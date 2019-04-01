Doktor Orhan Alan İle Mesleğine Dair Söyleşi...

RÖPORTAJ: ZAMBAK KARABAY

Merhaba Orhan bey... Başarılı Ameliyatları ile sağlık sektörünün tanınan isimlerinden olan Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı siz Op. Dr. Orhan Alan mesleğini ve kendini bize anlatabilir mi? Sizi yakından tanımak isteyen mesleğinize ilgi duyanlara kısada olsa kendinizden bahseder misiniz?

1965 yılında İstanbul’da doğdum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kürsüsünde ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde 1 yıldan uzun bir süre Asistan Doktor olarak çalıştım. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinde Asistan Doktorluğa başladım ve aynı klinikte uzmanlığa hak kazanarak Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı oldum. Bu sırada burun ve solunum fizyolojisi üzerinde araştırmalar ve tez çalışması yaptım. O yıllardan beri burun estetik ameliyatlarına ayrıca ilgi gösterdim. Uzmanlık döneminde normalin çok üzerinde burun estetiği ve KBB ameliyatı gerçekleştirdim.Yabancı ve yerli çok sayıda kurs, kongre ve seminer katılımım bulunmakta. Ayrıca geçmişte CHP Ümraniye Teşkilatı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olup, aynı dönemde Yönetim Kurulu Yöneticiliği görevini başarılı bir şekilde yürüttüm. Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerini iyi ve orta düzeylerde bilmekteyim.

Evet, ilk sorum mesleğinize ne zaman başladınız?

Mesleğime 1989’ da başladım.

Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Branşınızdan bahseder misiniz?

Okul döneminde çok başarılı bir öğrenciydim, sevdiğim içinde bu mesleği tercih ettim.

Branş olarak özellikle Burun estetik ameliyatı ve yüz gençleştirme işlemleriyle uğraşmaktayım.

Ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz?

En sıklıkla Burun estetiği ve yüzün diğer estetik ameliyatlarını yapmaktayım.

Tabiki işimiz güzellik.

Çalışma hayatınızdan memnun musunuz?

Çalışma hayatımdan memnun sayılırım. Her mesleğin kendine münhasır zorlukları elbette var.

Elbette tüm mesleklerin kendine ait zorlukları ve riskleri var...özellikle sizin mesleğinizde bu daha da fazla...bize bahseder misiniz?

Kişilerin mutlu edilmesi kolay birşey değil, çok zor ve stresli bir mesleğimiz var. Sevgi, sabır ve istekle yapınca üstesinden geliniyor.

Hastalarınızı güzellik alanında yönlediriyor ve yardımcı oluyor musunuz?

Güzellik bir sanattır, bunu gözle görmek çok güzel bir duygu. Bu güzelliği gören hastanın mutluluğu beni de mutlu eder. Yönlendirmeler olumlu sonuç buluyor.

Mesleğinizin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Avantaj her yerde talep görmesi, her zaman değer görmek. Dezavantajı ise kendine ve yakınlarına yeterli zaman ayıramamak.

Mesleğinize dair hissettiğiniz duygular nelerdir?

Mesleğimiz doğal olarak özel hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Severek icra edilen ve faydalı olunan tüm mesleklerde olduğu gibi zamanla yarış her daim var ve olacak.

Mesleğinizden dolayı bazı psikolojik sorunlar ve stres yaşıyor musunuz?

Psikolojik sorun yaşamıyorum, ancak her meslekte olduğu gibi doğal bir stres olabiliyor.

Mesleğinize dair dikkat ettiğiniz unsurlar neler?

Estetikle ilgili birşeyler yapmak çok hoş. Genç doktorlara tavsiye ederim. Bunun için çalışsınlar. Başarılı olacaklardır.

Mesleğinizin özel hayatınıza etkisi var mı? Olur ya çalışma saatleri...

Her meslekte olduğu gibi zamanla yarış...

Hastanelerde kavgalar oluyor, sizin başınıza geldi mi? Bu nasıl önlenebilinir? Olur ya yapılan ameliyat sonucu olumsuz olmuştur... Elbette olmasın...

Ben hiçbir kavgayı yaşamadım. Hastanelerde kavgaların eğitim ve kültürle ilgili olduğunu düşünüyorum. Önlenmesi hiç de kolay görünmüyor.

Yaptığınız estetik ameliyatlarının başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir?

Estetik ameliyatın başarısı öncelikle sağlığa zarar vermemesi ve doğal olmasıdır.

Günümüzde sizin mesleğiniz ile uğraşan meslektaşlarınız elbette var ve rekabet diğer meslek dallarında olduğu gibi; fakat hangi dal olursa olsun doktor sıfatını kazanabilmek gerçekten çok emek isteyen bir süreç. Siz bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da karşılaşıyorsunuz? Bize bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?

Rekabet mutlaka var, ancak en kötüsü etik değerlere uymayan meslekdaşlarımızında olmasıdır.

Tabiki zorluklar var, tatmini kolay bir hasta grubu değil, beklentiyi karşılayamazsanız ciddi sorunlar olabilir.

Sizce mesleğinize dair iyi bir doktor ve estetik uzmanı olabilmenin olmazsa olmaz kuralları nelerdir?

Estetik ameliyatta yetenek çok önemli, beraberinde tecrübede.

Türkiye’de gelişen teknoloji ile yapılan estetik ameliyatları olumlu sonuç veriyor mu?

Ülkemizde teknoloji oldukça gelişmiştir, sonuçlar iyidir.

Mesleğinizi yaparken çektiğiniz zorluklar var mı?

Kendilerini güvenilir ve tecrübeli ellere bırakmalarını tavsiye ederim.

Siz mesleğinizde olumlu sonuçlar vermiş bir doktor olarak sizin branşınızı meslek edinmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Bu işi (mesleği) ve insanları sevmek.

Sanatçı yeteneğinin de olması gerekiyor.

Size ulaşmak ve sizi takip etmek isteyenler size nereden ulaşabilir?

Bana İnstagram ve WatsApp iletişim numaramdan ulaşabilirler.

Orhan Bey öncelikle size çalışmalarınızda başarılar dilerim... Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Size ve gazetenize teşekkür ederim. Caddebostan’daki kliniğimde yüz restorasyon çalışmaları ve Burun mimarisi konseptinde Burun estetiği ameliyatları yapmaktayım. Sevgili halkımızın hizmetindeyim.