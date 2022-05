Dj Escobar : Kendisi için çalan dj, dj değildir!

Öncelikle sizi tanıtmak isteriz, DJ Escobar kimdir?

Merhabalar ben Korhan Tatış, 09.11.1979 yılında Makedonya Shtip’de (İştip) doğdum.

O dönemler babamın shtip’de müteahhit olarak çalıştığında ebeveynlerim oraya taşınma kararı almışlar.

Fakat 1980 yılında dedem ani bir kalp krizi geçirmesi ile babamın tüm işleri yarım kalıp Türkiye / İzmir’e geri taşınma kararı almışlar.

1980 yılında dedemi kaybettikten sonra babam Orhan Tatış kendi inşaat firmasını kurarak İzmir’de işlerini devam ettirdi.

Normalde Makedon ismim Johan, fakat Türkiye’ye geldiğimizde benzer bir isim olması kararı ile Korhan adını alıp beni Türk vatandaşlığına geçirmişler.

Annem Müjde Tatış 39 yıllık emekli ilk okul (sınıf) öğretmenidir.

Eğitimci bir aileden geldiğim için ailem beni bu işi yapabilmem adına önceleri hiçbir şekilde destekte bulunmadılar ve aksine gece hayatının kötü ve alengirli olduğunu betimleyerek benim hayallerime kavuşmamı engellemişlerdi.

1977 yılından 1980 yılına kadar resident dj olarak Bodrum / Halikarnas Disco’nun ilk dj’i olarak performans sergileyen küçük dayım Abdullah Uyar (DJ Apo) sayesinde 1994 yılında 15 yaşlarımdayken, plak (vinyl) ve kaset ile dj’lik öğrenebilme serüvenime adım attım.

Akabininde 1995 - 1996 yılları arasında Pioneer firması o dönemlerde ilk CD Playerlarını (CDJ-500) çıkarttığında ve CD devrimi başladığında bende yeniliklere adapte olmaya çalıştım.

Tabiki plak’ın ses kalitesi üzerine hiçbirşeyi örnek gösteremem.

1998 yıllarından sonra ufak çaplı doğum günü vb. arkadaşlarımın, yakınlarım ve dostlarımın düzenledikleri ev partileri gibi etkinliklerde hem kendimi geliştirdim hem de katılımcıları eğlendirdim.

Bugüne kadar setin başındayken başınıza gelen en acayip şey neydi ?

İnanın bana 19 mayıs 2012 tarihinde İzmir / Güzelbahçe Gençlik Festivali’nde o dönemin trend müzik tarzı olan EDM (Electronic Dance Music) çalarken, festival alanının üzerindeki dj kabinine kadar uslanmadan çıkıp gelen bir genç ile karşılaştım ve bana ; ‘’abi bize kolbastı çalarmısın’’ demişti :))

Ben de ‘’sen şu an nerede olduğunun farkındamısın, bir etrafına bak ve eğlenenleri gör, ayrıca dj’den müzik istenmez, git o istediğin müziği ya pavyon’da dinle ya da ben burdan ineyim gel sen çal’’ demiştim.

Sonuç olarak maalesef ülkemizde işte böyle bir anlayış hakim. DJ’den müzik isteyip o an yüksek desibel müzik temposu ile bulunmuş olduğu lokasyon ve yerde hem kendine hem de arkadaş çevresine o müziği illa dinlettirecek.

Ben inanın gitmiş olduğum onca ülke dışında sadece ve sadece kendi ülkemizde böyle bir zihniyet ile karşılaştım.

Çünkü yabancıların ne kadar kararlı, medeni ve anlayışlı olduklarını çok iyi bilmekteyiz.

Misal yurt dışında x bir ülkedesin ve x (no name) hiç tanınmamış bir dj olarak club de çalacaksın, sahne almadan önce senin için hazırlanmış olan reklam afişleri vb. Pr çalışmaları ile o ülkenin o lokasyonda etkinliğe gelecek olan ziyaretçileri seni merak edip araştırıyorlar, akabininde oranın insanları eğlenebilmenin ve eğlenmenin ne demek olduğunu çok iyi bildikleri için sapıtmadan gelecek olan dj’e büyük bir hayranlık duymaktalar.

İnanın bana bu birçok kez başıma geldi ve hep pozitif olarak tepkiler aldım.

