Dilara Sökmen: “Yiyerek kilo verilebilir”

İnsanlığın, gelmiş geçmiş en büyük korkusu “Kilo almak ve Diyet yapmak.”… Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse, o sancılı kilo verme sürecini ben de yaşadım! Allah bir daha yaşatmasın diyorum ve kilo verme konusunda uzman olan Diyetisyen Dilara Sökmen’in kapısını çalıyorum.

Mesleğinde henüz yolun başında pırıl pırıl bir isim Dilara Sökmen, diyet konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Danışmanlarına, akşam yemeğinden sonra önerdiği ara öğün fazlasıyla dikkatimi çekti ve yiyerek kilo verilebileceği konusundaki açıklamaları beni çok mutlu etti. (Gülüyorum) Sevgili okuyucularımın da düşündüğü gibi başlık olarak bu cümleyi tercih ettim; Yiyerek kilo verilebilir…

Neyse sözü çok uzatmadan mesleğinin gelecek vaat eden ismine bırakıyorum.

Beslenme ve Diyet uzmanlığına nasıl başladınız? Bu süreç nasıl şekillendi?

Küçükken düşündüğüm bir meslekti, hatta ailemizde zayıflamak isteyenlere beni bekleyin diyordum. Onlarda seni bekleyene kadar obez oluruz diyorlardı. (Gülüyor) Sınav dönemi hedefimi iç mimarlık olarak değiştirmiştim. Nasıl olduysa tercih yaptığım dönem, beslenme ve diyetetik bölümünü yazdım. Şu an “tam benim mesleğimmiş” diyorum. İyi ki başka bölümleri yazmamışım.

Herkesin merak ettiği bir soruyla röportajımıza başlamak istiyorum; Yiyerek nasıl kilo verebiliriz? (Gülüyorum)

Yiyerek gerçekten de kilo verilir, önemli olan ne kadar yediğimiz. Danışanlarıma da söylüyorum. Yemek kaşığı makarnayla, 1 tabak makarna arasında fark var. Diyet sürecinde porsiyonlamayı öğrenmek ve onu uygulamak gerçekten önemli. Eğer buna dikkat edersek istediğimiz her şeyi yiyerek kilo verebiliriz.

Sağlıklı beslenmek sizin için ne ifade ediyor?

Sağlıklı beslenme: yeterli ve dengeli beslenmedir. Tüm besinlerimizi yeterli miktarda almakta bunun içinde yer alıyor.

Beslenme düzenini sağlıklı hale getirecek bir insanın mutfağından eksik olmaması gereken gıdalar hangileri?

Kesinlikle “kefir” derim! Alerjeni olmayan tüm danışanlarıma, diyetlerinde onu düzenli bir şekilde yazıyorum. Tabii bunun yanında zeytinyağı, yeşil çay, zerdeçal gibi birçok besini de sayabilirim.

Doğru diyet nasıl olmalı ve diyette sıklıkla yapılan hatalar hangileri?

Doğru diyet kısıtlamadan yasaklar olmadan uygulananlardır. Sadece kilo vermek için beslenmek doğru değil önemli olan sağlıklı beslenmeyi sürdürülebilir hale getirmek yani diyet süreci bitince de bu şekilde beslenmeye devam edebilmek. Yapılan çok hata var toplumumuz gerçekten bu konuda bilinçsiz. Örnek vermem gerekirse 3 günde 5 kilo verdiren diyet türlerini doğru buluyorlar ama bu sağlıksız ve geçici bir verimdir. Yaptıkları en büyük hata zaten burada başlıyor. Sağlığı geri plana atıyorlar!

Diyet yaparken mutlaka egzersiz yapmalı mıyız? Egzersiz yapmadan da zayıflamak mümkün müdür?

Egzersiz yapmadan kilo verebiliriz ama sürecimiz yavaş ilerler. “Sedanter” bir birey, hareketli bireye göre daha yavaş ilerler ve istediğimiz enerjiyi bulamayabiliriz. Diyet ve spor bana göre süper ikilidir.

Kilo vermek isteyen, sana gelmeden önce defalarca farklı diyetler denemesine rağmen kendine hâkim olamadığı için başarısız olanları nasıl motive ediyorsun, nasıl bir beslenme öneriyorsun?

Böyle kişiler genellikle çok kısıtlandıkları ve yasakların olduğu diyetler i uygulamış oluyorlar. Onlar için diyet inanılmaz korkunç bir hal almış oluyor. Ön görüşmede uzun uzun konuşuyoruz. Rahat olmalarını ve istediğimiz şeyleri yiyebileceğimizi, akıllarında oluşan diyet modelini yıkmalarını istiyorum. Başladığımız zaman ise “korkunç” diye adlandırdıkları diyet kavramı onlar için yeni bir anlam kazanıyor ve onlara her zaman sürdürülebilir beslenmeyi hatırlatıyorum.

