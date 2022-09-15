DR. BEHZAD NİKMEHR İLE ESTETİK ÜZERİNE…

İranlı Doktor Behzad Nikmehr ile aylar öncesinde röportaj yapmak için bir araya gelmiştik ancak röportajımızı yayınlama fırsatımız olmamıştı. Estetik hakkında tüm merak ettiklerimizi kendisine sorduk. “Bir doktor her şeyden önce mütevazı olmalı” diyen başarılı Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Behzad Nikmehr bugün sizlerle…

Hoş geldiniz öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş buldum Yağmur Hanım, teşekkür ederim. Ben Doktor Behzad Nikmehr. Estetik ve plastik cerrahıyım. İran Azerisiyim. Amerika’da Tıp eğitimi gördüm ve şimdilerde 4-5 ülkede mesleğimi devam ettirmekteyim.

Şu anda en popüler olan estetikler neler?

Şu anda en popüler olan estetik operasyonlar için 3 ameliyat sayabilirim. Burun ameliyatı, meme ameliyatı ve karın germe ameliyatı… Bu 3 ameliyat en çok talep edilen ameliyatlar arasında yer alıyor diyebilirim.

Son dönemlerde sokaktaki tüm kadınlar birbirine benziyor gibi eleştiriler yapılmakta. Bu iş sizce nasıl bu noktaya nasıl geldi?

Şöyle ki, bir hastamıza burun yapıyoruz ve bir süre sonra hastanın kuzeni de geliyor ve aynı burundan istediğini söylüyor. İşte bu noktadayız şu an Yağmur Hanım. Evet, tüm kadınlar birbirine benziyor gibi eleştiriler var. Ama estetik yaptırıp doğal olan, estetik yaptırdığı anlaşılmayan birçok kadın da var. Dolayısıyla gözümüzün gördüğü kötü örnekler ama çok güzel örnekler de var. Çok güzel yapılmış dudaklar, burunlar da var. Bu konuda doktor seçimi de çok önemli.

“Şu burundan istiyorum” diye elinde bir dergiden koparttığı fotoğrafla gelen oluyor mu size? Ve sözü açılmışken burun ameliyatı hakkında biraz bilgi vermenizi rica edeyim.

Kesinlikle bunu çok yaşıyoruz. Elinde ya bir sanatçının, ya bir oyuncunun, ya da daha önce ameliyat olmuş bir akrabasının fotoğrafıyla gelen oluyor. Biliyorsunuzdur hiçbir doktor gösterilen aynı burunu ortaya çıkarmak için bir garanti veremez. Hastalar bazen kalın derili burunla geliyor ve bana asla olamayacak bir burun gösterip ben bundan istiyorum diyorlar. Ben de onlara sadece gülümseyerek kesinlikle böyle bir sonuç elde edemeyeceğimizi söylüyorum. Çünkü hastalarımız bize belli malzemeler veriyorlar kendilerinde olan. Biz de hekimler olarak bu malzemeleri harmanlayarak ortaya bir sonuç çıkartıyoruz. Burun ameliyatı dikkat ister ve biraz da şanstır aslında. %100 aynı o burun olacak diyemeyiz. Burun estetiğinde kapalı ameliyat ve rinoplasti vardır. Ama her buruna kapalı ameliyat olmaz. Kapalı ameliyat dediğimiz, kesmeden ve içten yapılan ameliyattır. Ama genelde hastalar rinoplasti tercih ediyorlar.

Bir de doğuştan dudak yarıklığı olan küçük bir çocuğun ameliyatını ücretsiz olarak üstlenmiştiniz, örnek davranışınız için tebrik ederim. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Teşekkür ederim. Bu çocukların 1 yaşına kadar ameliyat olması gerekiyor. Maalesef maliyeti yüksek bir ameliyattır ve her ailenin böyle bir imkânı yok. Ben bu melekler için ameliyatlarını ücretsiz yapıyorum, bu şekilde 4-5 ameliyat yaptım bu güne kadar. Bu konuda maddi durumu olmayan ve ameliyat olması gereken çocuğu olan aileler varsa bana ulaşabilirler. Her zaman yanlarındayım.

Neden doktor olmayı seçtiniz? Hayaliniz miydi yoksa bir tesadüf mü?