Maalesef ülkemizdeki yeni nesil işletme sahipleri ve yapılan işin ne olduğunu bilmeyen ve anlamayan mekan sahipleri de ‘’kaç masan var, bize ne kadar müşteri getireceksin, biz sana neden o kadar para verelim’’ vb. şeyler söylediklerinden sonra zaten müzikalitenin ne kadar vasat bir dönemde olduğunu çok iyi anlayabilmektesinizdir.

Bir müzisyen’i eğer tanımıyorsan bile, ondan kaç müşteri getireceksin vb. istekleri nasıl söylebilirki bir insan.

Size soruyorum, sizce bu etik bir davranışmıdır ?

Canlı olarak insanların karşısında çalarken aklınızdan neler geçer ? Kendinizi ana mı kaptırırsınız, insanları mı gözlemlersiniz yoksa bir sonraki şarkıyı mı düşünürsünüz ?

Profesyonel bir dj her zaman insanları gözlemleyerek atmosferin akışını görerek ve yöneterek performans sergilemek zorundadır.

Kendisi için çalan dj, dj değildir.

Belli bir playlist (çalma listesi)’ne bağlı kalarak performans sergileyen DJ’de amatördür.

DJ dediğin her şarkıyı birbirine bağlayabilen ve harmonik mix ile harmanlayabilen bir yetenektir.

Kendi müzik tarzı ile belli kitleler için müzik yapan DJ, zaten atmosferi nasıl yöneteceğini her zaman bilir.

Şahsen ben dj’lik yaparken her daim müşteriyi ve dinleyiciyi gözlemleyerek çalarım, gittiğim ya da gideceğim hangi lokasyon olursa olsun kendime ait farklı dj isimlerim var ve o her farklı isimler ile farklı tarzları harmanlamaktayım.

Mesela, Escobar (TR) ya da Escobar mahlasım ile Deep House, Club House, Vocal House, Funky/Jackin & Chicago House türlerini harmanlamaktayım.

Alex Ramos ya da Alex Ramos (UK) mahlasım ile de Tech House, Melodic House & Techno, Hard/Acid Techno, Industrial Techno ve Tribal Techno tarzlarını harmanlıyorum.

Play Funk mahlasım ile, EDM, Electro House, G-House, Future House ve Future Rave türleri ile devam ediyorum.

Michael Rodriquez mahlasım ile Tribal/Afro House, Progressive House, Ashtar (UK) ya da Ashtar mahlasım ile de Psy-Trance (Psychedelic Trance), Goa Trance tarzlarına yer veriyorum.

Aynı şekilde 2004 yılından bu yana yapmış olduğum prodüksiyonlarım ile bu saymış olduğum dj mahlaslarım ile global olarak 178 farklı dijital müzik platformlarında single, EP, compilation album, maxi single vb. albümlerde releaselerim bulunmaktadır.

2020 Traxsource Global Interview istatistiğinde Dünya Global sıralamasında 1. sıra, Essentials sıralamsında da 1. sırada yer aldım.

Red Bull Music Academy 2005 Compozitor Amateur Best Playlist Kategorisi Avrupa 3.sü oldum.

2015 yılında FG Radio’nun düzenlemiş olduğu Newcomers yarışması Club DJs kategorisinde yarı finalist oldum.

2013 yılında öğrencim DJ Can Ateş ile birlikte Talent House firmasının dünyaca ünlü DJ Robbie Rivera’nın şarkısı ‘’Makes Me Feel Good’’’a düzenlenen remix yarışmasında birlikte yapmış olduğumuz remiximiz ile internet oylamasında dünya birincisi olduk.

Yakın arkadaşım David Vendetta’nın unutulmaz şarkısı ‘’Break 4 Love’’ ‘a dostum Tan Solo (Ertan Yıldırımlar) ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Melodic House & Techno, Progressive House tarzlarını içeren bir remix yaptık.

David’de Cosa Nostra özel podcast set serisinde bizim remiximize 4 kez yer vererek çalışmış olduğu dünyaca ünlü birçok global radyolarda remiximizin duyulmasına ve beğenilmesine vesile oldu.

2020 yılı Şubat ayında dünyaca ünlü grup Rolling Stones’in dj’i ünlü italyan dj Alfred Azzetto’nun plak şirketi miniMarket Recordings’de kuzenim DJ Aydogan (Halis Aydoğan) ile birlikte yapmış olduğumuz progressive house tarzındaki ‘’Feel The Noise’’ ve ‘’You’’ adlarındaki şarkılarımız EP albüm olarak global dijital müzik platformlarında satışa sunuldu.