Bölgesel kilo verme nasıl olur? Kendimden yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum; kilo almaya başladığım zaman, öncelikli olarak bel bölgesi yani halk dilinde simitlerden kilo alıyorum ve en zor simitlerden kilo veriyorum. Size göre nasıl bir diyet yapmam doğru olur?

Oluşturduğumuz diyetler vücudun tamamını etkiler, yani belli bir bölgeye etkisi olmaz. İşte burada diyet ve spor ikilisini görüyoruz. Hangi bölgemizden rahatsızsak, sporda o bölgeye uygun çalışmalıyız.

“Kilo Almak, Vermekten Daha Zor!”

Diyet ya da diyetisyen denilince insanların aklına genellikle kilo vermek geliyor ancak kilo alma konusunda da sıkıntı yaşayan pek çok insan var. Sizce bu kişilerde tıpkı kilo vermek isteyenler gibi özel bir diyete girmeli midir?

Bana göre; kilo almak, vermekten daha zor. Aldıkları kiloyu kolay kaybedebiliyorlar, bu sebeple onlara da uygun bir beslenme programı hazırlıyoruz.

Akşam yemeğinden sonra bir şey yenilebilir mi?

Akşam yemeğinden sonra ara öğün yazıyorum. Ağır şeyler yemesek çok daha iyi olur.

Sağlıklı bir büyüme ve gelişme süreci için çocukların nasıl beslenmesi gerekir?

Çocukluk döneminde beslenme çok önemli, sonraki hayatımızın beslenme şeklini oluşturuyoruz. Çocukların gelişimleri önemli… Genelde çocuk danışanlarımın istediği yiyeceklerle diyeti, sağlıklı bir şekilde oluşturuyorum. Onlar söylüyor, ben porsiyonları ayarlıyorum.

Sizce pandemi süreci beslenme şekillerini nasıl etkiledi? Gelecek süreç içerisinde ne gibi değişiklikler bekliyorsun?

Pandemi sürecinde herkes bol bol yedi. (Gülüyor) Evde kaldıkça duygusal açlığında çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden insanların eli can sıkıntısından bile yiyeceğe gitmiştir. Beslenme şekilleri kötü etkilendi. Gelecek süreçte de açıkçası aynı olacağını düşünüyorum. Kişiler sağlıklı beslenmeyi hedef edinmiyor, sadece kilo vermek için besleniyor. Buda belli bir zamanı kapsıyor. Bu zaman bitiminde ise tekrar sağlıksız beslenmeye dönüyorlar.

Amerika’da yaygınlaşmaya başlayan ve birçok dünya ülkesinde de yayılmaya başlanan; diyet ofisleri, diyet Restoranları, diyet kafeleri vb. yeni girişimlerin açılması konusunda düşünceleriniz nelerdir? Türkiye’de bu girişimlerin geleceğini nasıl görüyorsun?

Türkiye’de yeteri kadar diyet kafeleri yok. Bence arttırılmalı! Çünkü insanlar diyete başlayınca, kafeler de diyete uygun yiyecek, içecek bulamıyorlar ve buda bazen diyete uyumu zorlaştırıyor. Küçük bir şehirde yaşıyorum insanlar burada diyetisyen ofislerinin fazla olduğunu düşünüyor ama bana göre az çünkü biz sadece kilo aldırıp verdirmiyoruz. Bir hastalıkları olduğu zaman bile doktorlar bize yönlendiriyor. Beslenmesini düzenleyelim diye. Beslenme çok kapsamlı bir konu ve insanlar bunu ciddiye almıyor. Bence diyetisyenlerin değeri bilinmiyor.

Aralıklı oruç hakkında ne düşünüyorsun?

Doğru bir yöntem olarak buluyorum. Aralıklı oruç yaptığım danışanlarım da var.

Türk insanının beslenme alışkanlıklarını nasıl buluyorsun?

Çok sağlıksız… Bir önceki cevapta da söylediğim gibi insanlar sadece belli bir zaman diliminde beslenmesini sağlıklı yapıyor. Oda kilo verme sürecinde ama o süreçten sonra tekrar eski sağlıksız beslenme rutinine geri dönüyorlar. Hastalıkların çoğu beslenmeden kaynaklı oluşuyor ve biz bunu önemsemiyoruz.