Benim kafamda illa ki doktor olmalıyım gibi bir düşünce yoktu ama bu konuma da kolay gelmedim doğrusu. Uzun ve zorlu bir yoldan geçtim. Problemlerle de karşılaştım elbette. Hayatım yazılsa roman olur derler ya hani, benimki de öyle işte…

Doktor – hasta ilişkileri sizce nasıl olmalıdır?

Bir doktor mütevazı olmalı. Her şeyden önce bir doktor, bir insandır. Önemli olan insanlıktır. İnsan nereden geldiğini unutmamalıdır. Doktor hastasına öyle davranmalı ki, hasta kendini yalnız hissetmemelidir.

Meme estetiğinden de bahsedebilir miyiz? Birçok kadın eminim ki bu konuda bilgilenmek istiyordur.

Birçok kadının dediğiniz gibi meme ameliyatına karşı ilgisi bulunmaktadır. Kimisi memesini büyütmek ister. Kimisi küçük girmek ister. Kimisi dikleştirme ile birlikte büyütmek ister. Meme estetiğini hem silikon ile hem de kendi yağları ile yapabiliyoruz. Ben meme ameliyatlarını erimeme garantisi ile yapıyorum. Hiçbir doktor Türkiye’de kişinin kendi yağından yapılan ameliyatı tavsiye etmiyor çünkü yaklaşık olarak 1 sene sonra eriyor ancak ben erimeyeceğini garanti ediyorum. Silikon ile de tabiî ki kaliteli silikon kullanarak ameliyat yapılabilir, bunun da ömrü yaklaşık olarak 10 senedir, 10 senede bir yenilemek gerekir.

Bir de kısa süren ve hemen günlük yaşantımıza dönebildiğimiz işlemler var. Dolgu ve botoks mesela. Bu işlemlerden de bahsedebilir misiniz?

Ben dolgu ve botoks yapmıyorum. Bu işlemler için pek vaktim olmuyor açıkçası, sadece cerrahi işlemler yapıyorum. Ama bu işlemleri tavsiye etmiyorum açıkçası. Birçok merkezde botoks ve dolgu yapılıyor ancak bu işlemleri sadece doktor yapabilir. Bu tarz işlemleri lütfen bir doktora yaptırın.

Türkiye’de estetik olarak güzel bulduğunuz kadınlar var mı?

Türkiye’de çok güzel bulduğum ve ameliyatlarını da yaptığım kadınlar var isim olarak herkesin tanıyacağı ünlü kişiler ancak etik olmadığı için isimlerini kesinlikle vermiyorum.

Yoğun çalışma hayatınız arasında özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz var mıdır?

Bu yoğun çalışma hayatında özel hayat ne yazık ki olamıyor. Kendime vakit ayırıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Maalesef zaman yok. Özel hayatımda yine takipçilerimle sohbet ediyorum, onların sorularını cevaplıyorum. Hocam evli misiniz ya da çocuğunuz var mı diye çok soru geliyor ancak maalesef evli değilim ve çocuğum yok. İnşallah bir gün olur. Bir gün olursa mutlaka paylaşacağım.

Türkiye’ye hangi sıklıkta geliyorsunuz?

Ben sürekli Türkiye’de değilim, Amerika’da yaşıyorum. Ama Türk hastalarım çok var ve 4-5 ay önceden tarih konuşuyoruz aramızda. Instagram hesabımdan takip ederek bilgi alabilirler.

Size gelen bazı kötü yorumlar da oluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Evet, maalesef iyi olduğu kadar kötü yorumlar da geliyor. Hastalar mesela hastane, hemşire ile sorunlar yaşayabiliyorlar ve sonrasında muhatap olarak doktoru bulabiliyorlar. Başka sorunlar bizimle çözülmek isteniyor ama ne yazık ki bu durum çok üzücü. Hatta ben hesabımda da bu olayın bir örneğini paylaşmıştım. Bir hanımefendi bize iftiralarda bulunmuştu ancak mahkemeden sonra sonunda özür diledi. Keşke böyle şeyler hiç yaşanmasa…

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben de çok teşekkür ederim. Herkese mutluluk ve huzur diliyorum. Size de öyle Yağmur Hanım.