Akabininde Traxsource dijital müzik firmasında Global Progressive House Top 100 listesinde EP albümümüz 14. sıraya kadar yükseldi.

1998 yılında Napster, Rhapsody ve Dance Records gibi dünyaca ünlü dijital müzik platformlarında açılmış olan ilk dijital Türk plak şirketi ‘’Sound Academy Records’’ un sahibi Serdar Örs a.k.a. DJ Coslow ile birlikte A&R, Demo Marketing ve Grafik Designer olarak çalışmaktayım.

Deepsound Academy Records, Sound Academy Plus ve Eastern Disco gibi yan kuruluşlarında da aynı görevleri üstlenmekteyim.

2004 yılında dünyaca ünlü müzik platformu Beatport açıldıktan sonra 2005 yılında biz de dünyaca ünlü plak şirketleri ile birlikte Sound Academy Records olarak Beatport’da yerimizi aldık.

Türkiye’de tanıdığınız meşhur olan ne kadar ünlü prodüktör ve dj var ise hepsi ‘’Sound Academy Records’’ dan şarkılarını release ettirdiler.

Kendi plak şirketim ‘’Talent Records’’ u 2014 yılında Amerika / Miami de Symphonic Distribution firması üzerinden açtım.

2015 yılında Dusseldorf / Almanya lokasyonunda açılan Radio DJsline’da müzik direktörlüğü yaptım.

2019 yılında Antalya lokasyonlu Radio XLarge’ın müzik direktörlüğünü 2022 Nisan ayına kadar yaptım ve dünyaca ünlü birçok dj ve sanatçıyı Radio XLarge’da ağırladım.

Zaten 20 senedir kendi diğer mesleğim olan Booking Menajerlik dalında dünyaca ünlü birçok dj ve sanatçıyı ülkemizde getiren bir firmamız bulunmaktadır.

Eskiden ismimiz X Factor Management idi.

Şimdi XLarge Agency olarak devam etmektedir.

Bizimle birlikte çalışan sanatçı ve djlerimize ;

http://www.xlargeagency.com adresinden ulaşabilir, işbirliklerinize de her zaman açığız.

Talent Records, Talent Agency ve XLarge Records olarak dünyaca ünlü birçok yakın dj arkadaşlarım ile özel podcast set serisi düzenledik ve dünyaca ünlü birçok global radyolarda 2019 yılından beri yayın akışlarında birlikte çaldık.

Şu an 2018 yılından beri Power FM’in 2015 yılında açmış ve kurmuş olduğu yeni oluşumu Power App’de 4 senedir Master DJs kategorisinde DJ Escobar olarak canlı kayıt etmiş olduğum setlerime yer verilmektedir.

Hali hazırda olarak ünlü global fransız radyosu Militia Underground radyo’da her hafta cuma günleri özel yayın akışlarında setlerime yer verilmektedir.

Militia Underground radyo’nun sahibi yakın arkadaşım Leo Caira ile birlikte dünyaca ünlü dj arkadaşlarımı her hafta cumartesi günleri 12 farklı dj ile birlikte yayın akışlarını düzenleyip global dinleyicilerimiz ile buluşturmaktayız.

2019 yılından bu zamana dek ünlü italyan dj Alfred Azzetto ve Andrea Zalin önderliğinde Radio Canale Italia’da organize edilen Classic Ibiza ‘’In The Beginning There Was Jack’’ podcastlerinde Classic House tarzlarındaki özel setlerime Guest DJ olarak yer vermekteler.

Geçtiğimiz hafta kapanan İrlanda menşiili Infinity Radio’da da 8 hafta boyunca Techno tarzında podcast setlerim yayınlandı.

Infinity Radyo’yu bana tanıtan ve referans eden canımdan çok sevdiğim yakın arkadaşım DJ Pınar Temren sayesinde yeni global dinleyicilerine sahip olan yabancı radyolarda da yeni özel hazırlamış olduğum, olacağım podcast setlerim ile dinleyicilerimle buluşacağım.

Ünlü Amerikan radyosu Ruckus Radio’da House tarzını harmanlayacağım yeni podcastlerim ile her hafta cumartesi günleri sizlerin karşısında olacağım.

Müziğinizi hiç tanımayan, bilmeyen birine anlatmak isteseniz hangi kelimeleri seçerdiniz ?

