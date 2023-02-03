DİDEM ÇELEBİ’nin yeni kreasyonu çıktı!

THE CELEBI markasının yeni kreasyonu çıktı. Biz de markanın kurucusu DİDEM ÇELEBİ ile bir araya geldik ve yeni kreasyon hakkında sohbet ettik. Markanın yeni koleksiyonuna ve diğer tüm tasarımlara thecelebi.com web sitesinden siz de ulaşabilirsiniz…

Hoş geldin Didem, nasılsın?

Hoş buldum Yağmur Hanım, iyiyim çok şükür teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü THE CELEBI giyim markamın yeni koleksiyonu çıktı. Bütün ürünler özel tasarım ve sınırlı koleksiyon.

Yeni koleksiyon hayırlı olsun. Koleksiyondan bahseder misin biraz?

Teşekkür ederim. Bu koleksiyonun içinde ilk ayakkabı tasarımım da var. Her zaman ayakkabı tasarlamak istemişimdir ve bu koleksiyon ile birlikte gerçekleşmiş oldu. Gerçekten çok mutluyum, bütün sevgimi kattım bu koleksiyona her ürün için. Hem bayan, hem unisex, bay için de birkaç ürünüm var. Bu koleksiyonda hem çekici ve hem street style bulunmakta. Aksesuar olarak, inci ile özel yapılmış kolyeler, gelinler için sac aksesuarı var. Hepsi el yapımı tabii.

Ürünlere nasıl ulaşabiliriz?

Evet, tüm dünyaya satışımız var. “thecelebi.com” sitesinden ulaşabilirsiniz ve “@thecelebiofficial” instagram sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

Yeni koleksiyonunu tasarlarken nelerden ilham aldın?

Tasarım yaparken her şey veya herhangi bir şey bana ilham verebiliyor. Bu koleksiyonu tasarlarken, birkaç farklı ilham aldım diyebilirim. Ben inci taşlarını çok seviyorum, doğal ve mükemmel bir taş. Hem zarif, hem parlaklığı ile krem renkleri tonları, bana her zaman ilham vermiştir. Kendisini takı için ve kreasyonlarımda bulabilirsiniz. Gerçek inciyi takılarda tercih ediyorum ve inci taşları plastikten, giyimlere detay olarak kullandım. Siyah ve beyaz tonlarda çalışmayı sevdiğim için, siyah rengi de kullandım birkaç tasarımda.

Koleksiyonda kullanılan kumaşlar, teknikler neler?

Bu koleksiyon, street style tarzı ve özel parçalardan oluşuyor. Doğal inci, çiçek kumaş, denim kot kumaş, saten kumaş, polar siyah kumaş, polyester, tül kumaş ve organze kumaşlar da var.

Yeni koleksiyonu 3 kelime ile anlatacak olsan hangi kelimeler olurdu?

İnci, çekicilik ve yenilik!