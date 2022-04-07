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Dr Şenol Pak’tan Yüz Germe İşlemleri İçin Açıklamalar!

07 Nisan 2022 Perşembe 13:44
Dr Şenol Pak’tan Yüz Germe İşlemleri İçin Açıklamalar!

Röportaj: Aslan Sayım

Son zamanlarda bir çok kişinin yaptırdığı estetik operasyonlarından Yüz Germe İşlemini bu işin profesyonel doktoru olan Şenol Pak’a sorduk.  

Metspharma İlaç Sahibi Doktor Şenol Pak ile yüz germe yöntemleri ile ilgili samimi söyleşi sizlerle. 

Monacoda her yıl düzenlenen Uluslararası estetik kongresinde (AMWC) bu yılda  dünyanın en iyi askılıma ipi seçilen Aptos bu ödülü 7. Kez alarak çok büyük bir başarıya imza atmış oldu. 

Aptos ipliklerinjn Piyasadaki bir çok ipten farkı nedir ?

Özellikle hamak yöntemi ile boyun ve gıdı germe yöntemi için geliştirdiği N2G; ve Hyaluronik asitli yüz germe ipleri EVHA ile bu alanlarda rakipsiz olduğunu belirtti.  Özel teknoloji ve tasarıma sahip iplikler üretildikleri materyal ve uygulama methodlari ile benzersiz olduğunu belirtti.

Aptos iple yüz germe  işleminin kaleciliği ne kadar ? 

Aptos iplikleri özel materyali (PLA-CL) sayesinde hastalara 2 yıla kadar etkin kalıcılık sağlıyor. 

İşlem sonrası ağrı ve sosyal hayata dönüş süresi nedir ?

İşlem minimal invaziv işlem olduğu için uygulama sonrasında  hafif ağrı hissedebilir. Aynı gün sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz .

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Dr Şenol Paktan Yüz Germe İşlemleri İçin Açıklamalar
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