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Doha Oğuz ile modellik ve oyunculuk üzerine

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

Doha Oğuz ile modellik ve oyunculuk üzerine

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
35 Okunma
Doha Oğuz ile modellik ve oyunculuk üzerine

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Doha Oğuz 22 Yaşındayım. 170 Boyundayım. Annem Lübnanlı Babam Türk. Lübnan’da doğdum. Lübnan Beka Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü Bitirdim. Spor eğitmeniyim oyunculuk ve modellik yapıyorum. 

Neden Modellik? Neden Oyunculuk? 

Modellik benim hayatımın bir noktası gibi küçüklüğümde ben aynanın karşısına geçer ve çok iyi bir model olacağım derdim. Modellik hayatına Lübnan’da başladım. Henüz 14 / 15 yaşında modacılarla çalışmaya başladım. Çok önemli defilelerde yer aldım. Birçok önemli markanın model olarak çekimlerine katıldım. Daha sonra Türkiye’de de model olarak çalışmaya başladım. İlk etapta Oyunculuk düşündüğüm bir şey değildi.  İlk bu sinema projesi geldiğinde yapar mıyım yapamaz mıyım diye çok düşündüm. Yapmaya başladıktan sonra ise oyunculuğu gerçekten de çok sevdim. 

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

Bir çekimden çıkmıştım. Bir arkadaşım bana bir yönetmen arkadaşım var seni tanıştırayım dedi. Ben önce yapamayacağım söyledim arkadaşım ise denememi istedi. Ben de yönetmenle tanıştım daha sonra oyunculuk eğitimi aldım ve gerçekten de bu alanda yeteneğim olduğunu keşfettim ve herkes tarafından da oyunculuğum çok beğenildi. 

Oyunculuk dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Şu an için modellik yapıyorum ve bir sinema filminde rol alıyorum. Şu sıralar bu çalışmalar epeyce zamanımı alıyor. Başka bir çalışmaya şimdilik zamanım yok. 

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Çok rekabet var bu baskı da oluşturuyor. Kendimi gerçekten çok kötü hissettiğim günlerde oldu. Özellikle yurtdışında yaşayıp buraya gelmek yeni insanlarla tanışmak ve sürekli eleştiriler..Olumsuz konuşmalarla da karşılaştım maalesef ama hiç umursamadım. Sadece işimi en iyi şekilde nasıl yaparımı düşündüm çünkü bu benim mesleğim ve ben mesleğimi gerçekten de çok severek yapıyorum. Ve çok daha iyi şekilde ilerlemek ve daha da büyük başarılara ulaşmak istiyorum. 

Sinema dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bilmiyorum açıkçası bunu hiç düşünmedim  (Gülüyor) 

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı  ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gerekli dir? 

Yaptığım iş için eğitim şart kesinlikle. Bunun yanında tabiki de yetenek çok önemli. 

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hiçbir şeyi kendimi çok seviyorum.  

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya ile aram çok iyi. Uyuyana kadar telefonumu yanımdan ayırmam. Televizyon hiç izlemem, müziksiz yaşayamam gibi bir şey. Müzik olarak Deep House dinlerim. Türkiye’den Sezen Aksu’yu ve Mustafa Sandal’ı çok severim. Gazete , dergi çok okumuyorum ama kitap okumak benim en sevdiğim şey.  

Metruk filmi projenizden bahseder misiniz? 

Mehmet Ali Zaim’in projesi olan Türkiye’deki ilk Bilim Kurgu filmi. Her şey Ali karakterinin dış varlıklara olan merakıyla başlıyor. İnsanlar başlarına gelecek olan tehlikenin farkında değildir. Çok güzel özgün bir proje. 

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz?  

İki kelime ile: Sabır ve Yetenek. 

Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? oyunculuğun stresli yanları neler? 

Evet  gerçekten de stresli. Özellikle role hazırlanırken daha iyi yapmaya çalıştıkça heyecan ve oldu mu yapabildim mi düşüncesi insanı zorluyor. 

Modellikle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Modellikle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Modellikle ilgili iyi firmalarla çalışıp reklam ya da bir marka yüzü olmak benim şu anki isteklerimden. 

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? 

Çok zor bir soru gibi geldi bilmiyorum açıkçası bende çok kullanıyorum aslında zararlı ve bazen psikolojiyi de bozuyor. Ama internetsiz bir hayat nasıl olur onu da bilemiyorum açıkçası. Çok kötü olurdu herhalde. 

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spor ve kitap tabiki de. 

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

En çok izlediğim filmler arasında Breaking dawn var. Bir de kitap olarak Osho’yu çok seviyorum. 

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Medya alanında çok önemli bir çalışma. 

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu anda bulunduğum konumdan çok memnunum ama daha da ilerlemek çok daha güzel şeyler yapmak istiyorum. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Bence hayallerinden vazgeçmesinler. Yapmak istedikleri şeyi yapsınlar. Mutlaka olacaktır. 

Röportaj ve fotoğraflar:

Cengizhan KAYA

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Anahtar Kelimeler:
Doha OğuzModellikOyunculuk
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