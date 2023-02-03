DİDEM ÇELEBİ’nin yeni kreasyonu çıktı!

THE CELEBI markasının yeni kreasyonu çıktı. Biz de markanın kurucusu DİDEM ÇELEBİ ile bir araya geldik ve yeni kreasyon hakkında sohbet ettik. Markanın yeni koleksiyonuna ve diğer tüm tasarımlara thecelebi.com web sitesinden siz de ulaşabilirsiniz…
Hoş geldin Didem, nasılsın?
Hoş buldum Yağmur Hanım, iyiyim çok şükür teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü THE CELEBI giyim markamın yeni koleksiyonu çıktı. Bütün ürünler özel tasarım ve sınırlı koleksiyon.
Yeni koleksiyon hayırlı olsun. Koleksiyondan bahseder misin biraz?
Teşekkür ederim. Bu koleksiyonun içinde ilk ayakkabı tasarımım da var. Her zaman ayakkabı tasarlamak istemişimdir ve bu koleksiyon ile birlikte gerçekleşmiş oldu. Gerçekten çok mutluyum, bütün sevgimi kattım bu koleksiyona her ürün için. Hem bayan, hem unisex, bay için de birkaç ürünüm var. Bu koleksiyonda hem çekici ve hem street style bulunmakta. Aksesuar olarak, inci ile özel yapılmış kolyeler, gelinler için sac aksesuarı var. Hepsi el yapımı tabii.
Ürünlere nasıl ulaşabiliriz?
Evet, tüm dünyaya satışımız var. “thecelebi.com” sitesinden ulaşabilirsiniz ve “@thecelebiofficial” instagram sayfasından iletişime geçebilirsiniz.
Yeni koleksiyonunu tasarlarken nelerden ilham aldın?
Tasarım yaparken her şey veya herhangi bir şey bana ilham verebiliyor. Bu koleksiyonu tasarlarken, birkaç farklı ilham aldım diyebilirim. Ben inci taşlarını çok seviyorum, doğal ve mükemmel bir taş. Hem zarif, hem parlaklığı ile krem renkleri tonları, bana her zaman ilham vermiştir. Kendisini takı için ve kreasyonlarımda bulabilirsiniz. Gerçek inciyi takılarda tercih ediyorum ve inci taşları plastikten, giyimlere detay olarak kullandım. Siyah ve beyaz tonlarda çalışmayı sevdiğim için, siyah rengi de kullandım birkaç tasarımda.
Koleksiyonda kullanılan kumaşlar, teknikler neler?
Bu koleksiyon, street style tarzı ve özel parçalardan oluşuyor. Doğal inci, çiçek kumaş, denim kot kumaş, saten kumaş, polar siyah kumaş, polyester, tül kumaş ve organze kumaşlar da var.
Yeni koleksiyonu 3 kelime ile anlatacak olsan hangi kelimeler olurdu?
İnci, çekicilik ve yenilik!
Koleksiyon içinde senin favori parçan hangisi?
Benim için hepsi çok özel ama sadece bir tane seçmem gerekirse, o zaman bej rengi korse üst, inci ve beyaz çiçekler ile olan tasarımı tercih ederim. Benim gözümde bu tasarım sihir gibi, baktıkça ve giydikçe güzelleşiyor, bağımlılık yapıyor.
Tasarımcı – marka – influencer işbirliklerine nasıl bakıyorsun? Koleksiyonun için işbirlikleri yapacak mısın?
Evet, ben çok pozitif bakıyorum. Tüm yeni çalışma ve reklamlara da açığım. Bu koleksiyon için de birkaç influencer ile iş birliği yapacağım ama kim olduklarını söylemeyeyim, sürpriz olsun.
Hangi modellerle çalıştın yeni koleksiyon için?
Bu koleksiyon için, Miss Belgium 2018 Angelina Flor Pua, sevgilisi ünlü Filipinli Youtuber Vince Vandorpe ve Miss Vlaams-Brabant Belgium 2021 Thanaree Scheerlinck ile çekim yaptım. Makyaj için Selin Yürük @selinyurukmakeupartist ile çalıştım, saç için @byozlembulduk ve fotoğraf çekimi için de Yulia Kiseleva’yı (@yulia.bxl) seçtim. Stylist olarak ben ve Diana Huk çalıştık.
Sana göre “tasarım” ve “tasarımcı olmak” nedir?
Benim için tasarım; hayatımı oluşturan, kendimi ifade ettiğim, seçtiğim yol.
Yeni projeler gelmeye devam edecek mi?
Evet, ben gelişmeyi ve yenilik getirmeyi çok severim. Yeni ve güzel projeler gelmeye devam edecek.
Yeni tasarımlar yaparken geçmiş tasarımlarından etkileniyor musun?
Onlar da kendi tasarımlarım olduğu için, tabii ki de etkileniyorum. Kendi zevkim ve stilim olduğu için yenilik katmak adına sadece yeni koleksiyonlarda geliştirmeye çalışıyorum.
Yeni koleksiyona nasıl ulaşabilir ve satın alabiliriz?
Koleksiyonum kendi web sitemde thecelebi.com, bütün dünyaya açık oradan sipariş verebilirsiniz.
Ve kendinize özel tasarım isterseniz, bana instagramdan @thecelebiofficial ya da mail adresimden [email protected]şabilirsiniz.
THE CELEBİ markasını tercih eden kadınları nasıl tanımlarsın?
Kendini özel hisseden veya özel hissetmek isteyenler kadınlar ve erkekler diyebilirim. Her yaştan ve her kültürden müşterilerim var.
Son olarak neler söylemek istersin?
Öncelikle size teşekkür ederim bu güzel röportaj için Yağmur Hanım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, benim için çok değerli. Yeni projeler ve tasarımlar için takipte olmayı unutmayın!
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