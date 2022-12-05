DİLARA KIRMIT: AİLEM İLK BAŞTA BENİ DESTEKLEMEDİ

Röportaj: Habib BABAR

Deyim yerindeyse 10 parmağında 10 mariferi var Dilara Kırmıt’ın… O moda ve modellik sektörüne moda yazarı olarak girdi… Muhteşem güzelliğiyle podyumların aranan isimleri arasına girdi… Dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV’nin İstanbul’da düzenlediği ‘Estetik International Miss&Mr Fashion TV Turkey 2021’ yarışmasının kraliçesi olan Dilara Kırmıt, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor… 24 Şubat’ta gerçekleşecek olan Milan Fashion Week’te tek Türk olarak podyumda boy gösterecek olan tescilli güzelimiz Kırmıt’ın tek hedefi dünyaca ünlü modeller kervanında yer almak… İnandığı yoldan geri adım atmadan, çok çalışarak bu hayata bir iz bırakmak ve hem mutlu hem de faydalı bir insan olarak hatırlanmak istediğini dile getiren Dilara Kırmıt, ile projeleriyle ilgili konuştuk haydi buyurun bu keyifli sohbetimize…

MODA SEKTÖRÜYLE KAÇ YAŞINDA TANIŞTINIZ?

16 yaşımda kariyer hayatıma başladım. Moda sektörüne de moda yazarı olarak başladım. Arkasından kısa dönem modellik geldi. O zaman bir markada memur hayatı gibi sabah 10 akşam 18 parmak basarak işe girip çıkan modellerden biriydim. Kendimi geliştirmenin önemini bilerek yavaş yavaş Trendyol'a girmeye başladım. İstanbul piyasası o zamanlar yeni yüz, farklı bir vücut, farklı hatlara sahip model arıyordu. O süreçte de Instagram'ı çok iyi kullandım biraz orada da keşfedildim diyebilirim. İstanbul'dan güzel işler aldım. Modacılar ve iyi markaların ilgisiyle birçok defile de yer aldım. Ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldum. Başarılar ardı ardına geldi.

BABAMDAN ONAY ALMIŞTIM

AİLENİZ SİZİ DESTEKLEDİ Mİ?

Kariyerim ile alakalı olarak ailem ve hayatıma alacağım insan dahil bana kimse karışamaz. Çok zor şartlar altında kariyerim başladı. Manevi anlamda -asla maddi sıkıntı çekmedim- ailem ilk başta beni hiç desteklemedi. Moda yazarlığımla birlikte eve dergiler, gazeteler gelmeye başladı. Babam yazdıklarımı okudukça " Tamam, bu kız bu yoldan gidecek" onayı geldi. Röportajlarımda "Babamın eseriyim" diye hep bahsederim. Hala da söylüyorum tam babamın kızıyım. Babam gibi inatçı, işkolik. Babam Beyoğlu'nun eski fotoğrafçılarındandır. Modellik ve moda sektörünü çok iyi bilir. Kariyerimde biraz da onun etkisi olabilir diye düşünüyorum.

MİLANA FASHİON WEEK SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Çok şey ifade ediyor… Kariyerimin 2.dönüm noktası diyebilirim biliyorsunuz ki moda yazarı olarak moda dünyasına giriş yapıp mankenlik ve oyunculuk sektörüne geçiş yaptım. Uluslararası model olmak kariyerimin en güzel çıkış noktası olacağına eminim Milano Fashion weekten sonra Paris moda haftasında yer alacağım bunların planlamasını ben yaptım ülkemin haklı gururuna sahip bir manken olmak gurur verici. Şimdiden çok heyecanlıyım…

ULUSLARARASI MODELLER ARASINA GİRMEK MESLEKİ VE DUYGUSAL ANLAMDA SANA NE KAZANDIRIYOR?

Hak ettiğim bir çıkış diyebilirim. Bu konuda mütevazı olamayacağım çok üzgünüm. Çünkü çok emek verdim disiplinli olup baştan aşağıya gerek fiziki gerek psikolojik ve kültürel yatırımlar yaptım buna örnek az Türk meslektaşım var gururla takip ettiğim ne mutlu bize hak ettiğimiz konumda olmamız.

PEKİ DİLARA KIRMIT’IN HEDEFLERİ NELERDİR? YÜRÜDÜĞÜ YOLUN SONU NEREYE GİDER?

