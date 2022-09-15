DR. TUĞRUL SAYGI: Uyku apnesi kabusunuz olmasın

Hocam sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Dr. Tuğrul Saygı. Çene Yüz Protez Uzmanıyım. Yaklaşık 17 yıldır horlama ve uyu apnesi üzerinde çalışıyorum; binlerce hastaya temas ettim. Aynı zamanda Amerikan Diş hekimliği Uyku Akademisinin Türkiye’ den ilk ve tek üyesiyim.

Uyku apnesi nedir?

Apne tıkanma demektir. Uyku sırasında özellikle sırt üstü yatıldığında nefes yolu küçük dil, dil kökü ve yumuşak damağın sarkması ile belirli süreler ile tıkanır. Hava geçişi tamamen durduğu için hayati tehlikesi olan bir hastalıktır. Tıkanmaların 10 saniyenin üzerinde ve saatte 5 taneden fazla olması uyku apnesi olduğunun belirtisidir. Şiddetli uyku apnesi olanlarda bu süre 80-90 saniyelere kadar çıkarak hayati tehlike oluşturur. Oksijensizlikle ifade edilen uyku apnesinin yıkıcı sonuçları vardır. Sürekli bölünen uykudan dolayı yorgunluk gözlenir.

Kimlerde görülür? Varlığı nasıl fark edilir?

Fazla kilo veya obezite : Kilo fazlalığı, üst solunum yollarını daraltır ve hava geçişini engelleyerek uyku apnesine sebep olur.

Cinsiyet: Uyku apnesi, erkeklerde kadınlara kıyasla 4 kat daha fazla görülür. Kadınlık hormonlarının, uyku apnesini engellediği gözlemlenmiştir.

Yaş: Yaşın ilerlemesiyle birlikte kas kütlesi azalarak yağ kütlesi artar. Artan yağ miktarı, hava yolunu daraltarak uyku apnesine sebep olur. Uyku apnesinin görülme sıklığı, gençlere kıyasla orta yaşın üzerindeki yetişkinlerde 2 – 3 kat daha fazladır.

Anatomik bozukluklar: Alt çenenin geride olması, boynun kısa ve kalın olması uyku apnesi riskini arttırır.

Yapısal bozukluklar: Geniz eti, büyük bademcikler, yumuşak damak ve dil kökündeki sorunlar uyku apnesine yol açar.

Alkol, tütün ve ilaç kullanımı: Alkol, sigara, sakinleştirici veya uyku ilacı kullanmak uyku apnesine yakalanma riskinizi arttırır.

Kronik hastalıklar: Tiroid bezlerinin yeterli düzeyde çalışmaması, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, ses tellerinde felç, Down sendromu, Marfan sendromu, Akromegali vb.

Burun tıkanıklığı: Burunda tıkanıklık oluşması, solunumu olumsuz etkileyerek uyku apnesine sebep olur.

Farkında olmamanıza ve hiç ihtimal vermemenize rağmen; uyku apnesi isimli bu ölümcül hastalığın pençesinde olabilirsiniz. Eğer aşağıdaki durumlardan birini ya da birkaçını yaşıyorsanız; bir hekime müracaat etmenizi tavsiye ederiz:

Sürekli ve şiddetli horlamak

Çok fazla uyumuş olmaya rağmen bir türlü uykuyu alamamak

Uyku esnasında sürekli solunum durması

Uykudan boğulurmuş gibi uyanmak

Gündüz sürekli uyuma isteği yaşamak ve aşırı yorgunluk

Dikkat dağınıklıkları

Boğaz ağrısı ve boğaz kuruluğu ile uyanmak

Sabah yaşanan şiddetli baş ağrıları

Aşırı sinirli ve depresif davranışlar

Uyku apnesi belirtileri taşıyan kişilerin, hem KBB uzmanına görünmeleri hem de uyku laboratuvarında gerekli testleri yaptırmaları gerekir. Uyku Apne Ünitesi’ne başvuran hastanın, ilk olarak şikâyetleri dinlenerek muayene edilir. Değerlendirme kapsamında üst solunum yolu muayenesi yapıldıktan sonra, poligraf cihazlar ile beyin, karın, kalp ve göğüs aktiviteleri incelenerek kan basıncı ölçümü yapılır. Ardından uyku laboratuvarına yönlendirilen hastaya, polisomnografi adı verilen uyku testi yapılır.

Tedavi şekilleri nelerdir?

