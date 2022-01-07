DİDEM ÇELEBİ: “Her şey bir kumaş parçasıyla başladı”

THE CELEBİ markasının kurucusu DİDEM ÇELEBİ ile bir araya geldik ve modadan güzelliğe keyifli bir röportaj yaptık. İlham kaynağının yaşadığı tüm duygular olduğunu söyleyen Çelebi, “Markam kendini özel hisseden ve özel hissetmek isteyen herkese hitap ediyor” diyor. Bu genç ve güzel moda tasarımcısını sizlerle de tanıştırmak isterim…

Hoş geldiniz Didem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş buldum Yağmur Hanım, ben Didem Çelebi. Belçika’da doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. Aslen babam Adanalı, annem de Aydınlı. 23 yaşındayım. Brüksel’de moda tasarım son sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda hem kendi markamı oluşturdum hem de kişisel styling yapıyorum.

Markanızdan bahseder misiniz? Nasıl oluştu? Hayaliniz miydi?

Evet, küçüklükten beri hayalimdi; kendi markamı yaratmak ve istediğim her tasarımı gerçekleştirmek. Aslında dürüst olmak gerekirse bir kumaş parçasıyla başladı ve bir tasarıma dönüştü. Nasıl yapacağımı ve nerden başlayacağımı düşünürken, çok fazla soru sorarak kendimi geciktirmek istemedim ve direkt eyleme geçtim.

Markanızın ilham kaynağı ne oldu?

Benim ilham kaynağım, doğduğum günden bugüne gördüğüm, duyduğum, hissettiğim ve yaşadığım tüm duygular… Bazen çok his uyandıran yaşadığım şeyler.

Kendi adınızı taşıyan bir markaya sahip genç bir kadınsınız. Kendinizle gurur duyuyor musunuz?

Evet. Bu yolda ilerlediğimi gördükçe gurur duyuyorum ama her zaman azim ve istikrarla daha büyük başarılara imza atmak istiyorum.

Genç tasarımcılar veya tekstil sektörüne girmek isteyen genç hanımlara sizin tecrübelerinizden faydalanmak isteyeceklerdir. Onlara biraz tavsiyelerde bulunmak ister misiniz?

Her zaman hayallerinin arkasından koşmalarını, hiçbir zaman pes etmemelerini, sadece kendi iç seslerini dinlemelerini ve kendilerine inanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü her zaman insanlar kendi fikirlerini söyleyeceklerdir ve bazen bunlar olumlu veya olumsuz olabilir. Bu yorumlardan etkilenmemek gerekiyor. Sadece kendine odaklı olmak gerekir.

Ürünlerden bahsedebilir misiniz? Kimlere hitap ediyor?

Kendini özel hisseden veya özel hissetmek isteyen insanlara hitap ediyor.

Bundan sonraki hayalleriniz ve projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Genellikle hayallerimden veya bir sonraki projelerimden bahsetmiyorum çünkü bunları gerçekleştirmekle meşgul oluyorum. Projelerimi bir anda sürpriz etkisiyle paylaşmayı ve açıklamayı tercih ediyorum.

Eminim ki sizin için markanızın imzasını taşıyan tüm ürünler değerlidir ama kendi markanızda favori ürününüz var mı?

Tüm ürünlerimin bende ayrı bir değeri var. Hepsi benim gözümde tek ve favorim.

Instagram’da da oldukça aktifsiniz. Takip ettiğiniz ilham kaynağı influencerlar var mı?

Instagramda moda sayfalarını tercih ediyorum bununla birlikte herhangi bir isime takılı kalmadan daha çok içeriğine önem veriyorum.

Instagram adreslerinizi öğrenebilir miyiz takip etmek isteyenler için?

@didemcelebiofficial ve @styledbydidemcelebi hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz.

Bize özel bir akşam yemeği için örnek bir kombin yapabilir misiniz?

Öncelikle kişinin cinsiyetine göre ve daha sonra kişinin zevkine göre karar vermek gerek. Çünkü en önemli nokta kişinin kendisini kombinin içinde özgüvenli ve güvenli hissetmesi.

Mesela bir kadın için; bir akşam yemeği için; zarif olması çok önemli. Omuzları kabarık siyah saten bir blazer sizi hem güçlü hem çekici ve zarif gösterecektir. Blazerin içine dantelli bir body veya bir büstiyer ile kombinleyebilirsiniz. Pantolon tercihi olarak; bol siyah saten. Ayakkabı ve çanta tercihinin renkli yapılması gerekir. Bu renk yeşil olabilir, beyaz veya pembe. Ayakkabı tarzının kişinin rahatlığına ve taşıyabilmesine göre seçilmesi gerekir; spor ayakkabı (Jordan) veya stiletto tercih edilebilir. Çanta tarzı kesinlikle küçük olmalıdır. Son olarak aksesuar tercihi altın veya gümüş renginde bir kolye veya küpe tercih edilebilir.

Bir kadının dolabında mutlaka olması gereken 3 parça nedir?

İlk önce söylemek isterim ki, bir kadının taşıyabileceği en güzel parça özgüvenidir. Bir kadının dolabında olması gerekenler ise; bir spor ayakkabısı (Jordan tercihimdir), bir oversized blazer veya oversized ceket ve kendine özel bir tasarım.

Çok fit ve güzel görünüyorsunuz. Bir formülü var mı?

Formül olarak, bunu tavsiye edebilirim: kendinize ne iyi geliyorsa, iç sesinizi dinleyerek, onları yapmanız ve her şeyi dengede yapmak. Mesela örnek olarak, canım çikolata çekiyorsa yerim ama tüm paketi değil. Aynı zamanda boş vakitlerimde spor veya yürüyüş yapıyorum. Fiziksel aktivite hem fiziğime hem de ruhuma iyi geliyor.

THE CELEBİ markasını tercih eden kadınları nasıl tanımlarsınız?

Kendini özel hisseden veya özel hissetmek isteyenler kadınlar ve erkekler diyebilirim. Her yaştan ve her kültürden müşterilerim var.

Türkiye satışınız var mı? Ürünlere nasıl ulaşabiliriz?

Evet, tüm dünyaya satışımız var. “thecelebi.com” sitesinden ulaşabilirsiniz ve “@thecelebiofficial” instagram sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim Yağmur Hanım değerli vaktinizi bana ayırdığınız için ve bu güzel sohbetiniz için. Hayalleri olan herkese seslenmek istiyorum, her zaman hedeflerinize odaklanın, kendinize güvenin inanın ve hiçbir zaman pes etmeyin. Herkese sevgilerimle.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız