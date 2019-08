Dila Erdem ile Spikerlik – Sunuculuk ve Medya Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

24 eylül 1995’de doğdum. İlköğretim ve liseyi Ankara’da bitirdim. Ardından İstanbul’da eğitim hayatıma devam ettim. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünü bitirdim. Hayalim olan Spikerlik eğitimini almak için Başkent İletişim Akademisine gittim. Aynı zamanda dışardan Medya ve iletişim bölümünü bitirdim. Sonrasında TRT radyo ile maceram başladı. Radyonun da bana katmış olduğu farklı güzellikler oldu ama hedefim ekrandı. Kanal D ve FOX tv ile kısa tanıtım filmleri için çalıştım o zaman daha iyi anladım ki ben mesleğimi buldum. Diksiyon eğitmeni olarak devam ettim yoluma Milletvekili aday adayları ile çalışmalarım oldu. Bu keyifli çalışmadan sonra BENGÜTÜRK ile tanıştım benim için güzel bir okuldu. Editör, muhabir olmadan iyi bir Haber Spikeri olamayacağımı öğrendim. Şimdi daha farklı projelerle ekran karşısında olacağım.

Neden Medya ?

Medya Spikerlik, Sunuculuk benim çocukluk hayalimdi. Hayallerimin hedeflerimin peşinden gittim.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Başkent İletişim Akademisi ve oradaki değerli büyüklerim vesilesiyle bir adım attım.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Üniversitede başka bir bölüm okumama rağmen hiç hayalim değişmedi. Medya dışında bir şey yapabileceğimi sanmıyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabetim kendimle çok başarılı meslektaşlarım var onlarla gurur duyuyorum övündüklerim ve model aldıklarımda var tabi

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya toplumun tercihlerine ve dünyanın gerçeklerine göre yeniden sürekli olarak yapılanmak zorundadır. Benim ise şuan ki fikrim her yaş grubuna hitap edecek şeyler oluşturmak gençlerin daha çok önünü açıp onlara daha çok imkân sunmak.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Kesinlikle eğitim alınması şart. Ekran önüne geçmeden arka planlarda neler olduğunu kavramak gerekli. İletişim fakültesi bitirmek ise ekstra bilgi ve deneyim olacaktır.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Evet, yapılabilir ama yetenek ve bilgi birikimle birleşince.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Böyle bir imkân yaratmak insanın elindedir. Bence herkes var olanla mutlu olmalı.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya yaşamımızın her alanında var. Bende işim gereği yakından takip ediyorum sıcak gelişmeleri önemli başlıkları. İletişim araçlarının hepsini kullanıyorum olmazsa olmaz hepimiz için. Sosyal medya ise günümüzde önemli bir yere sahip artık güncel gelişmeler son dakikalar her şeyi takip edebiliyoruz bende sosyal medya ile yakından ilgileniyorum.

BengüTürk Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Editörlük ile başladım muhabirlik ile devam ettim. İşin mutfağını öğrendim diyebilirim. İlk olarak haber yazarak başladım rejide çalıştım ardından sahada faaliyet gösterdim. İlk programım Dila’nın Mikrofonu oldu. Siyasetten bir nebze uzak farklı sorularla sokaktaki vatandaşlarla sohbet ettim. Kısa bir süre sonra stüdyoda yeni bir deneyim için çalışmalara başladım. Artık haberci olarak, ikinci programım Haber Randevusu ile yeni bir başlangıç yaptım.

Kendinize ait içerikli bir program hazırladınız programda neler vardı programı nasıl anlatırsınız ?

Yaptığım her programın yapımcısı ve sunucusu ben oldum. İçerikleri kendim belirledim Dila’nın Mikrofonu adlı programımda güncel sorularla hem kendim eğlendim hem de sokaktaki vatandaşların yüzünü güldürdüm.

Haber spikerliğine geçişte muhabirlikten ve editörlükten gelmenin size göre katkısı nedir ? Dünyadaki başarılı spikerlerin muhabirlikten geçmiş olmasını nasıl yorumlarsınız ?

İşin mutfağı demek istiyorum ben bu soruya mutfakta çalışmadan kimse aşçı olamaz. Bir başarı elde edilecekse tabandan öğrenmek gerekir.

Muhabirlikle ilgili çalışmalarınızdan aklınızda kalanlardan bize neler anlatırsınız ?

Aslında sokakta vatandaşın sesi olmak ayrı bir gurur. Benimde çok etkilendiğim olaylar bana anlatılan özel yaşantılar çaresiz kalınan sorunlar ne yazık ki vardı. Etkilenmemek mümkün değil.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Tarafsız doğru ve yalın şekilde ifade etmek kişinin bilgi ve birikimi olması bence iyi bir sunucuyu ortaya çıkarır.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

Her mesleğin stresli yanları vardır mutlaka. Ama ekran hata kabul etmez izleyici ile her gün buluşmak onlara doğruyu aktarmak çok önemlidir. İşini severek yaptığın zaman stresten ziyade izleyici ile her buluşmamda farklı bir heyecan yaşıyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Ekrana yakışmak önemli bir unsur tabi ama güzelliğin şart olduğunu düşünmüyorum.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Geleneksel medyanın biteceğine inanmıyorum Yeni medya ve Geleneksel medya birbirini destekleyeceklerdir diye düşünüyorum.

Yakın gelecekte ne tür çalışmalarınız olacak ?

Farklı programlar ve projelerle yakın zamanda ekranda olacağım.

Onlar şimdilik sürpriz olsun.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dışardan gelen tanıtım filmleri ve diksiyon eğitimlerimle devam ediyorum. Pek boş kalıyorum sayılmaz.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Spikerler için onur ve gurur verici bir platform olduğunu düşünüyorum. Daha ileride de ismini sıkça duyacağımızdan eminim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecek planlarımda tek hedefim en iyi haber spikeri olabilmek ismimi işimle işime verdiğim özveriyle kendi adımdan fazlasıyla söz ettirmek bana gurur verecek.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Herkes hedeflerinin ve hayallerinin peşinden koşmalı. Çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok bunu unutmamalıyız.