Hedefim, hedeflerime geldikçe yenilenecek tescilliğimin getirdiği top model unvanı bana çok şey kattı, ulusal bir model olarak podyumda yer almayı istiyorum şimdi o hayalim gerçekleşiyor.. Öncelikle tabi ki güzelliğin yanında olması gerekenler iyi bir askı olmak gerekiyor vücut ölçülerin, duruşun, vizyonun, misyonun bir kimliğin olması gerekiyor birbirine zincirleme giden bir meslek mankenlik ve modellik, her güzel kadının barınamadığı bir sektör elenen eminim çoktur ki buna çok şahitte oldum. Ahlaki kurallar dışında yaptığı eylemler ve özel hayat yaşantısı bunları törpüler kötü etkiler, kesinlikle bunlarla birlikte disiplin çok önemli biraz da matematik zekâ gerektiriyor. Şöhret olmak için değil de daha iyisi olmak isteme çabam ve başarılarım benim kapımı açtı, ben çok emek verdim hala veriyorum hala savaşıyorum büyük emek var hayatımda diyebilirim..

BİRÇOK HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Birçok hedefim vardı çoğu gerçekleşti. Ama ben hemen tatmin olan bir bünyeye sahip değilim. Bunu yapabiliyorsam daha iyisini yapmalıyım diyerek yoluma devam ederim ve bu beni başarılı yapar. Yürüdüğüm yol sonsuz çok iyi bir manken olmanın yanında kariyerimi çok iyi bir oyuncu olarak devam ettireceğim. Azmin elinden hiç birşeyin kurtulamayacağını biliyorum. Bu bilinçle büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum. Ben çalışmaktan, koşturmaktan asla vaz geçmedim, geçmemde… Ben işine aşık bir kadınım…

BEN AŞKA AŞIK BİR KADINIM

HER GÜZEL HANIMIN AŞK HAYATI MERAK KONUSUDUR? DİLARA KIRMIT İÇİN AŞK NEDİR? NASIL BİR EVLİLİK HAYAL EDİYOR?

Aşk kitabımda da söylediğim gibi aşk, taşınması en zor kıyafettir benim için… Ben aşka aşık bir kadınım. Sevdiğim gibi sevilmek isterim, aldatılma itirafım ile bir çok yere gündem oldum.Ben aldatıldım demeyeceğim. Aldatıldığım kadınlarla aynı defileye çıkmak zorunda bile kaldım. bu nasıl bir psikoloji travma düşünebiliyor musunuz ? Bunlara yaşayan biri olarak hala aşka olan inancım sonduzdur. Elbet beni çok mutlu eden sadık, güvenilir biri bu inanç yolculuğumda beni bulacaktır. Evliliği düşünmek için erken kariyer planlamam bu süreci erteliyor o konuda gözü kara biri değilim çok önemli bir kurum evlilik… Ama çekirdek bir aile isterim.

DUBAİ SEYAHATİNİZ MEDYADA ÇOK YER ALDI SEBEBİ SADECE TATİLMİYDİ?

(Gülerek yanıt veriyor…) Yoğun iş tempomdan tatil yapamadım yaz kış boyunca çalıştım hem görüşmelerim vardı hem de bir iş vasıtasıyla geldim hem çalıştım hem kazandım hem tatil yaptım diyebilirim.

DİLARA KIRMIT SON DÖNEMİN EN ÇOK KONUŞULAN MODEL MANKENİ OLARAK, O DOSTLARINA VE CAMİANIN İNSANLARINA NE DEMEK İSTER?

Hak etmediğiniz hiç bir konum size ait değildir bu bir ünvan bir mevki bile olabilir. Kendiniz çıkmadığınız bir merdiveni kendinizde inemezsiniz o yüzden aynaya bakınca “helal olsun kızım sana bunu da başardın” diyemiyorsanız geçmiş olsun.. Sonunuz yaklaşıyor demektir. Çünkü tek gerçek hakikattir birinin üzerinden tabiri caizse “asalak” gibi yaşarsanız size ait bir dünya olmaz ve bunu kimsenin alkışlamasını beklemeyin.

OYUNCULUK DERSLERİNE DEVAM EDİYOR MUSUNUZ?

Tabi… Oyunculuğu çok sevdiğimi söylemiştim. Hiç aralıksız oyunculuk dersleri almaya devam ediyorum. Kendini tam olarak hazır hissettiğim zaman kameraların karşısına geçeceğim.

FİLM TEKLİFİ ALDINIZ MI?

Pek çok sinema filmi teklifi aldım. Dediğim gibi şuan kendimi hazır hissetmediğim için teklifleri nazikçe geri çevirdim. Tabii sinema filminin yanı sıra en büyük arzum TV dizilerinde oynamak… Yani dizi teklifi aldığımda belki hemen setlere merhaba diyebilirim…(Kahkaha atmaya başlıyor…)