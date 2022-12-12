DİLEK KAYA: YAPAMAZ DİYENLERE İNAT BAŞARDIM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

O tek hayali iyi bir model olmaktı. Bu hayalini gerçekleştirmek adına durmadan çalıştı, çalıştı ve çalıştı… Genç yaşta anne olduğu için de etrafındaki insanlar ‘İki çocuk annesi bir kadın modelliğe başlayamaz’ demeye başladı. İşte bu sözler güzel modele işine sıkıca sarılmasına neden oldu. Kısa sürede modellikte büyük başarılara imza attı. Birçok firmanın katalog çekimleri için aranan modeller kervanına katıldı. Öyle ki kısa sürede hem yurt içi, hem de yurt dışında şöhreti yakaladı. Podyum dünyasının vazgeçilmezleri kervanındaki yerini alan Dilek Kaya, film yapımcılarının da dikkatini çekti. Güzel model, Çukur başta olmak üzere Kalp Atışı, Elif, Kalbimdeki Deniz, Baba Candır, İçerde, Yıldızlar Da Kayar ve Yasak Elma dizisinde oynadı. Türkiye’nin en ince belli modeli olarak boy gösteren Dilek Kaya, Makedonya ve Sırbistan’da da ince Belli Model olarak tüm dikkatleri üzerine çekerek Balkan Ülkelerinde de kendisine hayran kitlesi edinmeyi bildi… Kaya ile dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Meslek Lisesi’nde Gıda Teknik Servis Bölümünü bitirdim. Çalışma hayatıma 16 yaşında büyük bir catering firmasında stajla başladım. 17 yaşımda evlendim, Bu evlilikten bir erkek bir kız çocuğum oldu. Uzun bir süre gıda sektöründe çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra modellik kariyerime 2013’te sektör için çok geç başladım. İlk zamanlar 26 yaşında ve iki çocuk annesi olarak modelliğe başlanmaz diyenler olsa da azimli bir şekilde çalışarak ve eleştirilere kulak tıkayarak yoluma devam ettim.

PEKİ SONRA NELER OLDU?

Gülmeye başlıyor… Yapamazsın diyenlere inat azimle yoluma devam ettim. Bu insanlara elde edeceğim başarılarımla cevap vermeliydim. Öyle de yaptım. Türkiye’deki iyi firmalarla çalışmaya başladım. Kısa sürede başarılarıma ismimden söz ettirmesini bildim. Yurt dışından da çağrılan ve marka yüzü olan model oldum. Yani anlayacağınız bildiğim yolda söylenenlere kulak tıkayarak yürüdüm ve başarılı oldum.

TÜRKİYE’NİN EN İNCE BELLİ MODELİSİNİZ AYNI ZAMANDA DOĞRU MU?

Evet, evet Aynı zamanda 55 cm lik belimle Türkiye’nin en ince belli modeli oldum. Bu zaman zarfında çocukluk hayalim olan oyunculuğa da geçiş yaptım.

MODELLİK YAPAMAZSINIZ DİYENLER OYUNCULUĞUNUZ İÇİN NE DEDİLER?

Oyunculuk için de ‘Yapamazsın’ diyenler oldu tabi ki. Modellik te olduğu gibi oyunculuk için söylenen sözlere de kulaklarımı kapayıp yoluma devam ettim. Önce oyunculuk eğitimi aldım. Sonra da kamera karşısında fırtınalar estirmeye başladım. Popüler dizilerde bölüm oyunculukları yapmaktayım. Hedefim aynı modellikte olduğu gibi yurt dışına açılarak ve orada da gerekli eğitimleri alarak çok tercih edilen bir oyuncu olmak…

28 DİZİDE ROL ALDIM

BUGÜNE KADAR KAÇ DİZİDE OYNADINIZ?

Bugüne kadar 28’i aşkın dizide oynadım. Çeşitli önemli kliplerde yer aldım.Cem Yılmaz ve Demet Akalın gibi önemli isimlerle çalıştım. Modellik ve oyunculuğa tam gaz devam ediyorum.

AZİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN BİR MODELSİNİZ ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRABİLİYOR MUSUNUZ?

Ben hem çocuklarımı, hem de mesleğimi çok seviyorum. Modellik çocuklarımla zaman geçirmemi engellemiyor. Hem işimi yapıyor, hem de çocuklarımla ilgileniyorum.

YEŞİLÇAM ÖLDÜ,ÜZÜLÜYORUZ

YEŞİLÇAM’IN OYUNNCULARINA DİZİLERDE NEDEN YER VERİLMİYOR SİZCE?

Yeşilçam oyuncuları sinemanın temel taşlarıdır. Bizler onların filmleriyle büyüdük. Yeri geldi kah güldük, kah ağladık. Dizilerin çalışma saatleri çok ağır. Durum böyle olunca da eski profesyonel oyuncular tercih edilmiyor olabilir. Eski filmlerdeki sıcaklık günümüzü yansıtılamıyor. Yeşilçam öldü, özlüyoruz.

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Gülmeye başlıyor… Aşk yok… 2 aşkım ve çok sevdiğim bir işim var. Ben bunlarla mutluyum.

HAYATINIZIN BU DÖNEMİNDE NASIL HİSSEDİYORSUNUZ? NELER YAŞIYOR VE NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Yoğun bir temponun içindeyim bu dönem. Buna rağmen, güzel enerjinin ve güzel insanların çokça olduğu bir ortamda olduğum için o yoğunluk beni yormuyor. Hislerime gelince ise biraz tedirginim. Çünkü yeni bir projelerim var. Bu projelerde birçok kişinin emeği var ve sorumluluğunu hissediyorum. İşin ve emeklerimizin karşılığını almak istiyorum.

MESLEĞİNİZİN VE SEKTÖRÜN SİZİN JENERASYONUNUZLA NASIL BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ? BİR DÖNÜŞÜM SÖZ KONUSU OLACAKSA SİZ BU DÖNÜŞÜMDE HANGİ ROLÜ ÜSTLENİRSİNİZ?

Bence bu dönüşüm artık gerçekleşiyor. Çok fazla yetenek var ve önleri açılmalı. Oynamaya aç olan ve oradan doyan insanların önü açılmalı. Dönüşümün çok hızlı gelişeceğinden eminim. Gelecek on yıl içinde Türkiye’nin oyunculuk, yapım, prodüksiyon ve senaryo gibi alanlarda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Sektörün özellikle yurt dışındaki başarıları bizim jenerasyonun en büyük şanslarından biri.

BU IŞILTILI DÜNYA, İÇİNDE BULUNAN KİŞİYE NE KAZANDIRIYOR VE BUNUN KARŞILIĞINDAN ONDAN NE İSTİYOR?

Şöhret, özgüven ve para kazandırıyor. Fakat karşılığında aldığı şey özgürlüğün. Kariyerini iyi yönetebilirsen o ışıltılı dünyaya sahip olabilirsin. İyi yönetmek ise biraz kendini filtreleyebilmek anlamına geliyor. Ben bundan dolayı mutluyum. Yine de bu ışıltılı dünya aslında çok şey verirken, çok önemli şeyleri de götürdüğünü söylemeliyim.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum Dilek hanım.

Ben teşekkür ederim Habib Bey