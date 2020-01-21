DJ URAL DUR DURAK BİLMİYOR

Merhaba Ural, nasılsın?

Merhabalar Elif hanım. Öncelikle bu güzel röportaj için teşekkür ederim. İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız?

Ülkemizin incisi İzmirde olacaksın. Güzel bir sahne ile sevenlerinle buluşuyorsun. Ne söylersin?

Çok mutluyum ve tabii ki de çok heyecanlıyım. İzmir'i çok seviyorum. Yazın geldiğimde çok güzel ağırlandım ve 2020 yılı bizi tekrardan buluşturuyor.

Ne sıklıkla Türkiye'ye gelmeye başladın?

Yaptığım müzik sayesinde Türkiye’ye gelip gidiyorum.

2019 yılını dolu dolu sahnelerle geçiren isimler arasındasın. Gerçekten tebrik ederim. 60'tan fazla konserin var ve bir çok ülkede bu konserleri gerçekleştiriyorsun. Nerede konser vermek seni çok heyecanlandırıyor?

Teşekkür ediyorum. Evet 2019 yılını dolu dolu geçirdim ve güzel geçirdim. Tüm gittiğim şehirlerde, bulunduğum konserlerde hepsinde heyecanlanıyorum, çünkü her ülkenin dinleyicisi farklı, müziğe sevgisi farklı, ama neticede beni dinlemeye geliyorlar ve bu beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. En çok beni doğduğum memleketim Yunanistan’da verdiğim konserler heyecanlandırıyor ve tabii ki de ana vatanımız Türkiye’de verdiğim konserler.

Bu kadar koşuştuma seni yormuyor mu?

O şehirden bu şehire koşturmak biraz yorucu oluyor tabii ki de, ama günün sonunda sahneye çıktığımda her şeyi unutuyorum.

Bizler seni ilk single çalışman "Ela Gözlüm" ile tanıdık. Güzel bir şarkıydı. Sana geri dönüşleri nasıl oldu?

Çok olumlu tepkiler aldım. 'Ela Gözlüm' türküsü benim çok sevdiğim türküler arasında yer alan bir eser ve onu yeni soundlarla düzenlemek ve ayrıca sevgili Cafer Nazlıbaş’ın çalmış olduğu kabak kemanesi ile çok farklı bir tat oluştuğunu, düzenlemelerde sevgili aranjörlerim ile birlikte fark ettik. Tabii klibide türkünün sözlerine uygun bir senaryo ile çektik. Şarkımızı yayımladıktan sonra, ister basın olsun, ister dinleyiciler olsun, isterse aile dostlarımız olsun, arkadaşlarımız olsun hepsinden olağan üstü güzel tepkiler aldım. Bu durumdan sadece ben değil tüm ekip çok mutlu. Ve bende tüm ekip adına tüm sevenlere teşekkür edip, saygılarımı sunuyorum.

"Ela Gözlüm" adlı çalışmalarının düzenlemelerini Cem ve Cemil Beyler yapmıştı. Aynı zamanda şarkıya çekilen video klip yönetmenliğini de üstlendiler. Süreç nasıl geçti?

Evet, Cem ile Cemil iki çok sevdiğim ve değer verdiğim ağabeylerimdir. Onlarla uzun yıllardan beri çalışıyoruz ve birbirimizin yaptığı işleri gözümüz kapalı biliyoruz. Tabii böyle olunca da süreç bayağı eğlenceli, keyifli, çok güzel geçti. Birlikte ister kayıt esnasında olsun veya çekim esnasında hem eğlendik hem de güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyorum.

Yeni bir şarkı çalışması ile geleceğini duyduk. Ne zaman bize o müjdeyi vereceksin?

Tam tarihini söylemeyim ama ilkbahar ile yaz arası yeni şarkımı çıkarmayı planlıyorum. Gerisi de artık süpriz olsun :)

Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da yaşayan bir Türk olarak, Türkiye'de kendini tanıtman zor oldu mu?