Eğlence, Sinerji, Mutluluk Hormonu ve Çılgınlık

Ülkemiz sınırlarından pek çok DJ bugün dünya çapında başarı kazanıyor. Sizin de severek takip ettiğiniz, beğendiğiniz isimler var mı ?

Evet her zaman DJ Tarkan abimi desteklemişimdir.

MNLGHT (Hüseyin Bektaş Demirdöğen) in çalışmalarını dinlemenizi tavsiye ederim.

Kendisi 20 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir yeteneğe sahip genç sevdiğim profesyonel bir prodüktör kardeşimdir.

Aynı şekilde yakın arkadaşım Pinar Temren’in de yapmış olduğu ve yapacağı yeni şarkılarının günümüzde ses getireceğini düşünmekteyim.

Bizi ters köşeye yatıracak bir müzik zevkiniz var mıdır ?

Normal şartlarda Funky/Jackin/Club ve Tech House tarzlarının birbirleri ile harmanlanmış Oldies Cover soundlarının buluştuğu bu tarzı gerçekten çok seviyorum.

2015 yılından günümüze kadar Internations Rotary Club’ün İzmir Bölge Ambassador’u yakın arkadaşım Gökay Dikmen’in düzenlediği özel cocktails ve special eventlarında bu tarzları da Couple B2B olarak birlikte çaldığım iş ortağım DJ Togan Moler ile her daim yabancı davetlilere çalıp eğlendirmekteyiz.

Extreme organizasyonlarda ya da ev partilerinde genel Techno türlerinden Hard/Acid Techno, Industrial ve Tribal Techno müzik tarzlarını harmanlamayı gerçekten çok seviyorum.

Bu Techno tarzlarını tekrardan bana sevdiren ve beğendiren minik kuşum DJ Pınar Temren’e çok çok teşekkür ediyorum.

Müzik dışında neler yapmayı seversiniz ?

Netflix’den ya da Fullhdfilmizlesene sitelerinden Bilimkurgu ve fantastik süper kahraman filmlerini izlemeyi çok severim.

Eski bir Batman hayranıyımdır.

Çocukken tüm oyuncak figürlerinin kolleksiyonu vardı :)) Terminatör’ü, Arnold Schwarzzeneger ve Sylvester Stallone’yi çok severim ve hiç sıkılmadan bütün filmlerini tekrar tekrar izlerim.

Eski profesyonel basketçi olduğum için arasıra arkadaşlarım ile basketbol oynamayı severim.

Ayrıca kuzenim DJ Aydogan (Halis Aydogan) ile birlikte stüdyomuzda yeni şarkılar yaparak kafamızı dağıtırız.

Bir sonraki projeniz ne olacak, biraz anlatır mısınız ? Yine single mı yayınlayacaksınız yoksa bir albüm niyetiniz var mı ?

Yakın arkadaşım Pınar Temren ile birlikte Big Room / EDM / Dirty & Dutch House tarzlarını harmanlayarak yeni bir single şarkı yaptık, ismi ‘’My Ride or Die’’ ve 25 Mayıs 2022 tarihinde XLarge Records’dan çıkartacağız.

İlerleyen zamanlarda da bir EP albüm hazırlıklarında bulunacağız.

Maiden’s Tower Records’un sahibi ve Power App Master DJs’den ünlü Türk ud bestekarı iş ortağım ve yakın arkadaşım Ersin Ersavaş’dan yine 2022 Haziran ayı içerisinde yeni bir single çalışmamızı da çıkartmayı planlıyoruz.

Son dönemde en beğendiğiniz DJ’ler / sanatçılar kimler ? Hangi isimlerin işleri size ilham veriyor ?

Son dönemlerde demiyelim de sürekli beğenerek takip ettiğim yabancı dj ve prodüktörlerden başlıcaları ;

Adriatique, Cristian Varela, MarAxe, Mastik Groove, Alex Spite, Roy Rosenfeld, Terri B!, Crazibiza, Juloboy, DiscoVer, Block & Crown, Luca Debonaire, DJ Dark, Trace, Tiesto, Richard Grey, Frank Master, Inve & Forsi, Jo Paciello, Dario Nunez, David Vendetta, Victor Porfidio ve Anton Ishutin’dir.

Ve birçok setim de de şarkılarına yer veririm.

Röportaj: Sedat Sarıkaya