Obezite, alkol ve tütün kullanımı gibi çevresel faktörlerden kaynaklı uyku apnesi tedavisinde, ilk olarak bu sorunların ortadan kalkması için medikal yöntemlere başvurulur. Hastalığın derecesi ve seyrine göre cerrahi ve cerrahi olmayan farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Horlama protezi: Cerrahi bir uygulama olmayan horlama protezi, uyku apnesi tedavisinde en etkili yöntemdir. Ekonomik ve etkin bir tedavi yöntemi olan horlama protezi; ağız, diş ve çene yapısına göre kişiye özel olarak hazırlanır. Sadece uykuda kullanıldığı için hastanın gündelik hayatını da olumsuz etkilemez. Dişler üzerine yerleştirilen horlama protezi, uyku esnasında hava yolunu tıkayan dokuları toparlayarak uyku apnesi oluşumunu engeller. Aynı zamanda horlama tedavisinde de %90 - %95 oranla başarı elde edilir. Taşıma, temizleme ve bakım işlemleri de oldukça kolaydır. Kişilerin proteze hızlı uyum sağlaması ve uygulamanın acısız olması sayesinde, Amerikan Uyku Akademisi Derneğine göre uyku apnesi tedavisinde hastalar tarafından en çok tercih edilen yöntem olmuştur.

Cerrahi uygulamalar: Burun kemiğinin veya kıkırdağının düzeltilmesi, bademcik ameliyatı, dil köküne radyofrekans uygulaması, dil kökü askısı, çene yapısını öne kaydırma, damak germe ve küçük dil ameliyatı gibi yöntemler, uyku apnesi tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Enfeksiyon riski, ameliyat sonrası iyileşme zorluğu ve gündelik hayatı olumsuz etkilemesi sebebiyle, hem hastalar hem de doktorlar tarafından pek tercih edilmez ya da son çare olarak başvurulur. Cerrahi yöntemler, uyku apnesi olan her hastaya uygulanamaz ve tekrar etme (nüksetme) olasılığı yüksektir.

Pozitif hava yolu basıncı: Ağza ve burna oturan CPAP-BPAP maskesi, solunum yoluna sabit basınçlı hava üfleyerek tıkanık nefes yolunu geçici olarak açar. Oldukça gürültülü çalışan maske, hem eşlerin hem de kişinin uykusunu olumsuz etkiler. Taşıma zorluğu, hastanın konforunu olumsuz etkilemesi, temizlik ve bakımının zor olması açısından hastalar tarafından pek tercih edilmez. Bu tür maskeler, hastalığı tedavi etmeyen geçici çözümlerdir.

Geçici çözümler: Horlama yastığı, oral aparatlar, boğaz egzersizi, burun bantları, bitkisel yağ ve çay gibi yöntemler, anlık rahatlama sağlasa da uyku apnesini tedavi etmeyen geçici çözümlerdir.





Bu rahatsızlık olmaması için önerecekleriniz var mı? Sağlıklı yaşam anlamında tavsiyeleriniz nelerdir?

Kilomuza dikkat etmeliyiz, eğer kilo alıyorsak bu horlama ve uyku apnesine neden olur. Fazla kilolardan hızlıca kurtulmalıyız; bu konuda başarılı değilsek bir diyetisyenden destek alabiliriz. Akşam yemeğini geç saatlerde yemekten kaçınmalıyız. Akşam yemekleri mümkün olduğunca hafif ve sebze kaynaklı olmaldır. Alkol ve sigara horlama ve uyku apnesinin destekleyicisi kaliteli uykunun düşmanıdır. Bu kötü alışkanlıkları terk etmeliyiz. Düzenli yapılan spor vücudumuzu hastalıklara karşı direnç kazandırır. Horlama ve uyku apnesi de hastalık olduğuna göre bunların oluşması engellenir. Spor yapan kişilerde kalp-damar yapısı sağlıklıdır ve ciğerlerin oksijen kapasitesi genişlemiştir. Bundan dolayı uyku kalitesi artar. Stres vücudumuzu bütünüyle olumsuz olarak etkiler ve birçok hastalığın öncüsüdür. Stresli insanlar gün içinde gergin olurlar ve kasları da normale göre daha fazla gergin olur. Stres uyku kalitesini düşürür, bundan dolayı hayatımızı daha rahat ve huzurlu geçirecek yolları bulmamız gerekmektedir. Düzenli uyku saatimizin olması vücudumuzun yenilenmesi açısından önemlidir. Her gün aynı saatte uyumak uyku kalitesini artırır. Uyku kalitesini bozan horlama ve uyku apnesi gibi hastalıklar var ise en kısa zamanda tedavi olunması gerekir.