Biliyorsunuz ben aslen Yunanistan’da doğdum, Almanya’da büyüdüm. Kim isterse olsun, bir Batı Trakyalı olarak, yani Yunanistan’da bir Türk azınlığından gelen kimsenin çıkıpta kendısını Anavatanı Türkiye’de tanıtmak daha doğrusu tanıtabilmek ve üstüne Almanya’da gurbetçi olarak yaşarken gerçekten kolay değil. Çıkış yaptıktan sonraki aldığım tepkiler ve basında yer alan haberler beni çok mutlu etti.

Çocuk yaşlardan beri müzikle iç içesin ve bağlama, darbuka, klavye ve gitar gibi müzik enstrümanlarını da başarılı bir şekilde kullanıyorsun. En sevdiğin enstrüman hangisi?

Evet, küçük yaşlarda müzikle tanıştım ve en sevdiğim enstrüman bağlamadır.

Peki, bu müzik yeteneği genetik mi aillende de müzikle uğraşan var mı?

Yok genetik falan değil, ailede tek müzikle uğraşan benim :)

Bugüne kadar Yurtseven Kardeşler, İsmail YK., Coşkun Sabah, Babusta başta olmak üzere ünlü isim ve gruplarla sahne aldın. Nasıldı o günler biraz bahseder misin?

O günler benim için çok değerli, çünkü müziğe damgasını vurmuş sanatçılarla, değerli üstatlarla çalıştım ve hepsinden öğrendiğim bişeyler oldu. Hala İsmail YK ve Yurtseven kardeşler ile birlikte sahne alıyorum ve çok keyifli geçiyor konserlerimiz. Birlikte Avrupa’yı dolaşıyoruz ve bir arada hem eğlenip hem de eğlendiriyoruz.

"Artık kendi sahnelerime çıkacağım" fikri ne zaman ve nasıl oluştu?

Küçük yaşta tanıştığım müzik ile beslendim ve 2009 yılında adım attığım müzik camiasına DJ olarak ayak basmak istedim. Tabi olumlu bakmayanlar oldu ve genç yaşta ‘Sen yapamazsın’ diyenler oldu ama malum bir söz vardır ‘öldürmeyen şey seni güçlendirir’ bu söz sayesinde daha çok müziğe kitlendim ve genç yaşta iyi bir başarı elde ettim. Bu süreçte aileminde büyük desteği var.

"İSMAİL YK'NİN BENDE YERİ AYRI"

Bir ünlü ile bir proje yapma fırsatın olsa ilk kiminle gerçekleşmesini istersin?

Hiç düşünmeden direk İsmail YK derim. İsmail abinin emeği ben de çok fazla ve onunla bir projede yer almak beni onurlandırır, aynı zamanda gururlandırır.

Eğer oyunculuk teklifi gelse kabul eder misin?

Senaryo güzel ise kabul ederim tabii ki de.

Ülkemizdeki veya dünyadaki DJ'leri nasıl buluyorsun? Örnek aldığın bir isim var mı?

Dünya DJ’leri bir yana ülkemizde zaten olağanüstü DJ’ler var ve onlar zaten dünyada ülkemizi temsil ediyorlar. Severek takip ettiğim DJ’ler arasında Emrah Karaduman ve tabii ki de Mahmut Orhan var.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksın?

Pek fazla bir şey söylemek istemiyorum ama ‘Ela gözlüm’ projesinden değişik bir proje olacağını söyleyebilirim. Gerisi sizlere süpriz olsun :)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Ben önce size teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden dolayı. Okuyuculara da teşekkür ediyorum değer verip zaman harcayıp okudukları için. Sonuçta bizi biz yapan, yaptığımız işi onlara sunup, emeğimizin karşılığını onlardan alıyoruz. İyi ki varsınız, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum. Sevgilerimi sunuyorum.

Doğum tarihi: 18 Kasım 1995

Burcu: Akrep

Sevdiği huyu: Yok

Sevmediği huyu: Yok

En sevdiği renk: Mavi

Uğurlu sayısı: 18

En sevdiği söz: Seni öldürmeyen, güçlendirir.

Röportaj: Elif Hayvalı