mücevherleri kendilerine ulaştırmak hedef.

Janset Jewellery hedef kitlesi nasıl yaşar? Kimdir?

Janset Jewellery hedef kitlesi, sanata ve zanaata inanılmaz saygı duyan bir kitle. Lükse doymuş ve yenilik arayan, kendini özel hisseden eğitimli bir kitle.

Sanat aktivitelerini takip eden, okuyan, akademik eğitimlerini tamamlamış, ne istediğini bilen bir kitle.

Türkiye dışı kullanıcıya hitap ediyor mu?

Yurt dışında da birçok kişiye özel mücevher tasarımları yaptım. Rusya, Beyrut, New York..

Türkiye'de ve Dünyada hangi ülkelere ulaşmayı hedefliyor?

Türkiye’de zaten olunabilecek en ihtişamlı şehirdeyim bir tasarımcı ve heykeltıraş olarak. Dünya da İtalya’da, Londra’da ve New York’da corner oluşturmak hedeflerim arasında.

Janset Jewellery 5 yıl içinde büyüme hedefleri nelerdir?

Prensip olarak planlı hedefler yapmayı sevmem. Zaman ve olaylar nereye ilerletiyorsa onu iyiye çevirmeye çalışırım. Çünkü yaşam insanların sadece oynadığı bir film senaryosu, sadece yönetmenime ve senaristime inanıyorum ve bana daima en iyi rolü vereceğine dair dua ediyorum.

Markam hem Türkiye’ yi temsil eden bir marka olsun hem de çerkes kökenli olduğum için benim yükselişim aynı zamanda kendi geldiğimiz Kafkasya topraklardaki ırkıma da gurur olacaktır.

Yani sadece kendim için değil yaşadığım topraklara da gurur olacak bir marka olmak duam.